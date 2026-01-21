search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Aprovizionare cu alimente pentru cinci zile: Groenlanda pregătește populația pentru o posibilă invazie, după declarațiile lui Trump

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că autoritățile și populația insulei arctice trebuie să se pregătească inclusiv pentru un scenariu de invazie militară, pe fondul intensificării retoricii președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra teritoriului. Deși un asemenea scenariu rămâne puțin probabil, el nu mai poate fi exclus, a transmis liderul de la Nuuk.

Groenlada se pregătește de ce e mai rău/FOTO:Istock
Groenlada se pregătește de ce e mai rău/FOTO:Istock

„Un conflict militar este improbabil, dar nu poate fi exclus”, a declarat Nielsen, într-o conferință de presă susținută marți în capitala Groenlandei, alături de fostul premier și actual ministru de Finanțe, Múte B. Egede.

Șeful guvernului a confirmat că executivul a început o revizuire a planurilor de apărare civilă și de gestionare a situațiilor de urgență. În acest context, autoritățile vor forma un grup de lucru care va reuni reprezentanți ai instituțiilor-cheie, pentru a pregăti populația în fața unor eventuale perturbări majore ale vieții cotidiene.

Printre măsurile analizate se numără și emiterea unor recomandări pentru populație, inclusiv aceea ca fiecare gospodărie să dispună de rezerve de alimente suficiente pentru cel puțin cinci zile.

„Suntem sub o presiune enormă și trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a avertizat și Múte B. Egede, subliniind că Groenlanda este parte a NATO, iar orice escaladare ar avea consecințe care ar depăși cu mult granițele insulei.

Cei doi lideri au condamnat ferm amenințările lansate de Donald Trump pe rețelele sociale. Premierul Nielsen a calificat tonul acestora drept „lipsit de respect”, precizând că Groenlanda va răspunde exclusiv prin canale diplomatice oficiale.

Declarațiile repetate ale președintelui american, potrivit cărora Statele Unite vor acționa în privința Groenlandei „fie că le place sau nu”, au pus în alertă capitalele europene. Trump a sugerat inclusiv impunerea unor tarife comerciale împotriva aliaților europeni care sprijină Danemarca, încercând astfel să forțeze negocieri privind controlul asupra insulei.

Un tarif de 10% ar urma să fie aplicat importurilor din opt state europene care s-au raliat poziției Copenhagăi. Analiștii avertizează că o asemenea escaladare ar putea fisura grav alianța NATO.

Danemarca a reacționat cu o fermitate deosebită. Premierul Mette Frederiksen a rămas marți la Copenhaga pentru a se adresa Parlamentului, anulându-și participarea la deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos. Ea a subliniat că nici danezii, nici groenlandezii nu doresc să devină „centrul unui conflict între Statele Unite și Europa”.

„Retorica lui Trump reprezintă o amenințare directă la adresa teritoriului danez și a dreptului Groenlandei la autodeterminare. Un război comercial nu ar aduce beneficii nimănui. De ambele părți, el va costa locuri de muncă și va afecta economia”, a avertizat Frederiksen.

Luni, Danemarca a trimis aproximativ 100 de soldați în vestul Groenlandei, într-o mișcare interpretată de analiști drept un semnal că autoritățile daneze tratează cu maximă seriozitate preocupările de securitate, inclusiv cele invocate de Washington.

În pofida presiunilor, liderii Groenlandei au reiterat că insula nu este de vânzare și nu are nicio intenție de a deveni parte a Statelor Unite. Jens-Frederik Nielsen a declarat că, dacă s-ar organiza un referendum, groenlandezii ar alege să rămână în cadrul Regatului Danemarcei.

Mesajul a fost susținut și în stradă: mii de persoane s-au adunat în capitală, scandând „Groenlanda nu este de vânzare”, într-o manifestație descrisă de presa locală drept cea mai mare din istoria țării.

Solidaritatea europeană cu Danemarca s-a consolidat

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că Uniunea Europeană ar putea recurge la Instrumentul Anti-Coerciție — așa-numita „bazooka comercială” — pentru a sancționa presiunile exercitate asupra blocului comunitar.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reamintit că relația transatlantică se bazează pe încredere. „UE și SUA au încheiat un acord comercial în iulie anul trecut. În politică, ca și în afaceri, un acord este un acord. Când prietenii își strâng mâna, asta trebuie să însemne ceva”, a declarat ea, avertizând că escaladarea tensiunilor nu ar face decât să avantajeze adversarii comuni.

Donald Trump, care urmează să susțină un discurs la Davos miercuri, a anunțat pe rețelele sociale că a fost de acord cu „o întâlnire a părților implicate”. În schimb, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a încercat să minimalizeze criza, afirmând că relațiile cu Europa „nu au fost niciodată mai strânse”.

Cu toate acestea, tensiunile au scăpat deja de sub control în unele cazuri. Un parlamentar danez a fost mustrat oficial după ce i-a transmis lui Trump un mesaj extrem de dur într-o reuniune publică, subliniind că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei de peste 800 de ani și „nu este de vânzare”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

