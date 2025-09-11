Cutia neagră a cancerului: Istoricul ascuns al tumorii poate prezice progresia bolii și transforma tratamentele

Cancerul nu începe odată cu diagnosticarea; adesea, se dezvoltă tăcut, de-a lungul anilor. Cercetătorii au descoperit recent o „cutie neagră a cancerului” – un jurnal invizibil care păstrează întreaga traiectorie evolutivă a tumorii, la fel cum cutia neagră a unui avion monitorizează originea, direcția și viteza zborului. Această traiectorie este codificată în epigenom, printr-un tip special de marcă epigenetică numită metilare fluctuantă. Până acum, metilarea era considerată doar un comutator pentru activarea sau dezactivarea genelor, însă studiul arată că ea păstrează și o amprentă detaliată a istoriei celulare.

Metoda inovatoare bazată pe metilarea ADN-ului, utilizată pentru a descifra originea și evoluția cancerului și a prezice parcursul său clinic viitor, a fost dezvoltată de o echipă internațională condusă de Clínic-IDIBAPS-UB, împreună cu Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra. Studiul, publicat recent în revista Nature, analizează evoluția tumorilor la 2.000 de pacienți cu leucemii și limfoame.

În acest articol, vei afla cum au reușit cercetătorii să decodeze această semnătură epigenetică, ce ne poate spune despre originea și evoluția tumorilor și cum aceste descoperiri medicale deschid noi perspective pentru prezicerea progresiei cancerului și pentru tratamente personalizate.

Evoluția cancerului descifrată: Algoritmul EVOFLUx analizează semnătura epigenetică a tumorii

Echipa de cercetare a descoperit că celula inițială care a dat naștere tumorii lasă o semnătură unică de metilare, care nu doar identifică celulele tumorale, ci și urmărește modul în care tumora evoluează și se diversifică. Folosind modele matematice avansate, cercetătorii au reușit să decodeze aceste tipare, reconstituind originea și evoluția tumorii cu o precizie fără precedent și permițând totodată prezicerea progresiei viitoare a bolii.

Algoritmul creat, EVOFLUx, a fost testat pe 2.000 de probe de la pacienți cu diferite tipuri de leucemie și limfom. „Am reanalizat date epigenetice vechi dintr-o perspectivă complet nouă”, explică Calum Gabbutt de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra.

„Ceea ce părea anterior zgomot de fond dezvăluie acum istoria evolutivă a cancerului”, adaugă Martí Durán-Ferrer de la IDIBAPS.

Iñaki Martín-Subero, lider al Grupului de Epigenomică de la IDIBAPS subliniază: „Acest instrument ne permite să citim istoricul tumorii, să înțelegem momentul apariției sale, viteza de creștere și diversitatea celulară, aprofundând astfel înțelegerea biologiei cancerului și oferind aplicații directe în clinică”.

Evoluția cancerului și tratamente personalizate: Istoricul tumorii ajută la anticiparea dezvoltării bolii

Pornind de la ipoteza că înțelegerea trecutului unui cancer poate ajuta la prezicerea evoluției sale clinice, studiul a analizat probe de la pacienți cu cancere limfoide – de la leucemii pediatrice, precum leucemia limfoblastică acută, până la forme adulte, cum este leucemia limfocitară cronică.

Prin examinarea dosarelor medicale anonimizate, cercetătorii au corelat modul în care tumora s-a dezvoltat inițial cu agresivitatea și evoluția ulterioară a bolii.

„Cancerele se schimbă în timp, ceea ce complică semnificativ tratamentul lor, și am descoperit că modul în care cancerul crește inițial determină evoluția viitoare, oferindu-ne posibilitatea de a prezice progresia bolii pentru fiecare pacient. Este un pas major înainte în personalizarea tratamentului cancerului”, explică Trevor Graham.

Iñaki Martín-Subero completează: „În cazul leucemiei limfocitare cronice, o formă de cancer care nu necesită întotdeauna tratament imediat, acest test ne permite să anticipăm cu ani înainte momentul în care boala va necesita intervenție”. El adaugă: „Deși studiul nostru s-a concentrat pe leucemie și limfom, credem că această metodă poate fi aplicată tuturor tipurilor de cancer, oferind o perspectivă nouă în înțelegerea și gestionarea bolii”.

Studiul a fost coordonat de Iñaki Martín-Subero, profesor asociat la Facultatea de Medicină și Științe ale Sănătății a UB, cercetător ICREA și lider al Grupului de Epigenomică Biomedicală de la IDIBAPS, membru CIBERONC, împreună cu Trevor Graham, director al Centre for Evolution and Cancer de la Institute of Cancer Research din Londra. Autorii principali sunt Calum Gabbutt și Martí Duran-Ferrer, iar la studiu au colaborat cercetători din Spania, Regatul Unit, Suedia, Elveția și Statele Unite ale Americii.

Concluzie: „Cutia neagră a cancerului” deschide noi perspective în tratamente personalizate

Înțelegerea „cutiei negre” a cancerului – semnătura epigenetică unică a tumorii – oferă o privire fără precedent asupra originii, evoluției și progresiei bolii. Studiile recente arată că decodarea acestor tipare permite nu doar identificarea celulelor tumorale, ci și anticiparea agresivității și a nevoii viitoare de tratament. Această abordare revoluționară deschide calea către tratamente personalizate, optimizarea strategiilor clinice și, în cele din urmă, creșterea șanselor pacienților de a primi intervenții la momentul potrivit.

Prin aplicarea acestor descoperiri medicale la diferite tipuri de cancer – de la leucemii pediatrice la forme adulte – cercetătorii oferă o nouă perspectivă în gestionarea bolilor oncologice, transformând modul în care medicina poate prevedea și combate progresia tumorilor.