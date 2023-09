Oamenii ar putea trăi și munci până la 120 de ani, din deceniul viitor. Explicația unui medic renumit

În tradiția evreiască există o felicitare care spune: „Fie ca tu să trăiești până la 120 de ani”. Până acum, doar o singură persoană din toată istoria a ajuns, oficial, la această vârstă. Începând cu deceniul viitor însă, speranța de vârstă ar putea crește considerabil, potrivit unui medic celebru.

Dr. Ernst von Schwarz consideră că progresele rapide ale celulelor stem ne-ar putea prelungi viața în mod semnificativ. Până la finalul acestui secol, atingerea vârstei de 150 de ani, ar putea deveni un lucru cât se poate de normal, a explicat el, pentru The New York Post.

Celulele stem, funcționale doar în combinație cu o viață sănătoasă

Singurul dezavantaj: celulele stem nu vor funcționa singure. Cei care vor să aibă parte de beneficiile acestora ar trebui să înceapă de acum să facă schimbări, precum mâncare mai sănătoasă și sport, în mod regulat.

Medicul avertizează că pentru unii ar putea fi deja prea târziu. Astfel de schimbări ar trebui făcute cel puțin în jurul vârstei de 30 de ani.

„Cred că putem crea prelungirea vieții. Probabil, în câțiva ani, oamenii vor putea trăi până la 120, 150 de ani, dacă nu mai mult decât atât. Și nu doar ca indivizi necomunicativi, în pat, ci într-adevăr, activi, care pot participa la viața socială, la viața profesională și pot avea o calitate a vieții. Pentru că acesta este scopul”, a spus von Schwarz, pentru The Post.

Până în prezent, singura persoană, recunoscută oficial ca a trăit peste 120 de ani, a fost franțuzoaica Jeanne Calment, care a murit în 1997, la vârsta de 122 de ani și 164 de zile – și chiar și acel record a fost pus sub semnul întrebării, circulând teorii că fiica lui Calment se dădea, de fapt, ea.

Cu toate acestea, von Schwarz, în calitate de medic de medicină internă și cardiolog la Școala de Medicină David Geffen din UCLA și la Institutul Inimii al Spitalului din California de Sud susține că deja există o revoluție tăcută în interiorul medicinei.

Încetinirea procesului de îmbătrânire și secretele vedetelor

„În ultimii câțiva ani, am trecut de la ceea ce numim medicină reactivă la medicină regenerativă, folosind, în principal, terapii cu celule stem. Chiar dacă celulele stem nu sunt aprobate de FDA, acesta este viitorul medicinei, în care putem repara daunele. Și prin repararea daunelor putem prelungi viața sau chiar reduce anumite procese de îmbătrânire”, explică specialistul.

Citește și: Un medic neurolog în vârstă de 101 ani a explicat care e secretul longevității sale

Ernst von Schwarz face aceste afirmații în noua sa carte, „Secretele nemuririi”, care este o continuare a celei anterioare: „Lumea secretă a terapiei cu celule stem”.

De asemenea, el însuși prescrie celule stem. Celebritățile îl aclamă pentru tratamentele faciale anti-îmbătrânire. Deși nu a dezvăluit numele pacienților săi, doctorul pare să fie susținut de nume sonore precum: Frank Stallone, Jeff Fahey, Lisa Gastineau, Josie Davis, Drea De Matteo și Fabio.

„Le injectăm celule stem în față și ele (vedetele) strălucesc. Procesul repară leziunile superficiale ale pielii și regenerează colagenul de pe față. După câteva zile, par cu 5 până la 10 ani mai tineri”, spune el.

Von Schwarz nu este străin de scena celebrităților: soția sa este actrița Angela Oakenfold, fosta soție a DJ-ului Paul Oakenfold.

Desigur, terapiile cu celule stem sunt disponibile, momentan, doar pentru cei bogați și, cu excepția cazului în care sau până când FDA le aprobă, așa va și rămâne situația. Ernst von Schwarz este ferm convins însă că celulele stem nu sunt remedii miraculoase: pacienții care doresc să beneficieze trebuie să depună și ei ceva muncă: o dietă mediteraneană, exerciții fizice și să pună capăt obiceiurilor toxice precum fumatul.

„O dietă sănătoasă poate prelungi viața”, spune el și citează un studiu care leagă consumul de alimente procesate de nivelurile în creștere ale cancerului de colon în rândul tinerilor de 20 și 30 de ani.

Exercițiile fizice sunt, de asemenea, un factor important.

„Recomandarea este de a face exerciții fizice cinci zile pe săptămână, cu un minim de 150 până la 300 de minute pe săptămână, adică 30 până la 60 de minute pe zi din ceea ce am numi exerciții de intensitate moderată”, a mai adăugat el.