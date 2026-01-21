Președintele Finlandei, optimist privind dezamorsarea crizei privind Groenlanda la Davos. Așteptările lui Stubb

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a prezis o dezamorsare a crizei privind Groenlanda până la finalul săptămânii, relatează Bloomberg.

„Ultimele conversații pe care le-am avut pe această temă în ultimele două-trei ore - atât de rapid evoluează lucrurile în noua lume a politicii externe - îmi dau oarecare speranță că vom găsi o soluție”, a declarat Stubb într-un interviu acordat postului de televiziune Bloomberg de la Davos, fără a oferi alte multe detalii.

Disputa privind teritoriul arctic semi-autonom care face parte din Regatul Danemarcei s-a intensificat în weekend, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va impune noi tarife vamale pentru bunurile provenite din opt țări europene care nu se aliniază poziției SUA. Trump, care a declarat că dorește să anexeze teritoriul și a refuzat să excludă utilizarea forței militare, a intensificat retorica privind insula în ultimele zile.

Duminică, președintele SUA a declarat într-un mesaj adresat premierului Norvegiei că se mai simte obligat să se gândească exclusiv la pace după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace toamna trecută. Liderii europeni se vor reuni joi pentru a decide asupra unui răspuns.

Primul lucru de făcut este să fie atenuat limbajul în legătură cu insula arctică, a spus Stubb, adăugând că speră să vadă o schimbare de ton în următoarele trei zile. În al doilea rând, trebuie avută în vedere „gândirea strategică pe termen lung - este aceasta o problemă de suveranitate sau o problemă de securitate? Sper că este o problemă de securitate”, a spus Stubb.

În parte, Trump a fost stârnit de ceea ce Stubb a numit o „neînțelegere” privind sosirea personalului militar în Groenlanda săptămâna trecută. El a spus că implicarea țărilor NATO a fost legată de un exercițiu de antrenament menit să respingă Rusia.

Amenințarea privind impunerea unor tarife vamale suplimentare a vizat țările care trimiseseră un grup mic de ofițeri pe insulă, printre care și Finlanda, care a trimis doi ofițeri de legătură pentru a ajuta la planificarea exercițiului Arctic Endurance.

„Acum, ceea ce trebuie să facem este să reducem temperatura - trebuie să găsim o rampă de ieșire și probabil să creăm un fel de proces care să consolideze securitatea arctică”, a spus Stubb. „Mi-aș dori să putem avea un summit NATO în care să convenim cu toții asupra unei noi structuri de securitate arctică.”

Pe de altă parte, există riscul ca subiectul Groenlanda să eclipseze eforturile de la Davos de a negocia pacea sau un armistițiu în Ucraina.

Stubb s-a angajat îndeaproape în astfel de eforturi. El a fost printre puținii lideri invitați la Biroul Oval în august 2025, când liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit cu Trump - o realizare rară pentru președintele unei țări cu mai puțin de șase milioane de locuitori.

Stubb a spus că este optimist că pot fi realizate progrese în timpul Forumului de la Davos, în condițiile în care Ucraina, SUA și coaliția de voință sunt „pe aceeași lungime de undă”.

„Am putea ajunge la o înțelegere privind garanțiile de securitate. Am putea ajunge la o înțelegere privind teritoriul, în mod cert privind pachetul de prosperitate”, a spus el. „Dar apoi rușii vor spune nu.”