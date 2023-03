Motivul pentru care o mamă din Belgia își alăptează fiica în vârstă de 8 ani VIDEO

O familie din Belgia este privită în mod bizar în societate, în urma unui videoclip postat în mediul online. Tânăra mamă a două fete a recunoscut că nu o hrănește cu laptele matern doar pe mezina familiei, ci și pe fiica sa cea mare, în vârstă de 8 ani. Femeia este moașă de meserie.

Alizee, o mamă în vârstă de 32 de ani, a șocat întreaga lume, după ce soțul ei a filmat-o, în timp ce își alăpta fiica, în vârstă de opt ani. Femeia a explicat că, în opinia ei, nu este un lucru anormal.

Experiența femeii cu fiica sa

După ce a atras priviri curioase și dezaprobatoare în rândul cunoscuților, Alizee a ales să vorbească deschis despre experiența sa, nemaiîntâlnită. Întreaga sa poveste despre maternitate a fost împărtășită, în mediul online.

„Numele meu este Alizée, am 32 de ani, sunt din Brussels și momentan sunt moașă”, este prezentarea femeii.

În continuare, ea a relatat că hrănirea cu laptele matern este o cerință a micuței sale. Între timp, ea are o dietă diversificată și echilibrată, corespunzătoare unui copil de vârsta sa. Dorința Mayei de a avea, din nou, parte de laptele matern, a apărut după venirea pe lume a surorii sale mai mici, Zayley.

„Mi-am alăptat fiicele din prima zi de când au venit pe lume. Maya are opt ani și Zayley are un an”, le-a prezentat mama, pe cele două, într-un documentar publicat de Truly.

Femeia susține că laptele matern este esențial pentru organism, lucru pe care l-a înțeles mai bine, în momentul în care a devenit moașă. Fiind vorba despre un lucru natural, ea nu a văzut o problemă în le oferi acest beneficiu ambelor copile, cât timp poate să o facă.

Odată cu nașterea surorii ei, Maya a început și ea să aibă poftă de lapte matern, cam o dată la săptămână. Ulterior, a dorit să primească mai des. Atunci când mama ei pompa laptele și îl colecta în recipiente, devenise un obicei zilnic ca ea să ceară. Alizée povestește că, în prezent, Maya bea din ce în ce mai puțin lapte.

În urma apariției videoclipului, pe rețelele de socializare, tânăra mamă s-a confruntat cu o serie de critici, lucru despre care recunoaște că a afectat-o.

„Am fost supărată să văd cât de multă prejudecată există în jurul alăptatului. Dar am înțeles că lumea nu este încă pregătită pentru asta”, susține femeia.

Ea încearcă să explice, totodată, că Maya nu se alimentează doar cu lapte. Inclusiv ea și-a băut propriul lapte și nu i se pare nimic în neregulă, chiar și soțul ei.

„Odată eram la o plimbare prin pădure, o alăptam pe Zayley, iar Benjamin filma. Maya a spus că vrea si ea să încerce, iar eu i-am dat. Maya a pus că are gust de înghețată cu vanilie”, a mai povestit Alizée, cu zâmbetul pe buze.