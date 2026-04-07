Astronauții misiunii Artemis II au surprins marți o imagine spectaculoasă a unui fenomen denumit „apus al Pământului” – momentul în care planeta noastră coboară sub orizontul Lunii – în timpul lungii călătorii de întoarcere spre casă.

Fotografia reprezintă o trimitere deliberată la celebra imagine „Răsăritul Pământului” din 1968, realizată de astronautul William Anders în timpul misiunii Apollo 8, când a devenit unul dintre primii oameni care au intrat pe orbită lunară, scrie Science News.

Spre deosebire de fotografia actuală, acea imagine a fost surprinsă spontan: Anders a fost uimit să vadă Pământul răsărind deasupra reliefului selenar și s-a grăbit către un hublou pentru a face fotografii. Imaginea a devenit una dintre cele mai cunoscute din istorie și este considerată, în parte, un catalizator al mișcării ecologiste.

În schimb, fotografia cu apusul Pământului a fost atent planificată. Pământul apare sub forma unei semiluni, iar pe porțiunea luminată se disting norii care se rotesc deasupra regiunilor Australia și Oceania.

„În cele din urmă, vom alege întotdeauna Pământul. Ne vom alege întotdeauna unii pe alții”, a declarat astronauta Christina Koch.

Potrivit NASA, o eclipsă solară observată atât de aproape de Lună nu a mai fost văzută niciodată cu ochiul liber de oameni. „Totul pare ireal”, a spus pilotul misiunii, Victor Glover, în timp ce coroana solară forma un halou în jurul Lunii, potrivit National Geographic.

Glover a descris culoarea Lunii în timpul eclipsei drept „un gri care se amestecă și se pierde în negrul profund”, remarcând, cu uimire, că membrii echipajului puteau distinge în continuare detalii ale suprafeței lunare, deși Soarele era complet ascuns, datorită luminii reflectate de Pământ. „Este cel mai ciudat lucru — că poți vedea atât de multe pe suprafață”, a spus el. „Probabil că oamenii nu au evoluat pentru a vedea ceea ce vedem noi acum. Este cu adevărat greu de descris. Este uimitor.”

Artemis II a bătut recordul stabilit de Apollo

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II au stabilit luni un nou record de distanță față de Terra, depășind performanța programului Apollo.

Deși cei patru astronauți nu au aselenizat, zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.

„Este o zi istorică”, le-a transmis luni dimineață Jim Lovell, un pionier al misiunilor Apollo 8 și Apollo 13, într-un mesaj postum înregistrat cu câteva luni înaintea morții sale din 2025. „Bine ați venit în vechiul meu cartier”, le-a spus el, exprimându-și mândria „de a le preda ștafeta” și oferindu-le chiar și un sfat: „Știu că veți fi foarte ocupați, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște”.

La rândul său, președintele american Donald Trump a discutat luni seară cu echipajul misiunii Artemis II, felicitându-i pentru survolul istoric pe lângă Lună, primul de acest fel în mai bine de jumătate de secol.

„Astăzi ați făcut istorie și ați făcut întreaga Americă mândră, incredibil de mândră”, le-a transmis liderul de la Casa Albă celor patru astronauți aflați la bordul navei Orion spacecraft.