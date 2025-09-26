search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Genetica dezvăluie ultimul secret al Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani: cum a sfidat timpul și îmbătrânirea

0
0
Publicat:

Maria Branyas, femeia din Catalonia – Spania care a trăit peste 117 ani, continuă să uimească lumea medicală.

Colaj de imagini cu Maria Branyas femeia care a trăit 117 ani Foto Super Avia Catalana
Maria Branyas femeia care a trăit 117 ani încă uimește lumea medicală Foto Super Avia Catalana

Un studiu amplu, publicat recent în revista Cell Reports Medicine, a analizat în detaliu „codul biologic” al celei mai longevive persoane înregistrate vreodată și a scos la iveală un paradox fascinant: organismul său prezenta simultan semne de îmbătrânire extremă și trăsături asociate cu longevitatea sănătoasă, practic poseda un genom excepțional de tânăr, în ciuda vârstei. Unele dintre genele sale rare au contribuit la longevitate și au sprijinit sănătatea sistemului imunitar, a inimii și a creierului. 

Cercetătorii au descoperit că, pe lângă factorii genetici favorabili, Maria beneficia de un stil de viață excepțional – dietă echilibrată, activitate fizică regulată și conexiuni sociale strânse – care, combinate, ar putea explica remarcabila sa capacitate de a menține sănătatea la vârste extreme. 

Studiul ADN nu doar că aduce lumina asupra mecanismelor biologice ale longevității, dar deschide și noi direcții pentru cercetarea bolilor legate de îmbătrânirea organismului.

În continuare, cititorii vor descoperi ce anume a făcut ca organismul Mariei Branyas să fie atât de rezistent la îmbătrânire, cum combinația între genetică și stil de viață a contribuit la longevitatea sa remarcabilă și ce lecții pot extrage cercetătorii pentru sănătatea noastră.

Trăsături tinerești și semne de îmbătrânire la Maria Branyas Sursă Santos Pujol Cell Report Medicine
Trăsături tinerești și semne de îmbătrânire la Maria Branyas Sursă Santos Pujol Cell Report Medicine

Longevitatea Mariei Branyas: între limite biologice și miracolul științei

În ultimii 200 de ani, speranța de viață a crescut constant, dar în prezent pare să fi ajuns la un prag. Chiar și în țările dezvoltate, progresul medical nu mai prelungește viața la fel de spectaculos ca altădată. Tocmai de aceea, cazuri precum cel al Mariei Branyas sunt atât de valoroase pentru cercetători.

O echipă internațională coordonată de Manel Esteller, specialist în epigenetică la Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras din Barcelona, a realizat cea mai cuprinzătoare analiză de până acum asupra unui supercentenar, folosind tehnologii genomice, proteomice, epigenomice și metabolomice.

Rezultatele se bazează pe probe de sânge, salivă, urină și scaun pe care Maria Branyas le-a oferit voluntar înainte de decesul său, în 2024, când era cea mai în vârstă persoană din lume.

În lucrarea, publicată în prestigioasa revistă Cell Reports Medicine, echipa internațională multidisciplinară condusă de Eloy Santos explică faptul că cei care ating vârste supercentenare nu o fac din cauza unei întârzieri generale a îmbătrânirii. Ei fac acest lucru datorită unei „dualități fascinante: prezența simultană a semnelor de bătrânețe extremă și longevitate sănătoasă”.

Dualitatea fascinantă a supercentenarilor: bătrânețe și tinerețe în același corp

Rezultatele arată că Maria Branyas avea telomeri extrem de scurți – un semn clasic al îmbătrânirii și al duratei limitate de viață. Telomerii sunt „capacele de protecție” de la capătul cromozomilor, care se scurtează pe măsură ce celulele îmbătrânesc și astfel limitează durata de viață a acestora. Sistemul imunitar al Mariei Branyas prezenta semne de îmbătrânire, cum ar fi prezența unor limfocite senescente și episoade locale de inflamație.

Cu toate acestea, la nivel general, organismul ei era protejat prin factori genetici legați de sănătatea creierului și a inimii, printr-un nivel scăzut de inflamație cronică de fond și printr-un microbiom intestinal bogat în bifidobacterii benefice. Mai mult, markerii epigenetici indicau o vârstă biologică mai mică decât cea cronologică.

Citește și: Cea mai bătrână persoană din lume împlinește 117 ani. „Are o minte complet lucidă și nicio boală cardiovasculară”
Rezultatul studiului legat de cea mai longevivă persoană din lume, Maria Branyas Foto Manel Esteller
Rezultatul studiului legat de cea mai longevivă persoană din lume, Maria Branyas Foto Manel Esteller

Mai concret - la o vârstă înaintată, Branyas prezenta o sănătate generală remarcabilă, inclusiv o sănătate cardiovasculară excelentă și niveluri foarte scăzute de inflamație. În ciuda vârstei, sistemul ei imunitar și microbiomul intestinal aveau markeri comparabili cu cei ai unor persoane mult mai tinere. Mai mult, nivelurile de colesterol „rău” și trigliceride erau extrem de scăzute, iar colesterolul „bun” era la valori foarte ridicate. Toți acești factori, genetici și biologici, pot explica sănătatea ei excepțională și longevitatea extremă.

Dieta, mișcarea și viața socială: secretele longevității Mariei Branyas

Noile descoperiri pot oferi indicii prețioase pentru bolile hematologice grave, precum leucemia, asociate direct cu îmbătrânirea sângelui. Este pentru prima dată când un studiu pe un supercentenar face o distincție clară între efectele îmbătrânirii și cele ale bolii.

Chiar dacă cercetătorii nu pot spune încă în ce măsură obiceiurile de viață au contribuit la longevitatea Mariei Branyas, aceștia subliniază importanța unor factori precum alimentația sănătoasă, o rețea socială activă și lipsa viciilor.

Imagini din cartea dedicată Mariei Branyas Foto Super Avia Catalana
Maria Branyas femeia care a trăit 117 ani Foto Super Avia Catalana

Maria Branyas a dus o viață activă din punct de vedere mental, social și fizic, și a beneficiat, de asemenea, de noroc genetic. Urma dieta mediteraneană și consuma zilnic trei iaurturi, ceea ce ar putea explica echilibrul remarcabil al microbiotei sale intestinale. În plus, se bucura de o activitate fizică regulată, mergând frecvent pe jos și evitând alcoolul sau tutunul. Mai mult, își petrecea bătrânețea aproape de familie, evitând singurătatea – un factor cunoscut pentru protecția împotriva declinului cognitiv.

Citește și: Descoperire revoluționară: cheia longevității în genetică a Maríei Branyas, femeia care a murit la 117 ani

Chiar și cu telomeri extrem de scurți, vârsta celulară redusă a Mariei Branyas nu i-a afectat sănătatea și ar fi putut chiar să reducă riscul de cancer, demonstrând că înaintarea în vârstă nu înseamnă neapărat degradare biologică, au concluzionat cercetătorii.

Această combinație de genetică favorabilă și stil de viață echilibrat sugerează că longevitatea extraordinară nu ține doar de „norocul genetic”, ci și de alegerile cotidiene care sprijină sănătatea organismului pe termen lung.

Ce urmează în cercetarea longevității și studiul supercentenarilor

Însă studii mai ample, care au comparat persoanele cu o viață excepțional de lungă cu cele care au trăit mai puțin, au identificat biomarkeri specifici care diferențiază indivizii, inclusiv trăsături unice ce le permit un nivel mai ridicat de rezistență la boli.

Centenarii reprezintă cel mai rapid grup demografic în creștere la nivel global, însă doar unul din zece ajunge să trăiască încă un deceniu după împlinirea vârstei de 100 de ani. Cazuri precum cel al Mariei Branyas oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a descoperi mecanismele care fac posibilă o durată de viață extremă.

Rezultatele noului studiul deschid calea pentru dezvoltarea unor strategii inovatoare anti-îmbătrânire. Terapii epigenetice și medicamente care combat senescența sunt deja folosite în oncologie, iar analiza detaliată a supercentenarilor ar putea accelera descoperirea unor tratamente eficiente pentru populația generală. Cercetarea a fost finanțată printr-un parteneriat public-privat, evidențiind implicarea instituțiilor și fundațiilor în sprijinirea cercetării longevității.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
digi24.ro
image
O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi
observatornews.ro
image
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pensia de urmaş,. Cine are dreptul la ea, condiţii puse de stat
playtech.ro
image
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Vor fi 2 grade în România! ANM anunță și ninsori
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!