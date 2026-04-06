Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Artemis 2 bate recordul stabilit de Apollo. Echipajul a ajuns la cea mai mare distanță de Terra

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 au stabilit luni un nou record de distanță față de Terra, depășind performanța programului Apollo. Echipa urmează să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii şi faţa ascunsă a acesteia.

Echipajul Artemis 2 a ajuns la cea mai mare distanță de Terra FOTO Profimedia

Recordul anterior de 400.171 km, stabilit de misiunea Apollo 13, a fost depășit, a anunțat NASA. Astronauții din capsula Orion — Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen — ar urma să ajungă la peste 406.000 km de Terra, în timpul survolului în jurul Lunii, potrivit Agerpres.

„Sala de control este plină de bucurie lunară astăzi, îmi imaginez că și voi sunteți la fel”, le-a transmis Jenni Gibsons, responsabilă cu comunicarea cu echipajul, din sala de control a NASA din Houston.

Christina Koch, o exploratoare veterană a spațiului, care a intrat în istorie devenind prima femeie ce a zburat deasupra Lunii, a dezvăluit că astronauții misiunii Artemis 2 sunt acum „lipiți de hublouri” pentru a admira satelitul natural al Pământului.

„O zi istorică”

Cei patru astronauți nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.

„Este o zi istorică”, le-a transmis luni dimineață Jim Lovell, un pionier al misiunilor Apollo 8 și Apollo 13, într-un mesaj postum înregistrat cu câteva luni înaintea morții sale din 2025.

„Bine ați venit în vechiul meu cartier”, le-a spus el, exprimându-și mândria „de a le preda ștafeta” și oferindu-le chiar și un sfat: „Știu că veți fi foarte ocupați, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște”.

Comandantul misiunii, americanul Reid Wiseman, a prezentat în timpul unei transmisiuni în direct emblema misiunii Apollo 8, pe care echipajul misiunii Artemis 2 a luat-o la bordul capsulei Orion.

În întreaga istorie a explorării spațiale, niciun astronaut rus sau chinez nu s-a aventurat dincolo de 400 de kilometri depărtare de Terra, distanța până la stațiile care orbitează Pământul. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna.

Perioada de observare lunară va dura aproape șapte ore şi va începe la ora 18:45 GMT (21:45 ora României - n.red.). Luna va fi vizibilă în întregime prin hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea astronauților la fel de mare ca „o minge de baschet ținută la capătul unui braț”, a declarat Noah Petro, directorul Laboratorului de Geologie Planetară al NASA.

Pregătirile au durat doi ani

Cei patru membri ai echipajului se pregătesc de peste doi ani, exersând recunoașterea formațiunilor geologice şi descriindu-le cu exactitate oamenilor de știință aflați pe Pământ, în special nuanțele de maro şi bej ale suprafeței lunare.

Astronauţii vor zbura prin spatele Lunii şi vor descoperi faţa ei ascunsă, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ. Ei vor vedea probabil „regiuni ale acestei fețe ascunse pe care niciunul dintre astronauții Apollo nu le-a putut observa”, a explicat Jacob Bleacher, directorul departamentului de explorare științifică al NASA.

Survolul lor lunar le va permite, de asemenea, să fie martorii unei eclipse solare - Soarele dispărând în spatele Lunii - şi ai unui răsărit şi apus de Terra în spatele Lunii.

Dacă această misiune şi cea care urmează anul viitor vor decurge bine, NASA intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în 2028.

Top articole

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent. Are 41 de ani și e legitimat la o echipă surpriză
fanatik.ro
image
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
prosport.ro
image
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
playtech.ro
image
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Începe plata alocațiilor și indemnizațiilor. Banii se dau înainte de Paște
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!