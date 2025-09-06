De ce își ling câinii buzele? Experții avertizează că nu e semn de foame. Gestul aparent banal ascunde un disconfort

Linsul buzelor la câini, adesea interpretat de stăpâni ca un semn de foame sau poftă, poate ascunde de fapt stres, anxietate ori disconfort, avertizează specialiștii în comportament animal.

Gestul pe-atât de banal, pe-atât de misterios pe care îl fac câinii când vor să ne transmită ce simt

Orice stăpân al unui animal de companie cunoaște privirea de cățeluș flămând la ora mesei. Fie că este vorba despre o bucată suculentă de friptură sau o felie de cașcaval, nimic nu scapă nasului lor ager, potrivit dailymail.co.uk.

Însă, dacă își ling buzele, ar putea fi un semn de îngrijorare, avertizează experții.

Acest comportament nu înseamnă întotdeauna că le este foame – ci, de fapt, este un semnal de stres sau disconfort.

Specialiștii spun că s-a înregistrat recent o creștere a căutărilor online de tipul „de ce câinele meu își linge mereu buzele”.

„Stăpânii sunt obsedați să își înțeleagă câinii, iar acest val brusc de căutări dovedește cât de mult le pasă”, a declarat Matt Cayless, de la agenția britanică de marketing pentru animale de companie, Bubblegum Search.

„Dar, în timp ce majoritatea presupun că e vorba de foame sau de ceva rămas între dinți, cel mai des este un semn de stres sau disconfort.”

Specialiștii în comportamentul animalelor afirmă că linsul buzelor este unul dintre cele mai clare moduri prin care câinii își exprimă neliniștea. Acest gest este des observat la veterinar, în medii zgomotoase sau atunci când întâlnesc străini.

Când ne-ar putea îngrijora gestul câinilor de a-și linge buzele și nasul

Potrivit Dogs Trust, este normal ca un câine să își lingă buzele după ce mănâncă sau bea apă.

O salivare excesivă îi poate face, de asemenea, să își lingă buzele – dar aceasta ar putea fi și un semn de greață sau durere.

„Linsul buzelor poate indica uneori o gură uscată ca răspuns la stres sau anxietate”, a precizat organizația. „Dacă observați asta, oferiți câinelui spațiul de care are nevoie și consultați un veterinar sau un specialist în comportament dacă sunteți îngrijorați.”

Experții de la PetMD avertizează că, dacă un câine a stat afară la soare și s-a jucat intens, e posibil să își lingă buzele mai des decât de obicei din cauza setei.

În cazuri mai grave, acest lucru ar putea indica deshidratare.

La finalul unei zile lungi, câinii își pot lovi ușor botul și își ling buzele repetat atunci când se așază confortabil în pat și adorm.

În acest caz, comportamentul este, cel mai probabil, un mecanism de auto-liniștire, spun experții.

Pentru a menține un câine anxios mai relaxat, specialiștii recomandă să i se vorbească pe un ton blând, să se evite poziția de dominare peste el, să i se acorde spațiu în situații stresante și să se păstreze rutine familiare pentru a-i spori încrederea.

„Limbajul corpului câinelui este vocea lui”, a adăugat Cayless. „Linsul buzelor nu este doar un gest amuzant – este un indiciu.

Înțelegerea acestor semnale va consolida legătura dintre câine și stăpânul său. Oamenii iubesc să caute pe Google problemele animalelor de companie, dar astfel de căutări sunt un memento să analizăm comportamentul câinelui într-un context. Totul ține de crearea unor spații calme și sigure și de interpretarea semnalelor pe care vi le transmite.”