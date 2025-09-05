AUR cere referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina: îl amenință cu suspendarea pe Nicuşor Dan

Vicepreşedintele AUR Adrian Axinia solicită Preşedintelui României, Nicuşor Dan, declanşarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina.

Potrivit unui comunicat AUR, acest proces este necesar în contextul în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României şi fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şeful statului a decis unilateral să participe la Summitul „Coalition of Willing” şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei „printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer” (conform declaraţiilor Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron), scrie News.

AUR consideră că ”românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”.

”Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Pe de o parte, AUR îi solicită Preşedintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei.

Pe de altă parte, AUR vrea ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice consistente. Acest lucru este necesar mai ales în condiţiile în care există o presiune bugetară atât de consistentă.

În cazul în care Preşedintele Nicuşor Dan nu va convoca acest referendum, AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

„Dacă americanii, conform Preşedintelui Donald Trump, refuză să trimită trupe în Ucraina, un asemenea gest din partea României ar putea avea consecinţe extrem de grave. Nicuşor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare şi demitere a Preşedintelui în exerciţiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligaţi să acţionăm, fiind evident că Puterea executivă – Preşedinte şi Guvern – nesocoteşte voinţa românilor. Mai mult decât atât, AUR consideră că orice acţiune militară a României care nu este circumscrisă demersurilor NATO – aşa cum este această structură încropită intitulată <<Coalition of Willing>> – depăşeşte cadrul angajamentelor internaţionale ale ţării noastre. Francezii pot să facă ce vor ei. Nu înseamnă însă că, dacă Macron, vrea să genereze un incendiu, pentru a uita lumea de instabilitatea politică din ţara sa şi pentru a se perpetua la Putere, trebuie să ne dăm şi noi cu capul de zid”, a concluzionat Adrian Axinia.