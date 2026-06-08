Venus și Jupiter se întâlnesc pe cer într-o conjuncție spectaculoasă. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber

Venus și Jupiter vor oferi în această săptămână un spectacol astronomic spectaculos, cele două planete urmând să apară foarte aproape una de cealaltă, pe cer. Fenomenul va putea fi observat cu ochiul liber, fără echipamente speciale.

Pe 9 iunie, cele două planete vor părea extrem de apropiate una de cealaltă pe cer, deși este vorba doar despre o iluzie optică. În realitate, ele vor fi în continuare separate de milioane de kilometri în spațiu, scrie The Hill.

Unul dintre cele mai atractive aspecte ale fenomenului este că planetele vor fi suficient de strălucitoare pentru a putea fi observate cu ochiul liber, fără echipamente speciale, potrivit publicației Sky & Telescope.

Pentru a le putea vedea, observatorii trebuie să privească spre vest sau nord-vest la aproximativ 45 de minute până la două ore după apusul Soarelui.

Spectacolul ceresc va continua două zile mai târziu, când Mercur se va alătura conjuncției. Mercur va apărea mai aproape de orizont, astfel că va fi nevoie de o vedere clară spre vest pentru a putea fi observat.

Unii observatori norocoși vor putea vedea chiar cum Venus „dispare” temporar, în momentul în care Luna va trece prin fața sa, potrivit NASA.

Anul trecut, pe 19 septembrie, Luna, Venus și Regulus au apărut aproape una de alta pe cerul dimineții, cu o ocultare lunară a lui Venus vizibilă din unele regiuni. Spectacolul a putut fi admirat, la fel, cu ochiul liber.