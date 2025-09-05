search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

AUR cere referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina: îl amenință cu suspendarea pe Nicuşor Dan

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Vicepreşedintele AUR Adrian Axinia solicită Preşedintelui României, Nicuşor Dan, declanşarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina.

Adrian Axinia, europarlamentar AUR FOTO: Facebook
Adrian Axinia, europarlamentar AUR FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat AUR, acest proces este necesar în contextul în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României şi fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şeful statului a decis unilateral să participe la Summitul „Coalition of Willing” şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei „printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer” (conform declaraţiilor Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron), scrie News.

AUR consideră că ”românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”. 

”Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Pe de o parte, AUR îi solicită Preşedintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei.

Pe de altă parte, AUR vrea ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice consistente. Acest lucru este necesar mai ales în condiţiile în care există o presiune bugetară atât de consistentă.

În cazul în care Preşedintele Nicuşor Dan nu va convoca acest referendum, AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

„Dacă americanii, conform Preşedintelui Donald Trump, refuză să trimită trupe în Ucraina, un asemenea gest din partea României ar putea avea consecinţe extrem de grave. Nicuşor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare şi demitere a Preşedintelui în exerciţiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligaţi să acţionăm, fiind evident că Puterea executivă – Preşedinte şi Guvern – nesocoteşte voinţa românilor. Mai mult decât atât, AUR consideră că orice acţiune militară a României care nu este circumscrisă demersurilor NATO – aşa cum este această structură încropită intitulată <<Coalition of Willing>> – depăşeşte cadrul angajamentelor internaţionale ale ţării noastre. Francezii pot să facă ce vor ei. Nu înseamnă însă că, dacă Macron, vrea să genereze un incendiu, pentru a uita lumea de instabilitatea politică din ţara sa şi pentru a se perpetua la Putere, trebuie să ne dăm şi noi cu capul de zid”, a concluzionat Adrian Axinia.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
gandul.ro
image
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care un yacht de aproape un milion de dolari s-a scufundat la 15 minute după lansare
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră pentru românii care primesc alocații, ajutor social sau șomaj.
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
index webp
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?