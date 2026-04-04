Foto Primele fotografii cu Pământul văzut de astronauții din misiunea Artemis II. Detaliul pe care îl ratează toată lumea

O imagine surprinsă în timpul misiunii Artemis II a devenit virală la nivel global, după ce a dezvăluit un detaliu rar, greu de observat la prima vedere, chiar și pentru ochiul atent.

Echipajul aflat la bordul capsulei Orion, în cadrul zborului Artemis II, a început deja să transmită imagini cu Pământul văzut din spațiu, iar acestea au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Totuși, detaliul cel mai spectaculos poate trece ușor neobservat atunci când fotografia este privită pe ecrane mici, precum telefonul mobil, relatează Digital Camera World.

Imaginea realizată pe 2 aprilie de comandantul misiunii, Reid Wiseman, surprinde o perspectivă impresionantă asupra „planetei albastre”, acoperită de nori. La o privire mai atentă, pot fi observate două linii verzi luminoase la ambii poli ai Pământului.

Concret, fotografia devenită virală captează, în același cadru, atât aurora boreală, cât și aurora australă.

În imagine apare și un alt fenomen rar: o bandă de lumină zodiacală vizibilă în partea dreapta-jos a planetei. Potrivit NASA, aceasta este rezultatul eclipsării Soarelui de către Pământ, din perspectiva capsulei Orion.

Cei patru astronauți de la bord – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen – au dedicat o parte din ziua de vineri exersării tehnicilor de fotografiere. Pregătirea are loc în contextul momentului-cheie de luni, 6 aprilie, când vor avea la dispoziție aproximativ șase ore pentru a observa suprafața Lunii.

Echipajul s-a antrenat deja cu camerele utilizate în misiune – inclusiv Nikon D5 și Nikon Z9 – însă fotografierea Lunii se va desfășura în condiții de microgravitație, într-un spațiu restrâns, comparabil ca dimensiune cu cel a două minivanuri, potrivit NASA. Pentru această etapă vor fi folosite obiective de 80-400 mm și 14-24 mm.

NASA estimează că astronauții – primii care părăsesc orbita Pământului după 1972 – vor putea observa aproximativ 20% din suprafața feței îndepărtate a Lunii, regiune care nu este vizibilă de pe Terra.