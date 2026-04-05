„Se scrie istorie!” NASA a publicat imagini cu fața ascunsă a Lunii văzută de echipajul Artemis II

Astronauții misiunii Artemis II oferă imagini spectaculoase cu Luna, care, în a patra zi a misiunii Artemis II, se vede prin hublourile capsulei Orion din ce în ce mai mare şi mai aproape.

NASA a publicat duminică, 5 aprilie, fotografii realizate de echipaj, care surprind imagini uimitoare ale Lunii și Pământului din spațiu, dar şi instantanee din rutina astronauților pe timpul misiunii.

Pe măsură ce astronauții misiunii Artemis II își continuă călătoria în jurul satelitului natural al Pământului, Luna pare tot mai mare și mai aproape prin hublourile capsulei Orion.

„Se scrie istorie. În această nouă imagine realizată de echipajul Artemis II al NASA, se poate observa bazinul Orientale, la marginea din dreapta a discului lunar. Misiunea marchează prima dată când acest bazin a fost văzut în întregime cu ochiul uman”, a transmis NASA.

Imaginile cu Pământul oferă, de asemenea, perspective inedite, comparabile cu cele realizate în timpul misiunilor Apollo din anii ’70, când astronauții au părăsit pentru ultima dată orbita terestră. Echipajul apare și în transmisiuni live, difuzate continuu de NASA, oferind o privire autentică asupra rutinei și activităților lor zilnice în spațiu.

„Am putut vedea pentru prima dată fața ascunsă a Lunii și a fost pur și simplu spectaculos. Nu era Luna cu care eram obișnuiți. Așa că am scos datele noastre de cartografiere lunară, am comparat imaginile și ne-am spus: «Iată fața ascunsă». Este ceva ce nu am mai văzut vreodată până acum. Niciun ochi uman nu văzuse cu adevărat acest crater până astăzi, când am avut privilegiul să-l vedem”, a relatat astronauta americană Christina Koch într-un interviu televizat de la bordul capsulei spațiale Orion.

Cu toate acestea, pe măsură ce Pământul rămâne în urmă, fotografiile realizate din interiorul navei își mută atenția asupra Lunii, în condiţiile în care echipajul a parcurs deja mai mult de jumătate din distanța către satelit, iar NASA anunţă că survolul mult așteptat va avea loc luni.

Vă reamintim că aceasta este prima misiune cu echipaj uman care orbitează Luna după mai bine de 50 de ani, de la Apollo 17, în 1972. Cei patru astronauți au pornit miercuri seara într-un zbor de 10 zile, care îi va duce în jurul părții îndepărtate a Lunii, fără a aseleniza.

Artemis II reprezintă primul test cu echipaj uman pentru racheta Space Launch System și pentru capsula Orion, această misiune fiind esențială pentru pregătirea viitoarelor aselenizări și a explorărilor spațiale suplimentare, inclusiv a planurilor NASA de a ajunge pe Marte.