Artemis 2 bate recordul stabilit de Apollo. Echipajul a ajuns la cea mai mare distanță de Terra

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 au stabilit luni un nou record de distanță față de Terra, depășind performanța programului Apollo. Echipa urmează să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii şi faţa ascunsă a acesteia.

Recordul anterior de 400.171 km, stabilit de misiunea Apollo 13, a fost depășit, a anunțat NASA. Astronauții din capsula Orion — Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen — ar urma să ajungă la peste 406.000 km de Terra, în timpul survolului în jurul Lunii, potrivit Agerpres.

„Sala de control este plină de bucurie lunară astăzi, îmi imaginez că și voi sunteți la fel”, le-a transmis Jenni Gibsons, responsabilă cu comunicarea cu echipajul, din sala de control a NASA din Houston.

Christina Koch, o exploratoare veterană a spațiului, care a intrat în istorie devenind prima femeie ce a zburat deasupra Lunii, a dezvăluit că astronauții misiunii Artemis 2 sunt acum „lipiți de hublouri” pentru a admira satelitul natural al Pământului.

„O zi istorică”

Cei patru astronauți nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.

„Este o zi istorică”, le-a transmis luni dimineață Jim Lovell, un pionier al misiunilor Apollo 8 și Apollo 13, într-un mesaj postum înregistrat cu câteva luni înaintea morții sale din 2025.

„Bine ați venit în vechiul meu cartier”, le-a spus el, exprimându-și mândria „de a le preda ștafeta” și oferindu-le chiar și un sfat: „Știu că veți fi foarte ocupați, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște”.

Comandantul misiunii, americanul Reid Wiseman, a prezentat în timpul unei transmisiuni în direct emblema misiunii Apollo 8, pe care echipajul misiunii Artemis 2 a luat-o la bordul capsulei Orion.

În întreaga istorie a explorării spațiale, niciun astronaut rus sau chinez nu s-a aventurat dincolo de 400 de kilometri depărtare de Terra, distanța până la stațiile care orbitează Pământul. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna.

Perioada de observare lunară va dura aproape șapte ore şi va începe la ora 18:45 GMT (21:45 ora României - n.red.). Luna va fi vizibilă în întregime prin hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea astronauților la fel de mare ca „o minge de baschet ținută la capătul unui braț”, a declarat Noah Petro, directorul Laboratorului de Geologie Planetară al NASA.

Pregătirile au durat doi ani

Cei patru membri ai echipajului se pregătesc de peste doi ani, exersând recunoașterea formațiunilor geologice şi descriindu-le cu exactitate oamenilor de știință aflați pe Pământ, în special nuanțele de maro şi bej ale suprafeței lunare.

Astronauţii vor zbura prin spatele Lunii şi vor descoperi faţa ei ascunsă, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ. Ei vor vedea probabil „regiuni ale acestei fețe ascunse pe care niciunul dintre astronauții Apollo nu le-a putut observa”, a explicat Jacob Bleacher, directorul departamentului de explorare științifică al NASA.

Survolul lor lunar le va permite, de asemenea, să fie martorii unei eclipse solare - Soarele dispărând în spatele Lunii - şi ai unui răsărit şi apus de Terra în spatele Lunii.

Dacă această misiune şi cea care urmează anul viitor vor decurge bine, NASA intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în 2028.