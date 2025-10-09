Temperatura la care trebuie setat termostatul pentru a preveni umezeala, mucegaiul și facturile mari. Recomandările experților

Menținerea termostatului la o temperatură constantă pe timpul iernii, ideal între 20 și 22°C, este o metodă eficientă de a combate problemele clasice ale sezonului rece, precum umezeala, mucegaiul și condensul, fără a provoca creșteri majore ale facturilor, spun experții.

Meteorologii estimează că vom avea parte de iarnă geroasă în România, cu multă zăpadă. După ce, în ultimii ani, iernile au venit cu temperaturi prea ridicate, iar zăpada a lipsit din mai toate orașele, sezonul acesta ar putea fi unul dintre cele mai reci în mare parte din Europa. Schimbările ar fi legate de La Nina, fenomenul climatic care influențează circulația aerului la nivel global și poate aduce mase de aer rece dinspre nord.

Odată cu apropierea vremii reci și, posibil, mai furtunoase, proprietarii de locuințe trebuie să fie proactivi în privința mediului interior. O soluție simplă și eficientă pentru una dintre cele mai frecvente probleme de iarnă – mucegaiul – este menținerea termostatului la o temperatură constantă.

„Pentru majoritatea locuințelor, setarea termostatului între 20 și 22°C este optimă pentru a echilibra confortul, eficiența energetică și pentru a preveni umezeala și mucegaiul”, recomandă Elizabeth Reilly, de la GreenSavers, companie premiată de opt ori cu titlul ENERGY STAR Contractor of the Year, pentru revista Homes and Gardens.

Josh Mitchell, proprietarul AirConditionerLab, explică de ce menținerea temperaturii corecte în interior este esențială în lupta împotriva umezelii și a mucegaiului, care se dezvoltă în zonele cu umiditate. Această umiditate apare adesea când temperatura fluctuează, generând condens.

„Umezeala și mucegaiul se dezvoltă acolo unde există apă pe suprafețe precum ferestrele sau pereții – iar acest lucru se întâmplă, de obicei, când temperatura se schimbă și provoacă formarea condensului”, spune Josh.

Cum ne protejăm de mucegai

Condensul netratat duce la apariția mucegaiului și la deteriorarea garniturilor ferestrelor. Pentru a preveni acest lucru, Josh subliniază importanța unui mediu interior stabil: „Menținerea unei temperaturi constante reduce șansele formării condensului, ajutând la controlul umidității”, adaugă el – o metodă excelentă pentru a preveni aburirea ferestrelor iarna.

Totuși, dacă locuința este prost izolată sau are un sistem de încălzire vechi, funcționarea constantă a acestuia s-ar putea să nu fie soluția ideală, întrucât sistemul poate fi suprasolicitat. De asemenea, este important ca termostatul să fie amplasat corect, pentru citiri precise.

Dacă este montat prea aproape de ușa de la intrare sau de ferestre, poate înregistra o temperatură mai scăzută decât în restul casei, făcând sistemul să pornească inutil – o greșeală de încălzire care crește factura și distribuie neuniform căldura.

O excepție de la intervalul ideal este atunci când plecați în vacanță iarna. În acest caz, temperatura ar trebui scăzută ușor, la aproximativ 15–16°C. Astfel, casa își va păstra o parte din căldură, iar la întoarcere va fi mai ușor și mai rapid de readus la temperatura normală.

De ce o temperatură constantă ajută la economisirea energiei

Într-o perioadă în care fiecare grad contează, atât pentru buget, cât și pentru mediu, toți căutăm metode eficiente de a menține locuințele sănătoase și confortabile.

Menținerea unei temperaturi constante este o metodă surprinzător de eficientă de a economisi energie și de a reduce riscul de mucegai și condens.

Josh Mitchell subliniază că lăsarea casei să se răcească prea mult obligă sistemul de încălzire să muncească suplimentar pentru a restabili temperatura, „mai ales în locuințele bine izolate”.

Cinci semne că e timpul să pornești căldura

Bert Miskell, proprietarul BPM Heating, Cooling & Plumbing, spune: „Ca regulă generală, dacă te trezești cu ferestrele aburite sau observi zone reci în casă, e timpul să pornești încălzirea.”

El menționează că, în Frederick, Maryland, „am avut o tranziție ceva mai blândă de la vară la toamnă. Temperaturile de peste noapte nu au ajuns constant la intervalul de 4–10°C, dar acest lucru pare să se schimbe în săptămâna următoare.”

Iată cinci semne clare că trebuie pornită căldura:

Temperatura din casă scade constant sub 18°C.

Este inconfortabil de frig și pătura sau hainele groase nu ajută – de exemplu, ai dureri articulare din cauza frigului sau nu poți dormi bine.

Se formează zilnic condens pe ferestre, pereți sau alte suprafețe.

Ai observat apariția mucegaiului la ferestre sau în încăperi umede (baie, bucătărie).

O persoană din gospodărie este vulnerabilă la frig – fie din cauza unei boli, fie din cauza vârstei (copil mic, bebeluș sau vârstnic).