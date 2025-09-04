search
Joi, 4 Septembrie 2025
Secretul centenarilor: cum trăiesc sănătos și evită bolile la peste 100 de ani. Noi descoperiri

Publicat:

Oamenii trăiesc astăzi, în medie, mai mult decât oricând în istorie. Și totuși, doar o minoritate privilegiată atinge pragul de 100 de ani. De ce unii reușesc această performanță, cum sfidează bătrânețea, în timp ce alții nu, rămâne unul dintre marile mistere ale științei.

Maria Branyas la aniversarea a 117 ani de viață, în 2024 Foto Super Avia Catalana
Maria Branyas, cea mai longevivă persoană din lume, a murit la 117 ani Foto Super Avia Catalana

Un nou set de studii despre speranța de viață aduce însă o piesă importantă în puzzle-ul longevității. Cercetările arată că cei care devin centenari nu doar că supraviețuiesc mai bine bolilor, ci par să aibă o capacitate remarcabilă de a le evita sau, cel puțin, de a le amâna considerabil.

De zeci de ani, oamenii de știință se întreabă: secretul longevității constă în întârzierea bolilor majore, în supraviețuirea lor sau în evitarea lor completă? Analize recente realizate în Suedia, pe sute de mii de participanți urmăriți timp de decenii, încep să ofere răspunsuri.

În acest articol vei descoperi ce fac centenarii pentru a evita bolile, cum se îmbătrânește fără declin brusc al sănătății și care sunt factorii cheie care le permit să trăiască activ și sănătos peste 100 de ani. Vom analiza cele mai recente studii și descoperiri care explică modul unic în care centenarii își păstrează sănătatea și vitalitatea, oferindu-ți lecții practice pentru propria viață.

Studii de amploare: centenarii dezvoltă mai puține boli și într-un ritm mai lent

Primul studiu, citat de publicația The Conversation, a analizat peste 170.000 de persoane născute între 1912 și 1922 în Stockholm, urmărite pe parcursul a patru decenii după vârsta de 60 de ani. Acesta a arătat că viitorii centenari au avut rate semnificativ mai mici de boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și cancer, atât la vârsta adultă, cât și în ultimii ani de viață. La 85 de ani, doar 4% dintre viitorii centenari suferiseră un accident vascular cerebral, comparativ cu 10% dintre cei care aveau să moară înainte de 100 de ani. La 100 de ani, incidența infarctului miocardic era de două ori mai mică decât în cazul persoanelor decedate la 80–89 de ani.

Al doilea studiu, și mai amplu, a inclus peste 270.000 de persoane născute între 1920 și 1922, tot în Suedia. Din acest eșantion, doar 1,5% au atins vârsta de 100 de ani. Analiza, care a vizat 40 de afecțiuni – de la hipertensiune și diabet până la insuficiență cardiacă și demență – a dus la aceeași concluzie: centenarii dezvoltă mai puține boli, într-un ritm considerabil mai lent, și tind să fie afectați de afecțiuni limitate la un singur sistem de organe, ceea ce face gestionarea medicală mai ușoară.

Centenarii și modelul unic de îmbătrânire fără declin brusc al sănătății

Un aspect surprinzător este modul diferit de acumulare a bolilor. Dacă pentru majoritatea persoanelor vârstnice ultimele decenii de viață aduc un declin rapid al sănătății, centenarii, care dețin secretele longevității, par să evite acest colaps. Ei dezvoltă multiple afecțiuni mult mai târziu, de regulă abia după 89 de ani, și nu experimentează un declin brusc, nici după pragul de 90 de ani.

Citește și: Elixirul tinereții dovedit științific: Omega 3 + Vitamina D3. Încetinește îmbătrânirea cu 3 ani și te apără de cancer și boli autoimune

Descoperirile contrazic ideea că o viață mai lungă înseamnă inevitabil mai multe boli. Dimpotrivă, ele sugerează existența unui model distinct de îmbătrânire – unul care presupune nu doar supraviețuire, ci și rezistență la boală.

Factorii cheie care modelează longevitatea și îmbătrânirea sănătoasă

Întrebarea rămâne: longevitatea depinde de gene, de stilul de viață, de mediul înconjurător sau de un amestec al tuturor acestor factori? Cercetările viitoare vor identifica predictorii longevității extreme și modul în care aceștia acționează de-a lungul vieții.

Până atunci, studiile asupra centenarilor oferă indicii prețioase. Se pare că aceștia combină protecția genetică, cu obiceiuri sănătoase: alimentație echilibrată, mișcare regulată, somn de calitate și gestionarea eficientă a stresului. Renunțarea la fumat, consumul moderat de alcool și menținerea relațiilor sociale solide contribuie, de asemenea, la longevitate. Mai mult, centenarii par să aibă o adaptabilitate biologică remarcabilă, întârziind apariția bolilor cronice și gestionându-le mai bine atunci când apar.

Practic, secretul lor nu stă într-un singur factor, ci în echilibrul subtil între gene, alegeri sănătoase și mediu – o combinație care le permite nu doar să trăiască mai mult, ci și să rămână activi și sănătoși în anii câștigați.

Longevitate nu înseamnă doar ani în plus

Descoperirile recente despre centenari arată, așadar, că longevitatea și îmbătrânirea sănătoasă nu se măsoară doar în supraviețuire, ci și în calitatea vieții în anii câștigați. Printr-un echilibru între factori genetici, stil de viață sănătos și mediu favorabil, oamenii pot crește șansele de a trăi mai mult și mai bine.

Cum să trăim mai mult și mai sănătos

Noile studii asupra centenarilor oferă indicii prețioase despre cum să întârziem bolile majore, să ne menținem activi și autonomi și să atingem un nivel ridicat de sănătate și vitalitate chiar și la vârste înaintate. În concluzie, longevitatea extremă nu înseamnă doar ani în plus, ci ani trăiți sănătos – iar cercetările viitoare vor arăta tot mai clar cum putem atinge acest obiectiv.

Viață sănătoasă

