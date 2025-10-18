Nobel 2025: Celulele T reglatoare, arma care învață corpul să nu se mai atace și să se vindece singur - de la boli autoimune la transplanturi

Lumea științei vibrează după decernarea Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025: celulele T reglatoare, descoperite acum trei decenii, se conturează astăzi drept cea mai promițătoare armă împotriva bolilor autoimune, a cancerului și chiar a respingerii organelor transplantate.

Într-un univers medical în care sistemul imunitar poate deveni uneori propriul nostru dușman, cercetătorii par să fi găsit cheia care îl poate convinge să-și schimbe comportamentul. Vorbim despre celulele T reglatoare – „paznicii” organismului – care temperează „furia” sistemului imunitar și îl împiedică să atace propriile țesuturi.

Descoperitorii acestor celule, Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow și Fred Ramsdell, sunt proaspeții laureați ai Nobelului 2025, recompensați pentru elucidarea mecanismului de toleranță imunitară periferică. Dar ceea ce face povestea cu adevărat fascinantă este că această descoperire nu rămâne doar în paginile manualelor: ea se transformă chiar acum într-o nouă frontieră a medicinei moderne, cu potențialul de a salva milioane de vieți și de a schimba modul în care românii cu boli autoimune sau pacienții care așteaptă un transplant vor primi tratamente în următorii ani.

În continuare, vă arătăm cum aceste celule pot transforma medicina modernă și ce provocări mai trebuie depășite pentru a le aduce în spitalele de mâine.

De la descoperire la terapie: visul de a „reprograma” sistemul imunitar

La 30 de ani de la descoperirea lor, celulele T reglatoare au devenit adevărate vedete în cercetarea medicală. Peste 200 de studii clinice testează acum modul în care aceste celule „pacificatoare” pot vindeca boli autoimune precum diabetul de tip 1, scleroza multiplă, lupusul sau afecțiuni rare ale pielii.

Și miza nu se oprește aici: cercetătorii explorează cum aceleași celule pot preveni respingerea organelor transplantate și pot tempera efectele secundare severe ale transplanturilor de măduvă osoasă, proceduri care reconstruiesc sistemul imunitar al pacienților cu cancer.

Practic, aceste celule au potențialul de a transforma medicina modernă, oferind speranță pacienților pentru care până acum soluțiile erau limitate sau extrem de riscante.

Cum restabilesc echilibrul sistemului imunitar celulele T reglatoare, în boli autoimune

Bolile autoimune apar atunci când sistemul imunitar își pierde echilibrul: celulele care ne apără atacă, iar cele care ar trebui să protejeze nu mai fac față. Rezultatul? Organismul se întoarce împotriva propriei sale sănătăți.

„Putem restabili acest echilibru prin creșterea numărului de celule T reglatoare”, explică, citat de Nature, imunologul australian Joshua Ooi, unul dintre cercetătorii care transformă acum descoperirile laureaților Nobel într-o nouă eră a medicinei.

Și există două modalități revoluționare prin care știința încearcă să facă acest lucru:

Terapia personalizată – celulele T reglatoare sunt extrase din sângele pacientului, multiplicate în laborator și apoi reintroduse în organism, pentru a restabili ordinea naturală în sistemul imunitar. Terapia farmacologică – medicamente speciale stimulează corpul să producă singur aceste „pacificatoare”, oferind o soluție mai simplă și potențial la scară largă.

Această dublă strategie ar putea schimba complet modul în care tratăm diabetul de tip 1, scleroza multiplă, lupusul sau chiar complicațiile transplanturilor — un pas uriaș spre o medicină personalizată și mai sigură.

Provocarea secolului: cum să controlezi controlorii - celulele T reglatoare

Promisiunea uriașă a terapiilor bazate pe celulele T reglatoare vine însă cu provocări majore. Aceste celule sunt rare, fragile și extrem de greu de manipulat.

„Entuziasmul este enorm, dar suntem încă la începutul drumului”, spune Daniel Gray, cercetător la Institutul Walter și Eliza Hall din Australia.

Marea întrebare rămâne: cum putem produce aceste celule în cantități suficiente și stabile, fără să le pierdem abilitatea de a menține echilibrul delicat al sistemului imunitar?

Medicina viitorului: când corpul devine propriul medic - celulele T reglatoare, tratament revoluționar

Ceea ce odinioară părea un mister al naturii — de ce sistemul nostru imunitar ne atacă propriile țesuturi — se transformă acum într-o cheie pentru tratamente care îi pot rescrie comportamentul.

Datorită descoperirilor lui Sakaguchi, Brunkow și Ramsdell, medicina pășește într-o nouă eră: una în care toleranța devine o armă, nu o slăbiciune.

Premiul Nobel din 2025 nu marchează doar o descoperire trecută; el anunță începutul unei revoluții medicale, în care sistemul imunitar este educat să vindece, nu să distrugă.

Cu aceste cercetări, granița dintre vindecare și regenerare devine mai subțire ca niciodată. Celulele T reglatoare ar putea fi veriga lipsă între medicina de azi și terapiile viitorului pentru boli autoimune, transplanturi și alte afecțiuni grave, deschizând drumul unei revoluții medicale care să permită pacienților să fie vindecați, nu doar tratați.