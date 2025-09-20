search
Cum s-a format craterul imens de sub Marea Nordului. Fenomenul a provocat un tsunami de 100 de metri înălțime

0
0
Publicat:

Craterul Silverpit de sub Marea Nordului a fost cauzat de un asteroid uriaș, care a declanșat un tsunami de 100 de metri în urmă cu 43 de milioane de ani.

Ilustrație a unui asteroid mare care se ciocnește cu Pământul FOTO: X
Ilustrație a unui asteroid mare care se ciocnește cu Pământul FOTO: X

Craterul Silverpit, aflat la 700 de metri sub fundul mării, sub Marea Nordului, a fost, după toate probabilitățile, creat de lovitura directă a unui asteroid sau a unei comete de dimensiunea York Minster. 

Asteroidul, cu o lățime de 160 de metri, s-a prăbușit în mare, provocând un tsunami de 100 de metri înălțime, spun oamenii de știință citați de The Guardian.

Craterul Silverpit nu este nici pe departe de dimensiunea craterului Chicxulub din Mexic, când un asteroid cu o lățime de aproximativ 10 până la 14 kilometri a lovit Pământul, rezultând o extincție în masă a 75% din speciile de plante și animale. 

Uisdean Nicholson, sedimentolog de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh, care a condus echipa de cercetare, a declarat că „noile imagini seismice le-au oferit o perspectivă fără precedent asupra craterului”.

Obținerea dovezii a fost „cu siguranță un moment interesant”, a spus el, descriind investigația ca fiind „o abordare de tip ac în carul cu fân”.

Craterul, cu o lățime de 3 km, înconjurat de o zonă de falii circulare lată de 20 km, a fost descoperit în 2002 de geocercetători din domeniul petrolului.

Cei care l-au descoperit au crezut că este într-adevăr un crater de impact hiperveloce, indicând caracteristicile adesea asociate cu acestea, inclusiv un vârf central, o formă circulară și falii concentrice.

Inițial s-a estimat că are o vechime de peste 60 de milioane de ani și a ajuns pe prima pagină a ziarelor. „Craterul ar putea fi lovitura unui asteroid”, se putea citi într-un raport al The Guardian de la acea vreme.

Unii oameni de știință nu au fost convinși, argumentând că are o poveste de origine mult mai puțin interesantă - cel mai probabil a fost cauzată de mișcarea rocilor de sare la adâncime.

