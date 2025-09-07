Vremurile când elevii români cântau imnul și se rugau la începutul orelor de curs. În ce țări copiii își încep ziua de studiu în acest mod

Proiectul privind intonarea imnului de stat și a unei rugăciuni înainte de începrea orelor de către elevii din România nu este o noutate. A fost propunere de lege de cel puțin două ori în ultimele două decenii iar în diferite perioade istorice a fost pusă în practică.

Mai mulți parlamentari AUR au depus un proiect de lege prin care se solicită ca elevii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. „Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele unui relativism valoric globalizant, se impune cu necesitate reintroducerea unor practici educaționale menite să formeze cetăţeni conştienți de rădăcinile lor istorice şi spirituale”, își argumentează parlamentarii AUR inițiativa. Propunerea a stârnit discuții aprinse în societate, cu păreri pro și contra. Aceste idei de reaprindere a patriotismului în școală nu sunt noi. După 1990, au mai existat două propuneri legislative asemănătoare. În plus, au existat perioade în istoria României când rugăciunea sau intonarea imnului național la începutul orelor de curs au reprezentat o realitate.

Inițiativele PDL și PSD

În 2011, deputata PDL Maria Stavrositu a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propunea intonarea imnului de stat de către elevii din ciclul primar gimnazial în fiecare luni, la începutul orelor de curs.

„Școala reprezintă mediul optim pentru formarea spiritului civic și patriotic. Din păcate, asistăm la o disoluție a valorilor și simbolurilor naționale și uităm că acestea sunt elementele definitorii pentru identitatea oricărui stat. Ușurința cu care sunt folosite astăzi, în locuri și la ocazii adesea nepotrivite, a condus la o uzura avansată a acestora”, preciza, în expunerea de motive, Stavrositu. Inițiativa legislativă nu a trecut însă de Camera Deputaților.

Principalele critici îndreptate împotriva acestei inițiative legislative susțineau că patriotismului nu mai poate fi insuflat cu forța.

În 2014, o altă propunere legislativă inițiată de 32 de senatori PSD prevedea ca imnul național să fie cântat de elevii din ciclul primar, în fiecare zi, înaintea începerea orelor de curs. „Cred că 80% nu ştiu că Imnul Naţional se ascultă şi se cântă în poziţie de drepţi, nu stând pe scaun, ori lucrurile astea trebuie educate. În momentul de faţă, în cel mai fericit caz, imnul naţional se intonează la începutul anului şcolar“, susţinea Ecaterina Andronescu, fost ministru al învățământului și un susținător al acelei inițiative. Propunerea a trecut de Senat fără dezbatere, așa cum scria „Adevărul” la acel moment.

Inițiativa parlamentarilor PSD presupunea și sancțiuni pentru școlile care nu aveau grijă să-i pună pe elevi să cânte imnul național. Propunerea a fost criticată de reprezentanții societății civile, fiind considerată, la fel ca în anul 2011, un patriotism învățat cu forța. Și acest proiect a fost respins.

Rugăciunea și imnul de la interbelic la comunism

Astfel de inițiative au mai existat de-a lungul istoriei românilor. Ba chiar au fost puse și în practică. Unele nici nu trebuiau reglementate prin lege, într-o societate în care rolul Bisericii era covârșitor, era de la sine înțeles că orele începeau cu o rugăciune. De exemplu, la școlile sătești, sponsorizate de stăpânii domeniilor, sau cele domnești din prima jumătate a secolului al XIX-lea rugăciunea era obligatorie la începutul cursurilor, mai ales că la multe școli de la sat preotul era și învățător, ajutându-i pe copiii de pălmaș să „deprindă buchile” și să poată socoti. Inclusiv la Școlile Domnești, orele de curs începeau cu o rugăciune. De exemplu, la Școala Centrală de Fete din București, numit și Pensionul Domnesc pentru Fete, disciplina era severă. Despre imnul național încă nu putea fi vorba fiindcă statul român nici măcar nu exista, erau încă Moldova și Valahia. În schimb, rugăciunea era obligatorie înaintea orelor de curs.

În perioada interbelică, obiceiul rugăciunii înainte de începerea orelor a continuat în școlile românești. „Orele începeau cu rugăciunea de dimineaţă. Biserica Ortodoxă era o biserică dominantă în Statul român, aşa cum arăta şi Constituţia de la 1923. Preotul avea un rol decisiv în viaţa comunităţii, mai ales rurale, dar şi în şcolile din mediul urban. Sunt diverşi memorialişti care povestesc că în şcoală adoptau un anumit comportament, mergeau la biserică, în corul bisericii, chiar dacă nu era un învăţământ confesional. Statul a încurajat mult biserica să se implice, ca o formă de încurajare morală şi de constituire a unei identităţi creştine“, preciza Botoșineanu, citat de Codruț Cojocaru în articolul său „Școala în perioada interbelică” de pe Pedagoteca.

În perioada comunistă, elevii, până în 1989, intonau imnul de stat, la începerea orelor. Era vorba despre „Trei culori”, prin care era slăvit partidul.

Țările din lume în care elevii cântă imnul la începerea orelor

În lume există câteva țări unde se face rugăciunea zilnică sau intonarea imnului național. În privința imnului, Thailanda are acest obicei. În fiecare dimineață, elevii thailandezi sunt adunați în cadrul unei ceremonii, intonează imnul și se arborează steagul național. În Singapore, o altă țară asiatică, elevii se adună zilnic pentru a cânta imnul național înainte de începerea orelor, ridică steagul național și recită jurământul față de țară și popor. Imnul se cântă zilnic la școlile din Republica Sakha, din Siberia, parte a Federației Ruse.

Chiar și în Canada, în provinciile Ontariu și Manitoba, elevii cântă imnul național în fiecare zi, la școală. Cât despre rugăciunea zilnică a elevilor, aceasta este practicată în Grecia, acolo unde toți elevii se roagă în fiecare dimineață, înainte de începerea cursurilor. La fel și în Indonezia, dar și în unele școli din Marea Britanie. În Libia și Thailanda sunt de asemene perioade dedicate rugăciunii la școală. State precum Franța, Canada, Statele Unite și India nu susțin această practică, ba chiar o interzic.