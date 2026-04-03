Primele impresii din spațiu ale echipajului Artemis II, după ce au părăsit orbita Pământului: „A fost cel mai spectaculos moment”

După ce capsula Orion a părăsit orbita terestră și s-a îndreptat spre Lună, echipajul misiunii Artemis II a împărtășit primele impresii din spațiu, descriind priveliști uluitoare ale Pământului.

Vineri, 3 aprilie, echipajul misiunii Artemis II a trecut pragul orbitei Pământului, intrând pe traiectoria care îl va purta spre Lună. După o zi petrecută în jurul planetei, capsula Orion a aprins motoarele pentru manevra de „injecție translunară”, accelerând rapid și depărtându-se de Pământ la peste 1.600 în doar câteva minute. Nava se află acum pe o traiectorie „free-return”, unde gravitația Lunii va ghida echipajul înapoi spre Pământ, fără alt impuls al motoarelor.

În mijlocul acestei aventuri, astronauții au început să observe frumusețea unică a Planetei Albastre, cum ne place să ne numim „casa”. Reid Wiseman, comandantul misiunii, a descris momentul în care întregul Pământ a apărut în câmpul lor vizual.

„A fost un moment, în urmă cu aproximativ o oră în urmă, când Mission Control Hudson a reorientat nava noastră, în timp ce Soarele apunea în spatele Pământului. Nu ştiu exact ce se aştepta fiecare dintre noi să vadă în acel moment, dar pur şi simplu am văzut Pământul întreg, de la un pol la celălalt. Puteai vedea simultan Africa, Europa şi, dacă te uitai cu atenţie, puteai observa aurorele boreale de la Polul Nord. A fost cel mai spectaculos moment şi ne-a făcut pe toţi patru să ne ţinem respiraţia”, a povestit el, într-un scurt interviu pentru The Guardian.

Lansarea, deși planificată minuțios, a adus cu sine emoția pură a decolării spre necunoscut. Specialistul misiunii Christina Koch a povestit cum trecerea prin accelerarea boosterelor solide a fost surprinzător de lină.

„Una dintre cele mai mari surprize a fost cât de lină a fost deplasarea cu acele boostere solide. Ne așteptam cu toții la o călătorie foarte dinamică, cu multă mișcare. Eram pregătiți să nu putem vedea telemetria, poate chiar să nu putem atinge comenzile, dar a fost foarte lină”, a declarat ea, potrivit sursei mai sus citate.

Și pentru Jeremy Hansen, momentul a fost un amestec de uimire și bucurie: „Când acele boostere cu combustibil solid s-au aprins și am părăsit rampa de lansare, a fost un moment de neîncredere. Faptul că am decolat chiar te ia prin surprindere, chiar dacă te așteptai la asta, cel puțin pentru mine. Și aveam un zâmbet imens pe față”.

„Această misiune este ceva ce vom putea cu toții să ne amintim și să păstrăm pentru tot restul vieții noastre și sper că oamenii vor urmări și ne vor oferi o șansă”, a explicat Victor Glover

Primele zile vor fi dedicate verificării sistemelor capsulei și adaptării la viața în microgravitație, cu exerciții zilnice pentru menținerea masei musculare și osoase. În paralel, priveliștile spectaculoase oferite de orbita cislunară și perspectiva unică asupra Pământului marchează începutul unei noi aventuri pentru explorarea spațiului de către oameni.