Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Primele impresii din spațiu ale echipajului Artemis II, după ce au părăsit orbita Pământului: „A fost cel mai spectaculos moment”

După ce capsula Orion a părăsit orbita terestră și s-a îndreptat spre Lună, echipajul misiunii Artemis II a împărtășit primele impresii din spațiu, descriind priveliști uluitoare ale Pământului.

Vineri, 3 aprilie, echipajul misiunii Artemis II a trecut pragul orbitei Pământului, intrând pe traiectoria care îl va purta spre Lună. După o zi petrecută în jurul planetei, capsula Orion a aprins motoarele pentru manevra de „injecție translunară”, accelerând rapid și depărtându-se de Pământ la peste 1.600 în doar câteva minute. Nava se află acum pe o traiectorie „free-return”, unde gravitația Lunii va ghida echipajul înapoi spre Pământ, fără alt impuls al motoarelor.

În mijlocul acestei aventuri, astronauții au început să observe frumusețea unică a Planetei Albastre, cum ne place să ne numim „casa”. Reid Wiseman, comandantul misiunii, a descris momentul în care întregul Pământ a apărut în câmpul lor vizual.

„A fost un moment, în urmă cu aproximativ o oră în urmă, când Mission Control Hudson a reorientat nava noastră, în timp ce Soarele apunea în spatele Pământului. Nu ştiu exact ce se aştepta fiecare dintre noi să vadă în acel moment, dar pur şi simplu am văzut Pământul întreg, de la un pol la celălalt. Puteai vedea simultan Africa, Europa şi, dacă te uitai cu atenţie, puteai observa aurorele boreale de la Polul Nord. A fost cel mai spectaculos moment şi ne-a făcut pe toţi patru să ne ţinem respiraţia”, a povestit el, într-un scurt interviu pentru The Guardian.

Lansarea, deși planificată minuțios, a adus cu sine emoția pură a decolării spre necunoscut. Specialistul misiunii Christina Koch a povestit cum trecerea prin accelerarea boosterelor solide a fost surprinzător de lină.

„Una dintre cele mai mari surprize a fost cât de lină a fost deplasarea cu acele boostere solide. Ne așteptam cu toții la o călătorie foarte dinamică, cu multă mișcare. Eram pregătiți să nu putem vedea telemetria, poate chiar să nu putem atinge comenzile, dar a fost foarte lină”, a declarat ea, potrivit sursei mai sus citate.

Și pentru Jeremy Hansen, momentul a fost un amestec de uimire și bucurie: „Când acele boostere cu combustibil solid s-au aprins și am părăsit rampa de lansare, a fost un moment de neîncredere. Faptul că am decolat chiar te ia prin surprindere, chiar dacă te așteptai la asta, cel puțin pentru mine. Și aveam un zâmbet imens pe față”.

 „Această misiune este ceva ce vom putea cu toții să ne amintim și să păstrăm pentru tot restul vieții noastre și sper că oamenii vor urmări și ne vor oferi o șansă”, a explicat Victor Glover

Primele zile vor fi dedicate verificării sistemelor capsulei și adaptării la viața în microgravitație, cu exerciții zilnice pentru menținerea masei musculare și osoase. În paralel, priveliștile spectaculoase oferite de orbita cislunară și perspectiva unică asupra Pământului marchează începutul unei noi aventuri pentru explorarea spațiului de către oameni.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?