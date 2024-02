Reuben, poliglotul de la Oxford fascinat de limba română: „România este o țară cu suflet și inimă“ VIDEO

Reuben Constantine, studentul britanic de la Oxford care iubește limba română, dezvăluie într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul“ cum a ajuns să studieze limba noastră și cum a convins și alți studenți britanici să învețe româna.

Student în anul al II-lea la Limbi Străine la Universitatea Oxford, britanicul Reuben Constantine vorbește fluent nouă limbi străine, iar dintre toate limba română este preferata sa.

Recent, un clip postat pe TikTok în care Reuben vorbește cu multă admirație despre pasiunea sa pentru limba română, a avut sute de mii de afișări și numeroase comentarii pozitive în procent majoritar din partea românilor. El explica în detaliu asemănările dintre limba română și limbile romanice.

Înainte de a urma cursurile Universității Oxford, Reuben Constantine a dovedit că are o pasiune pentru limbi străine, reușind ca într-un an să ajungă la un nivel conversațional bun în franceză, greacă, spaniolă, italiană și germană. Drept urmare, alegerea de a studia limbile străine și la universitate a fost una naturală.

El a acceptat bucuros să acorde un interviu în exclusivitate pentru „Adevărul”, primul acordat unei publicații din România. Reuben a acceptat cu mare plăcere să realizăm interviul în română, limba străină de care s-a îndrăgostit.

„M-am îndrăgostit imediat de ea“

ADEVĂRUL: Când ai devenit dependent de învățarea limbilor străine?

REUBEN CONSTANTINE: La 18 ani, în timpul pandemiei COVID-19, pentru că am avut mult timp liber. Învățam deja franceza la școală și descoperisem o metodă care îmi plăcea, așa că am decis să încep să învăț o altă limbă de unul singur. Familia mea își rezervase o vacanță în Grecia, așa că am ales limba greacă. Am petrecut mult timp în timpul iernii învățând limba greacă, iar când am mers în Grecia în timpul verii am reușit să vorbesc cu localnicii în limba lor. Reacțiile lor și zâmbetul de pe fața lor atunci când am început să vorbesc în greacă au fost neprețuite pentru mine. Îmi place atât procesul de învățare a unei limbi, cât și recompensa de a vorbi cu oamenii.

- Când ai intrat pentru prima dată în contact cu limba română?

Lucram într-un restaurant italian, unde vorbeam în italiană cu ceilalți membri ai personalului. Într-o zi, vorbeam cu o clientă din restaurant care mi-a spus că este româncă și că limba română este foarte asemănătoare cu italiana. Era foarte prietenoasă și vorbea cu multă pasiune despre țara ei natală. Când am ajuns acasă, am decis să încep să învăț limba română și m-am îndrăgostit imediat de ea.

- Ce te fascinează cel mai mult în ceea ce privește limba română?

Vocabularul. Mă fascinează lingvistica istorică, în special evoluția de la latină la limbile romanice actuale. Vorbesc alte câteva limbi romanice și mi se pare atât de interesant să compar cuvinte din limba română cu cele din spaniolă, franceză etc. Limba română are adesea forme care seamănă cel mai mult cu latina, precum și multe cuvinte comune cu greaca și turca, datorită contactului lingvistic.

„Am convins mai mulți studenți britanici să învețe româna”

- Cum este învățarea limbii române în comparație cu celelalte opt limbi pe care le-ai învățat?

A fost relativ ușor să înțeleg limba chiar de la început, deoarece o mare parte din vocabular și pronunția îmi erau familiare. Pe de altă parte, a fost dificil de stăpânit, deoarece gramatica este foarte complicat! Este deosebit de greu să cunoști genul substantivelor, mai ales al celor așa-zis neutre!

- Alți colegi de la Oxford ți-au urmat exemplul și au început să învețe limba română?

Da! Am mai mulți prieteni care sunt români și, împreună, am convins alți câțiva studenți britanici să înceapă să învețe această limbă!

- Cine sunt profesorii tăi de limba română la Oxford și cum este interacțiunea cu ei?

La Oxford lecțiile se desfășoară săptămânal și sunt oferite gratuit de universitate și orice student poate să participe. Particip la cursuri de nivel avansat într-un grup de 5-6 studenți. Cursurile sunt predate de Oana Uta Bărbulescu, conferențiar la Universitatea din București. Este un profesor carismatic și pasionat care împărtășește dragostea sa pentru limba română și pentru lingvistica istorică. Cursurile noastre sunt întotdeauna punctul culminant al săptămânii mele. Lecțiile sunt foarte relaxate și relaxante, cu accent pe utilizarea limbii în diferite situații de comunicare și pe discutarea curiozităților gramaticale din limba română.

Particularitatea lui „să“

- De ce este limba română limba ta străină preferată?

Îmi place să vorbesc limba cu prietenii mei români, așa că, în mod natural, am început să asociez limba cu acești oameni. De asemenea, consider că limba română sună foarte frumos și mă fascinează din punct de vedere lingvistic.

- Ce cuvinte românești sunt cele mai interesante pentru tine?

Marca „sǎ“ este extrem de interesantă (ca în construcția „vreau să vorbesc românește“) pentru că am observat că acest cuvânt nu există cu această valoare și cu acest comportament în celelalte limbi romanice, dar este foarte asemănător cu particula "να", care se găsește în greaca modernă. Lingviștii cred că folosirea extinsă a conjunctivului și restrângerea uzului infinitivului se datorează contactului lingvistic și intră în categoria trăsăturilor comune între limbile din Balcani, acel areal Balkan Sprachbund.

Preferatele lui Reuben

- Care sunt cuvintele tale preferate din limba română?

Sarmale! Dragoste! Frumusețe!

- Ai o mare admirație și pentru cultura română. Ce părți și personalități ale culturii românești îți plac cel mai mult?

Iubesc mâncarea românească!

De asemenea, oamenii mi se par foarte prietenoși și sociabili. Sunt în mod natural o persoană foarte deschisă și îmi este foarte ușor să comunic foarte liber cu românii: uneori, după 10 minute, am impresia că îi cunosc deja de ani de zile!

- Dacă ar fi să descrii România într-o singură expresie, care ar fi aceea?

O țară cu suflet și inimă.