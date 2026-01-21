search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oamenii de știință descoperă „călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, care l-ar putea obliga pe Trump să-și regândească strategia privind Arctica

0
0
Publicat:

O slăbiciune geologică descoperită recent sub calota glaciară a Groenlandei ar putea accelera topirea gheții și ar complica ambițiile Statelor Unite în regiunea arctică, arată un nou studiu științific.

Aisberg din Groenlanda/FOTO:Arhiva
Aisberg din Groenlanda/FOTO:Arhiva

Cercetătorii au identificat un strat extins de sedimente — alcătuit din nisip și sol moale — aflat între gheață și roca de bază, care favorizează alunecarea ghețarilor și prăbușirea lor în ocean. Această structură reduce stabilitatea calotei glaciare, făcând-o mai vulnerabilă decât s-a estimat anterior.

Studiul sugerează că gheața Groenlandei nu este ancorată direct de un fundament solid, ci „plutește” parțial pe acest strat alunecos. Pe măsură ce apa rezultată din topire pătrunde spre bază, frecarea scade, iar masele de gheață se pot deplasa mai rapid spre coastă, scrie Daily Mail.

Descoperirea are implicații importante nu doar pentru nivelul global al mărilor, ci și pentru planurile geopolitice ale Washingtonului. Administrația Trump a susținut în mod repetat ideea preluării Groenlandei de la Danemarca, invocând atât poziția strategică a insulei, cât și bogățiile sale naturale — de la petrol și aur la grafit, cupru, fier și elemente rare.

Forajul devine mai lent și mai periculos

Însă prezența acestor straturi groase de sedimente ar putea îngreuna semnificativ exploatarea resurselor. Forajul devine mai lent și mai periculos, iar instabilitatea ghețarilor crește riscul prăbușirilor masive de gheață.

Potrivit lui Yan Yang, cercetător la Universitatea California din San Diego, sedimentele identificate pot atinge, în unele zone, grosimi de până la 200 de metri. Cele mai consistente straturi se află în regiunile unde baza gheții este mai caldă și mai umedă, în timp ce zonele mai reci și complet înghețate par să fie mai stabile.

„Dacă mai multă apă de topire ajunge la bază, aceste sedimente pot reduce și mai mult rezistența, pot accelera curgerea gheții și pot spori pierderea de masă spre ocean”, avertizează Yang. „Asta înseamnă că anumite regiuni ale Groenlandei ar putea fi mai vulnerabile la schimbările climatice decât arată modelele actuale.”

Cercetări anterioare au arătat că forajul sigur necesită o bază solidă de rocă înghețată. Studii publicate în The Cryosphere și Annals of Glaciology au concluzionat că sedimentele subglaciare pot bloca echipamentele, pot deteriora instalațiile și pot întârzia semnificativ operațiunile miniere.

În paralel, instabilitatea gheții ar putea crește numărul aisbergurilor, ridicând costurile și riscurile pentru platformele petroliere offshore.

Descoperirea vine într-un context geopolitic tensionat. Donald Trump a reiterat recent că Groenlanda ar trebui să intre sub control american, susținând că Danemarca nu o poate proteja în fața Rusiei și Chinei. Deși un acord din 1941 permite deja Statelor Unite să își extindă facilitățile militare pe insulă, administrația Trump consideră că un control deplin este necesar pentru securitatea Americii de Nord.

China, aflată la mii de kilometri distanță, s-a autodeclarat în 2018 „stat aproape arctic”, invocând interese economice și rute de navigație, inclusiv accesul la resursele Groenlandei.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa lui Yang a analizat date seismice colectate timp de două decenii de la 373 de stații de monitorizare din Groenlanda. Comparând modul în care vibrațiile seismice traversează gheața și solul cu modele computerizate, cercetătorii au reușit să cartografieze distribuția și grosimea stratului de sedimente ascuns.

Rezultatul: o Groenlandă mai fragilă decât se credea — și un viitor arctic mai complicat, atât din punct de vedere climatic, cât și strategic.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Gata cu gerul. Primele zone în care cresc temperaturile chiar de joi
playtech.ro
image
Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și Giuleștiul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Se schimbă BANII! Moneda națională dispare definitiv de la 1 februarie 2026. NU mai e acceptată
romaniatv.net
image
Premierul Groenlandei le cere locuitorilor să se pregătească pentru o posibilă invazie americană
mediaflux.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Alin, în vârstă de 15 ani, a fost ucis cu sânge de alți doi adolescenți. Băiatul a fost îngropat într-o curte din Cenei, județul Timiș
actualitate.net
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate