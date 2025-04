„Ferguson” și-a lăsat barbă a la Guardiola. A anunțat că i-a păcălit pe europeni: am vândut „aer”!

După meciul cu Universitatea Craiova și înaintea „finalei campionatului” cu CFR Cluj, Gigi Becali (66 de ani) s-a prezentat în fața reședinței sale, în care a stat de vobă cu jurnaliștii, cu barbă.

FCSB, campioana României, s-a oprit în „optimile” din Liga Europa, eliminată de Lyon, dar a strâns o avere:

„Am adus în România 6 milioane de euro, că acum am câștigat cu Florinel Coman (n.r.- la FIFA) și o să câștigăm și la TAS, și cu 16 (n.r.- din cupele europene), fac 22 de milioane de euro. Am vândut `aer` Europei și am adus României 22 de milioane de euro. Eu, Becali. Păi, am vândut aer.

Nici n-am vândut, am trimis niște inteligență, doar să se arate inteligența prin Europa, că n-am lăsat-o acolo, am adus-o înapoi în țară și le-am vândut aer.

Repet, am adus în România 22 de milioane de euro. Așa că ciocul mic. Nu că sunt șanse în Champions League, o să fim 100% noi! O să vezi. Eu din credință zic asta”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Omul de afaceri, alintat „Ferguson” de apropiați pentru dorința nestăvilită de a face schimbări înainte și în timpul meciurilor jucate de FCSB, și-a „etalat” noul look, cu barbă „a la Guardiola”, iar înainte de a discuta cu jurnaliștii prezenți la proprietatea sa din Aleea Alexandru s-a putut observa că mașina cu care a venit (un Rolls-Royce în valoare de 500.000 de euro) a fost implicată într-un accident