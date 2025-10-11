search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un „termostat” ascuns al Pământului, supraalimentat, ar putea grăbi următoarea eră glaciară

0
0
Publicat:

Cercetătorii au descoperit recent un „super-termostat” natural al Pământului care ar putea corecta în exces încălzirea globală, grăbind venirea următoarei ere glaciare.

Planeta Pământ FOTO: Shutterstock
Planeta Pământ FOTO: Shutterstock

Studiul, publicat în revista Science, arată că Pământul ar putea avea un mecanism natural de autoreglare climatică mult mai rapid și mai eficient decât se credea. Oamenii de știință l-au numit „super-termostatul” planetei, capabil să reducă excesul de dioxid de carbon (CO₂) din atmosferă și să-și refacă echilibrul climatic – chiar dacă, pe termen scurt, oamenii continuă să încălzească planeta, scrie Mediafax.

Planeta se vindecă singură, dar viața va plăti prețul

„Pământul ar putea reacționa la cantitățile uriașe de CO₂ pe care le pompăm în atmosferă printr-o corectare excesivă a dezechilibrului”, a dezvăluit profesorul Andy Ridgwell de la Universitatea din California, Riverside, citat de LiveScience.

Această reacție ar putea face ca următoarea eră glaciară să sosească exact „la timp, în loc să fie întârziată cu zeci de mii de ani”, adaugă el. La timp pentru planetă, însă prea devreme pentru civilizația umană.

Mecanismul nou descoperit este legat de ciclul fosforului și de îngroparea carbonului organic pe fundul oceanului. Într-o lume mai caldă, ploile spală mai mult fosfor de pe uscat, care ajunge în ocean și stimulează creșterea fitoplanctonului – organisme microscopice ce absorb CO₂ prin fotosinteză. Când acestea mor, se scufundă și „îngroapă” carbonul organic în sedimentele marine, blocându-l pentru sute de mii de ani, o strategie aproape instinctivă a planetei, ca și cum Pământul și-ar activa propriul program de supraviețuire atunci când e în pericol.

Autoreglarea poate fi dusă la extrem

„Cu cât lumea devine mai caldă, cu atât oceanele devin mai productive și mai mult carbon este stocat, ceea ce răcește clima”, au explicat oamenii de știință – geologi, climatologi, geochimiști și modelatori biogeochimici care au colaborat în realizarea modelului global al ciclului carbonului.

Numai că acest proces ar putea merge prea departe: planeta poate corecta în exces dezechilibrul termic, declanșând o răcire accentuată – posibil chiar episoade extreme de tipul Pământ-bulgăre de zăpadă, când întreaga planetă a fost acoperită de gheață.

Corecțiile au loc la scară geologică

Coautorul studiului, Dominik Hülse, matematician și modelator biogeochimic la Universitatea din Bremen, avertizează însă că aceste procese acționează la scări de timp geologice, nu umane: „Asta nu înseamnă că vom fi în siguranță față de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar 1.000 de ani”, a spus el.

Pe termen mai lung însă, „super-termostatul” planetei ar putea compensa amânarea naturală a următoarei ere glaciare, estimată anterior la zeci de mii de ani. „Oricât de mare ar fi întârzierea… acest mecanism va aduce momentul mai aproape”, a indicat geologul californian. Cu alte cuvinte, Pământul ar putea cândva să-și apese singur butonul de răcire.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
digi24.ro
image
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani
stirileprotv.ro
image
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
gandul.ro
image
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
fanatik.ro
image
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026: vești importante pentru pensionari și familiile cu venituri mici
playtech.ro
image
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Incredibil cine o primește
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică