Oamenii de știință au dat naștere unei maimuțe-himeră, „Frankenstein”, care strălucește în verde

Nașterea unei maimuțe-himeră cu degete și ochi verzi strălucitori poate suna a o creatură dintr-un film de groază, dar reprezintă o descoperire științifică majoră.

Cercetătorii din China au anunțat nașterea „de mult căutată”, împărtășind imagini ale unui macac cu coadă lungă, ale cărui celule sunt făcute dintr-un embrion injectat cu alte celule distincte genetic, notează Metro.co.uk.

În mitologia greacă, himera este un monstru feminin care suflă foc, asemănător cu un leu în față, cu o capră în mijloc și cu un dragon în spate.

Celulele stem modificate pentru a străluci în verde au fost injectate într-un număr de embrioni de morulă - cei care au patru până la cinci zile - pentru a vedea dacă se înmulțesc sau nu.

Contribuția celulelor stem în diferite tipuri de țesuturi variază de la 21% la 92%, a spus echipa chineză. Cercetătorii au încercat mult timp procesul la primate, creând anterior himere de șobolani și șoareci.

În 2012, oamenii de știință au creat trei maimuțe rhesus care din punct de vedere tehnic erau himere. Pentru embrionii,creați în stadiul anterior s-au folosit celulele totipotente, care pot evolua în orice, inclusiv în placentă.

Studiul, publicat în revista Cell, a folosit celule pluripotente în stadii ulterioare, care au capacitatea de a se diferenția în toate tipurile de celule necesare pentru a crea un animal viu.

„Acesta este un obiectiv mult căutat în domeniu”, a spus coordonatorul studiului, dr. Zhen Liu, de la Academia Chineză de Științe (CAS).

„Această cercetare nu numai că are implicații pentru înțelegerea pluripotenței naive la alte primate, inclusiv la oameni, dar are și implicații practice relevante pentru ingineria genetică și conservarea speciilor. În mod specific, această lucrare ne-ar putea ajuta să generăm modele de maimuță mai precise pentru studierea bolilor neurologice, precum și pentru alte studii de biomedicină”, a adăugat el.

Echipa a stabilit mai întâi nouă linii de celule stem îndepărtate din embrionii în stadiu incipient, cultivându-le pentru a permite o capacitate îmbunătățită de diferențiere. În această etapă a fost, de asemenea, adăugată o proteină verde fluorescentă, astfel încât echipa a putut vedea cu ușurință ce țesuturi au crescut din celulele stem adăugate.

Celulele modificate genetic s-ar putea transmite

Un anumit subset de celule stem a fost apoi selectat pentru injectare, într-un număr de embrioni de patru și cinci zile. Embrionii au fost implantați în femele de macaci, rezultând 12 sarcini și șase născuți vii.

Analiza a confirmat că o maimuță care s-a născut în viață și un făt care a suferit un avort spontan au fost în mod substanțial „himerice” – conținând celule provenite din celulele stem. Amândoi erau masculi.

Echipa chineză a confirmat, de asemenea, prezența celulelor derivate din celule stem în testicule și în celulele care în cele din urmă se dezvoltă în celule de spermatozoizi la ambele animale, ceea ce înseamnă că celulele modificate genetic ar putea fi transmise generațiilor viitoare, dacă animalele s-ar reproduce.

În 2019, cercetătorii din China au creat prima himeră om-maimuță din lume, ridicând preocupări etice semnificative.