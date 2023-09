Transplantul unei inimi de porc într-o persoană, realizat pentru a doua oară în istorie. Primul pacient a supraviețuit două luni

Pentru a doua oară în istorie, o inimă de porc a fost transplantată la un primitor uman viu, a anunțat vineri Centrul Medical al Universității din Maryland.

Intervenția chirurgicală revoluționară a fost efectuată la 20 septembrie la UMMC de către aceeași echipă de transplant care a efectuat prima operație experimentală de acest tip în 2022.

Într-un comunicat de presă, spitalul a precizat că primitorul, Lawrence Faucette, în vârstă de 58 de ani, „respiră în prezent pe cont propriu, iar inima sa funcționează bine fără niciun fel de asistență din partea dispozitivelor de susținere”.

Faucette suferea de o boală cardiacă în stadiu terminal. Avea o boală vasculară periferică preexistentă și complicații cu hemoragii interne, ceea ce îl făcea neeligibil pentru un transplant de inimă tradițional, a precizat spitalul în comunicat. El a fost internat la UMMC pe 14 septembrie după ce a prezentat simptome de insuficiență cardiacă. „Singura mea speranță reală care mi-a mai rămas este să aleg inima de porc, xenotransplantul”, a declarat Faucette spitalului într-un interviu intern cu câteva zile înainte de operație, arată CNN.

Modificări genetice ale inimii de porc

Intervenția chirurgicală experimentală de xenotransplant a primit undă verde în cadrul programului de „utilizare din compasiune” al US Food and Drug Administration (FDA). Potrivit FDA, programul este „o posibilă cale pentru ca un pacient cu o boală sau o afecțiune gravă sau care pune imediat viața în pericol să aibă acces la un produs medical experimental (medicament, produs biologic sau dispozitiv medical) pentru tratament în afara studiilor clinice, atunci când nu sunt disponibile opțiuni terapeutice alternative comparabile sau satisfăcătoare”.

Inima de porc utilizată provine de la un porc modificat genetic de la Revivcor, o filială a United Therapeutics Corporation. Porcului i-au fost editate 10 gene, inclusiv trei gene „knock out” sau inactivate pentru a elimina zahărul alfa gal din celulele sanguine ale porcului, care poate declanșa o reacție severă în sistemul imunitar uman, provocând respingerea organului. O altă genă de porc a fost modificată pentru a controla creșterea inimii porcului, în timp ce 6 gene umane au fost adăugate în genomul porcului pentru a crește acceptarea de către sistemul imunitar. FDA a aprobat pentru prima dată moificarea genetică a porcilor în 2020, pentru o potențială utilizare terapeutică și pentru consum.

Tratament imunosupresor pentru a preveni respingerea inimii

Medicii îl tratează, de asemenea, pe Faucette cu un tratament experimental cu anticorpi pentru a suprima și mai mult sistemul imunitar și a preveni respingerea inimii. El va fi monitorizat îndeaproape pentru a detecta orice semn de respingere sau orice dezvoltare a virusurilor legate de porc. Porcul donator a fost, de asemenea, examinat îndeaproape pentru a detecta orice semne de virus sau agenți patogeni.

„Oferim încă o dată unui pacient pe moarte o șansă la o viață mai lungă și îi suntem incredibil de recunoscători domnului Faucette pentru curajul și dorința sa de a contribui la progresul cunoștințelor noastre în acest domeniu”, a declarat Dr. Bartley Griffith, în comunicat. Griffith este chirurgul care a efectuat transplantul și este profesor de chirurgie la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland.

Spitalul a precizat că Faucette și-a dat consimțământul deplin pentru tratamentul experimental și a fost informat cu privire la toate riscurile. În plus, el a fost supus unei evaluări psihiatrice complete și a discutat cazul său cu un specialist în etica medicală.

Primul bărbat transplantat a trăit doar două luni cu inima de porc

Potrivit comunicatului de presă al spitalului, Faucette este căsătorit și tată a doi copii, din Frederick, Maryland, și este un veteran al Marinei de 20 de ani, care a lucrat cel mai recent ca tehnician de laborator la National Institutes of Health înainte de a se pensiona. „Nu avem alte așteptări decât speranța de a petrece mai mult timp împreună”, a declarat soția sa Ann Faucette, în comunicat. „Asta ar putea fi la fel de simplu ca și cum am sta pe veranda din față și am bea o cafea împreună”.

În prezent, nu există studii clinice care să utilizeze organe de porc pentru transplanturi la ființe umane vii. Universitatea din Maryland a efectuat prima astfel de operație experimentală pe David Bennett, în vârstă de 57 de ani, în ianuarie 2022. Bennett a murit la două luni după operație.

Deși nu au existat semne de respingere în primele săptămâni după transplant, autopsia a concluzionat că Bennett a murit în cele din urmă de insuficiență cardiacă din cauza unei „serii complexe de factori”, inclusiv starea lui Bennett înainte de operație. Un studiu de caz realizat de medici și publicat în Lancet a remarcat, de asemenea, că existau dovezi ale unui virus porcin care nu fusese identificat anterior.