Copiii cu minți sclipitoare de la capătul României. Trăiesc într-un orășel de frontieră și sunt un fenomen în lumea Inteligenței Artificiale

Într-un orășel de la capătul României, cu o populație de numai 22.000 de locuitori, se află una dintre cele mai performante cuiburi de informaticieni geniali din țară. Sunt generații de elevi care reușesc să impresioneze la nivel național în domeniul inteligenței artificiale.

Atunci când vorbim de performanță școlară în domeniul tehnologiei, mai ales la informatică, ne gândim la marile centre educaționale universitare, zone urbane de anvergură precum Clujul, Iașiul sau Bucureștiul. Puțini s-ar aștepta ca într-un orășel cu 22.000 de locuitori de la capătul țării să funcționeze o adevărată „gașcă nebună” a informaticii românești. Și cu toate acestea, niște puști geniali din Dorohoi, un municipiu mic și tihnit din județul Botoșani, reușesc să spargă orice tipare și prejudecăți. Fac furori pe la competițiile naționale de informatică și mai ales de inteligență artificială, concurând fără probleme și fără emoții cu granzii domeniului. Tehnica informatică începe să nu mai aibă secrete pentru ei, iar dotările puse la dispoziție sunt de nivel european.

„Cuibul de informaticieni” de la „Regina Maria”

Cuibul de informaticieni geniali de la Dorohoi s-a născut acum mai bine de un deceniu la Liceul „Maria Maria”, o școală de elită din nordul Moldovei, unde învață atât copii din orășelul botoșănean, dar și din satele din împrejurimi. Aici se află, în primul rând, o resursă umană fantastică, cu celebra genă a minților luminate, specifică județului Botoșani. Dacă la materialul genetic adăugăm multă muncă, dar și investiții de câteva sute de mii de euro, atunci obținem „fenomenul Dorohoi”, cu multe rezultate educaționale deosebite, olimpici pe bandă rulantă și o lume a performanței.

„La liceul „Regina Maria” avem profesori deosebiți, recunoscuți la nivel național, elevi cu potențial extraordinar dar beneficiem și de dotări educaționale performante, obținute cu investiții substanțiale”, mărturisește Gabriela Bolohan, director Liceului „Regina Maria”. Unul dintre întemeietorii școlii de performanță în domeniul informaticii, la Dorohoi, este profesorul Petru Oprița. Acesta spune că la Dorohoi s-au obținut performanțe deosebite în domeniul informaticii, generații întregi care s-au făcut remarcate la nivel național, la mai toate competițiile de profil.

„A început acum vrei 10 ani, cu o generație extraordinară, nu pot să nu le reamintesc numele: Borșan, Răileanu, Ceaicovschi. Mergeau și luau numai locurile I, II și III la toate olimpiadele și concursurile. Apoi au continuat în fiecare an, copiii s-au tras unul după altul. Este foarte multă muncă din partea lor, în primul rând. Noi doar îi îndrumăm. Există la Dorohoi un mini-cuib de olimpici. Cuiburile mari sunt la București, Ploiești, Târgu Jiu, Craiova, Cluj, Iași, dar pentru dimensiunea Dorohoiului este foarte bine. La ultima olimpiadă județeană de informatică, trei locuri din patru le-au luat dorohoienii, la TIC (Tehnologia informației și a Comunicațiilor) tot trei locuri din patru au fost câștigate de dorohoieni. La Inteligență Artificială, toate au fost adjudecate de elevii din Dorohoi”, mărturisește profesorul de informatică, Petru Oprița. Alături de Petru Oprița, de grupurile de informatică se ocupă o întreagă echipă de profesori din care fac parte și Mihai Bolohan, Viorel Andrioae și Bogdan Amarie.

Trei ani de studiu într-unul singur

Sunt elevi la „Regina Maria” care ajung la un nivel deosebit în zona informaticii. Programa școlară devine insuficientă pentru dorința de cunoaștere a acestor copii. Profesorii mărturisesc că sunt puști care reușesc să învețe într-un singur an materia pentru trei ani de studiu.

„Muncesc mult! De exemplu, la clasa a IX-a există un grup de patru elevi care deja au depășit și materia de clasa a XI a. Ei lucrează, deja, cu totul altceva la oră. Fiind patru, se trag unul după altul”, adaugă profesorul Oprița. Provincialismul și depărtarea de marile centre universitare, nu reprezintă un impediment pentru acești copii extraordinari. Din contră, se transformă într-un atuu. Se dedică total învățăturii și le imprimă o determinare aparte. "Au poate mai multă ambiție, mai multă determinare. Poate văd în asta o șansă de a evolua, de ajunge mai departe”, adaugă profesorul dorohoian.

Rețeta performanței: opt-zece ore pe zi de studiu

Ștefan Gășpărel este elev în clasa a IX-a la Liceul Regina Maria din Dorohoi și are deja prima medalie la o olimpiada națională. A reușit să obțină medalia de bronz la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Acesta spune că vrea să urmeze o carieră în domeniul informaticii.

„Totul a început la finalul clasei a VIII a când am descoperit C++ și algoritmica. Mai apoi m-am dezvoltat mult în acest domeniu. Am luat medalia de bronz la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Cu multă determinare consider că totul poate să fie ușor. Eu doresc să mă axez pe informatică și Inteligență Artificială pe viitor”, precizează Ștefan. În noua generație de olimpici se află și Tudor Damian. Și acesta a obținut, anul acesta, o medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică. Drumul lui a început tot cu limbajul de programare C++, a continuat cu Python și Inteligența Artificială. Tudor spune că performanța presupune sacrificii și multă muncă.

„Pasiunea pentru informatică a început odată cu clasa a VIII-a în care abia descoperisem C++. Am descoperit, utlerior, python și olimpiada de inteligență artificială. M-am pregătit trei săptămâni și am obținut medalia. Performanța presupune extrem de multă muncă, nopți nedormite, multe ore petrecute în fața calculatorului, ochi roșii și multe site-uri de informatică accesate”, ne spune Tudor. Olimpicii mărturisesc că nu a contat faptul că vin dintr-un oraș mic. Acesta lucru i-a ambiționat.

„Mulți oameni foarte buni la informatică provin din Dorohoi. Probabil tocmai faptul că suntem un oraș mic a generat o voință și o ambiție de a ne dezvolta în cât mai multe domenii, iar informatica este un domeniu de actualitate”, spune Tudor. „Este adevărat că cei din orașele mai mari au mai multe posibilități, dar determinarea și munca sunt cele care câștigă, la final”, adaugă Ștefan.

Talent și tehnologie

Profesorii care se ocupă de aceste minți sclipitoare spun că performanța înseamnă muncă, talent, dar sunt necesare și dotările. „Munca este cuvântul de ordine. Am avut norocul să avem în jurul nostru un grup de copii talentați care au muncit. Conducerea liceului a reușit să atragă copii de valoare”, spune și profesorul Bogdan Amariei. Liceul „Regina Maria” se bucură de dotări deosebite, inclusiv în domeniul informaticii, cu laboratoare dotate cu tehnică modernă. Datorită performanțelor constante în domeniul informaticii, la Dorohoi a fost organizată, în 2022, Balcaniada de Informatică, una dintre cele mai prestigioase competiții de acest fel. Au participat elevi din 11 țări.