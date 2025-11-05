Video Un motan a devenit principala atracție turistică a unui oraș polonez. "A meritat să călătoresc trei ore pentru a mă simți ignorat de el”

Un motan alb cu negru a devenit principala atracție a unui oraș din Polonia. Felina are recenzii de cinci stele pe Google Maps.

Gacek (al cărui nume înseamnă liliac cu urechi lungi în poloneză) este o felină liberă care trăiește de ani de zile într-o cutie pe strada Kaszubska din Szczecin, scrie Notes From Poland.

În 2020, postul local de știri wSzczecinie a remarcat că „Regele străzii Kaszubska” a început să atragă admiratori - inclusiv vizitatori din Germania vecină - după ce a publicat un videoclip despre el, care are acum 4,5 milioane de vizualizări pe Facebook și YouTube.

Faima lui Gacek a continuat să crească de atunci, mulți utilizatori de pe Google arătând că au călătorit din toată Polonia și chiar din străinătate pentru a-l vedea.

"A meritat să călătoresc trei ore pentru a mă simți ignorat de el. Recomandat", a scris un vizitator.

"Am zburat din Oslo cu tranzit în Gdańsk pentru a-l vedea pe Gacek. Așa cum era de așteptat, nu mi-a acordat nicio atenție, ceea ce a făcut experiența pe deplin sănătoasă", a adăugat o altă recenzie de cinci stele.

Cu toate acestea, nu toți vizitatorii au fost mulțumiți. „Prefer câinii”, se arată într-o recenzie de o stea. „A furat un cârnat”, spune altul.

Unele comentarii își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că Gacek pare să fie supraponderal - poate ca urmare a tratațiilor oferite de cei care îl vizitează. Adăpostul pentru animale al orașului a făcut apel la oameni să nu-l hrănească.

Un panou amplasat lângă casa lui cere ca, dacă cineva dorește să îi ofere lui Gacek gustări, să le lase într-un pachet închis, care va fi apoi deschis de stăpânul său.

„Postez cu plăcere pentru fotografii, dar vă rog să nu mă mângâiați în timp ce trag un pui de somn”, se mai spune.

În 2021, un câine care apărea în mod regulat pe un balcon din Gdańsk, un alt oraș de pe coasta baltică a Poloniei, a devenit, la fel, cea mai bine cotată atracție turistică locală pe Google.

Cu toate acestea, după ce a primit sute de recenzii, a fost scos din serviciu din motive necunoscute.