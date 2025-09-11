Video Un copil-minune de 12 ani cu IQ 204, la un pas de Oxford. Povestea tânărului geniu care a abandonat școala din cauza hărțuirii

Baek Kang-hyun, un geniu sud-coreean de doar 12 ani, cU IQ (coeficient de iteligență) 204, vizează una dintre cele mai dificile ținte academice din lume: admiterea la Universitatea Oxford. Supranumit „copil-minune”, el a părăsit recent o școală de elită din Seul din cauza hărțuirii, dar performanțele sale extraordinare continuă să uimească.

La examenele britanice A-Level, Kang-hyun a reușit ce pentru mulți pare imposibil: note maxime la toate cele patru materii – matematică, matematică avansată, fizică și chimie – rezultate care îl plasează în top 1% dintre elevii din lume. Singurul obstacol? Regulile UCAS, sistemul britanic de admitere, care permit înscrierea doar de la 13 ani.

Cu toate acestea, Kang-hyun nu renunță. Într-un videoclip postat recent pe canalul său de YouTube, intitulat sugestiv „Aplic la Universitatea Oxford”, el le-a transmis urmăritorilor: „Am vrut să le spun celor care au fost îngrijorați sau curioși în privința mea ce urmează să fac”.

După un an și jumătate de pregătire intensă pentru studii în străinătate, în Regatul Unit, și pentru examenele internaționale A-Level, următoarea sa mare provocare este programul de Informatică de la Oxford – unul dintre cele mai competitive din lume.

Baek Kang-hyun, copilul-minune de 12 ani, blocat de limita de vârstă la admiterea la Oxford

Deși performanțele academice ale lui Baek Kang-hyun par desprinse dintr-un manual de succes, drumul său spre Oxford este blocat de un impediment neașteptat: vârsta. Platforma UCAS, sistemul centralizat de admitere din Marea Britanie, acceptă candidați doar de la 13 ani în sus. Kang-hyun are… 12.

„A apărut recent o problemă. Pentru a aplica la Oxford, trebuie să folosești site-ul web de admitere UCAS din Marea Britanie, dar înregistrarea nu este permisă pentru cei sub 13 ani. Fără înregistrare, nu pot primi un ID UCAS, nu pot susține examenul MAT și nici măcar nu pot aplica. Am contactat direct atât UCAS, cât și biroul de admitere de la Oxford pentru a întreba despre eligibilitatea mea”, a explicat el în videoclip, precizând că așteaptă un răspuns până la sfârșitul lunii septembrie.

Timpul presează. Pe 23 octombrie este programat Testul de Admitere la Matematică (MAT), un examen eliminatoriu pentru aplicanții la matematică și domenii conexe. Iar Kang-hyun nu se teme: în simulări, scorurile lui oscilează între 98 și 100 de puncte – rezultate care definesc perfecțiunea.

Etapele admiterii la Oxford: testul MAT, interviurile și rezultatele finale pentru studenții minori

Dacă va primi derogarea de vârstă, va intra direct în joc: testul în octombrie, interviurile în decembrie, rezultatele finale în ianuarie. Totul la doar 12 ani.

„Interviurile sunt renumite pentru dificultatea lor. Durează între o oră și o oră și jumătate și necesită trei până la cinci interviuri aprofundate legate de informatică”, a mai explicat „copilul-minune” din Coreea de Sud. După parcurgerea acestor pași, rezultatele finale vor fi anunțate în ianuarie anul viitor, pe baza scorurilor la A-Level, a scorurilor la MAT, a declarațiilor personale, a scrisorilor de recomandare și a evaluărilor interviurilor.

Cu toate acestea, indiferent de răspunsul pe care îl va primi, Kang-hyun a ținut să menționeze: „Sunt foarte recunoscător personalului de la UCAS și de la Oxford. Chiar dacă nu voi putea aplica anul acesta, vreau să mulțumesc tuturor celor care mă sprijină”.

Provocările vizelor de student minor și admiterea timpurie la Oxford

Chiar dacă Baek Kang-hyun va fi admis la Oxford, tânărul ar trebui să rezolve și problema vizei pentru Marea Britanie. La 12 ani, Kang-hyun este teoretic eligibil pentru viza de student minor, dar unele instituții impun limite de vârstă. De exemplu, Imperial College din Londra nu poate sponsoriza studenți sub 16 ani, deoarece nu deține licență pentru această categorie de viză.

Universitatea Oxford, însă, nu are o limită de vârstă oficială pentru admiterea la cursurile de licență, cu excepția programului de Medicină. Totuși, admiterea unui student minor poate depinde de evaluarea maturității și de capacitatea acestuia de a face față rigorilor academice și sociale ale mediului universitar.

Prin urmare, deși vârsta nu îl descalifică, Baek Kang-hyun ar putea întâmpina provocări legate de viză, iar procesul de admitere la Oxford ar putea include evaluări suplimentare pentru a se asigura că este pregătit să facă față cerințelor universitare.

Tânărul geniu sud-coreean impresionează lumea cu scoruri de IQ uluitoare

Baek Kang-hyun, născut pe 12 noiembrie 2012, și-a făcut un nume încă de la vârsta de doar 2 ani și 8 luni, prin aparițiile frecvente la televiziune în Coreea de Sud. A uimit națiunea în emisiunea SBS Finding Genius. Mai apoi a atras atenția când a intrat la doar 9 ani la gimnaziu.

Talentul său remarcabil a fost confirmat și prin testele de inteligență: în ianuarie 2019, a obținut scorul maxim, 163, la versiunea coreeană a Scalei Wechsler de Inteligență pentru Copii.

În plus, Kang-hyun a obținut și un scor de 204 pe scala Mensa, performanță care îl plasează în topul 0,0001% la nivel mondial. Diferențele între scoruri sunt explicabile prin metodologiile diferite ale testelor de IQ și standardele populației de referință.

Aceste rezultate confirmă statutul său de copil-geniu și îl poziționează drept unul dintre cei mai promițători tineri în domeniul academic, cu planuri ambițioase pentru viitor, inclusiv ținta de a fi admis la Universitatea Oxford.

De ce a renunțat Baek Kang-hyun la școala de elită din Seul

În martie 2023, Baek Kang-hyun, copilul-minune sud-coreean, a fost admis la cel mai prestigios liceu de științe din Coreea de Sud, Liceul de Științe din Seul, una dintre cele mai prestigioase școli pentru elevii supradotați. La doar cinci luni după începerea cursurilor, tânărul geniu sud-coreean a surprins lumea anunțându-și retragerea printr-un videoclip postat tot pe propriul canal de YouTube, explicând că se simte ca „o mașină de rezolvat probleme” și că își dorește să se dedice activităților mai creative, dincolo de rigorile școlii.

Decizia sa a declanșat un val de dezbateri naționale. Anchetele ulterioare au arătat că de fapt Kang-hyun se confrunta cu dificultăți de adaptare, mai ales în cadrul proiectelor de echipă. Părinții săi au susținut că fiul lor a fost victima agresiunii colegilor și că inițial un părinte al unui alt elev i-a trimis o scrisoare de amenințare. Ulterior, respectivul părinte și-a cerut scuze, recunoscând că majoritatea acuzațiilor erau nefondate.

Școala nu a confirmat acuzațiile de bullying, însă episodul a reaprins discuțiile despre presiunea extremă exercitată asupra elevilor supradotați și despre modul în care sunt tratați în sistemul educațional. O anchetă oficială a Biroului Metropolitan de Educație din Seul s-a încheiat fără dovezi clare de hărțuire.

Tânărul geniu sud-coreean fascinează lumea înainte de Oxford

Acum, cu orizonturi noi deschise la Oxford, Kang-hyun vrea să lase în urmă controversele și să își construiască un parcurs remarcabil în mediul universitar internațional, chiar dacă va trebui să aștepte încă un an pentru a depune oficial candidatura.

La doar 12 ani, Baek Kang-hyun continuă să impresioneze lumea academică. Copilul-minune sud-coreean, cu IQ 204 și performanțe extraordinare la A-Level, dovedește că vârsta nu este o limită atunci când talentul, pasiunea și perseverența se întâlnesc. Cu ochii îndreptați către Universitatea Oxford, Kang-hyun rămâne un exemplu inspirațional pentru tinerii supradotați din întreaga lume și o dovadă vie că visele mari pot fi atinse, chiar și înainte de adolescență.