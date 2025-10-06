Cine sunt cei trei cercetători care au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ce au descoperit

Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025, distincție acordată pentru descoperirile lor fundamentale privind toleranţa imunitară periferică – mecanismul care împiedică sistemul imunitar să atace propriile ţesuturi.

„Descoperirile laureaţilor au dat naştere domeniului toleranţei periferice, stimulând dezvoltarea tratamentelor medicale pentru cancer şi boli autoimune. Acest lucru poate duce, de asemenea, la transplanturi mai reuşite. Mai multe dintre aceste tratamente sunt în prezent în fază de studii clinice”, a transmis Comitetul Nobel, citat de News.ro.

Cine sunt laureaţii

Mary E. Brunkow, Institutul pentru Biologie Sistemică, Seattle, SUA

Fred Ramsdell, Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, SUA

Shimon Sakaguchi, Universitatea Osaka, Japonia

Descoperiri esenţiale

În 1995, Shimon Sakaguchi a demonstrat că toleranţa imunitară nu se bazează doar pe eliminarea celulelor dăunătoare în timus (toleranţa centrală), ci există şi o a doua linie de control: celulele T regulatoare, care protejează organismul de bolile autoimune.

În 2001, Mary Brunkow şi Fred Ramsdell au descoperit că o genă, Foxp3, joacă un rol cheie în dezvoltarea acestor celule. Mutarea genei la oameni provoacă o boală autoimună gravă, numită IPEX.

În 2003, Sakaguchi a demonstrat legătura directă între Foxp3 şi celulele T regulatoare, consolidând baza pentru noi terapii imunologice.

Impact pentru medicină

Aceste descoperiri explică de ce sistemul imunitar nu atacă ţesuturile proprii şi de ce unii oameni dezvoltă boli autoimune severe. Ele deschid drumul către tratamente inovatoare împotriva cancerului, bolilor autoimune și în domeniul transplanturilor.

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înţelegerea modului în care funcţionează sistemul imunitar şi a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toţii boli autoimune grave”, a declarat Olle Kämpe, preşedintele Comitetului Nobel.

Sezonul Nobel continuă în această săptămână: marţi va fi decernat premiul pentru Fizică, miercuri pentru Chimie, joi pentru Literatură, iar vineri Premiul Nobel pentru Pace. Pe 13 octombrie vor fi anunţaţi laureaţii pentru Economie.