Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se schimbă sistemul oficial de măsurare a timpului

Sistemul internațional de măsurare a timpului urmează să treacă printr-o schimbare importantă începând cu 20 mai 2027. Timpul Universal Coordonat (UTC), reperul folosit la nivel mondial pentru sincronizarea ceasurilor, nu va mai fi ajustat prin introducerea unor secunde suplimentare. Decizia a fost luată joi, la reuniunea Conferinței Generale pentru Măsuri și Greutăți, desfășurată la Versailles.

Sistemul internațional de măsurare a timpului urmează să treacă printr-o schimbare. Foto: Pixabay

Măsura urmărește să simplifice funcționarea sistemelor care depind de sincronizarea exactă a timpului, de la rețelele de telecomunicații până la infrastructura energetică și serviciile digitale. Pentru publicul larg, schimbarea nu va fi sesizabilă în activitățile de zi cu zi, potrivit Euronews.

În prezent, există două repere importante pentru măsurarea timpului. UTC este calculat pe baza ceasurilor atomice, recunoscute pentru precizia lor, în timp ce timpul astronomic este determinat de rotația Pământului. Cum planeta nu se rotește cu o viteză perfect constantă, între cele două sisteme pot apărea diferențe.

Pentru a le menține apropiate, din 1972 au fost introduse 27 de secunde intercalare. Ultima ajustare de acest fel a avut loc la sfârșitul anului 2016. În astfel de situații, un minut putea avea, în mod excepțional, 61 de secunde.

Deși oamenii nu percep practic aceste diferențe, calculatoarele și infrastructurile digitale pot fi afectate de asemenea corecții. Introducerea unei secunde suplimentare necesită adaptări tehnice, iar în trecut au fost raportate disfuncționalități în anumite sisteme informatice și servicii online.

Telecomunicațiile, navigația prin satelit, rețelele de energie și numeroase platforme digitale se bazează pe sincronizarea precisă a ceasurilor. Eliminarea ajustărilor periodice ar urma să reducă riscul unor erori și să facă sistemul mai ușor de administrat.

Rotația Pământului a complicat calculele

Un alt motiv care a determinat reevaluarea sistemului este comportamentul variabil al rotației planetei. Deși, pe perioade foarte lungi, forțele mareice tind să încetinească rotația Pământului, în ultimii ani au existat intervale în care planeta s-a rotit ceva mai repede.

Această evoluție a ridicat posibilitatea introducerii unei secunde intercalare negative, ceea ce ar presupune eliminarea unei secunde, în locul adăugării uneia. O asemenea ajustare nu a mai fost aplicată până acum, iar efectele sale asupra sistemelor tehnice sunt dificil de anticipat.

În acest context, comunitatea internațională a decis să renunțe la actualul mecanism de corectare periodică a UTC. În urma schimbării, diferența dintre timpul oficial și cel astronomic va putea crește treptat, până la aproximativ 3.600 de secunde, echivalentul unei ore.

O asemenea diferență nu este așteptată în viitorul apropiat, astfel că măsura are în principal un caracter preventiv și urmărește stabilitatea sistemului pe termen lung.

Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți este organismul internațional în cadrul căruia reprezentanții statelor membre discută și adoptă decizii privind standardele de măsurare. Reuniunile au loc, de regulă, o dată la patru ani.

Potrivit Biroului Internațional pentru Măsuri și Greutăți, organizația reunește 69 de state membre și 34 de state și economii asociate. Printre țările participante se numără numeroase state europene, precum Germania, Franța, Italia, Spania și Regatul Unit, dar și Statele Unite, Canada, Brazilia, China, Japonia, India, Australia și Noua Zeelandă.

Activitatea acestui organism contribuie la stabilirea unor standarde comune, esențiale pentru cercetare, industrie, comerț și funcționarea tehnologiilor moderne.

Ce se schimbă pentru oamenii obișnuiți

În viața de zi cu zi, eliminarea secundei intercalare nu va modifica modul în care oamenii citesc ora pe ceasuri sau pe telefoane. Schimbarea nu are legătură cu trecerea la ora de vară ori la ora de iarnă, iar regulile privind ajustarea sezonieră a orei nu sunt vizate de această decizie.

Efectele vor fi resimțite în special în domeniile în care sincronizarea trebuie să fie extrem de precisă, precum astronomia, geodezia și anumite aplicații bazate pe sateliți. În aceste sectoare, rotația Pământului va continua să fie monitorizată, chiar dacă timpul oficial nu va mai fi corectat periodic pentru a ține pasul cu aceasta.

Specialiștii vor trebui, așadar, să urmărească separat diferența dintre UTC și timpul astronomic. Obiectivul este ca sistemul internațional de măsurare a timpului să devină mai stabil și mai ușor de utilizat, în special pentru infrastructurile digitale care nu pot gestiona cu ușurință ajustările introduse la intervale neregulate.