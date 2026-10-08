Testul care îți pune mintea la încercare. 27 de întrebări, Sudoku și o integramă cu 76 de definiții

„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititorii ediției tipărite. „Jocurile zilei” le propune celor care vor să-și testeze atenția, logica și cunoștințele o serie de provocări care pot fi rezolvate direct de pe telefon, tabletă sau computer.

Rubrica poate fi accesată în timpul unei scurte pauze la serviciu sau acasă. Foto: captură ecran

Cititorii pot alege zilnic dintre mai multe tipuri de jocuri, adaptate diferitelor niveluri de dificultate: de la Sudoku și Caută minele, până la integrame, rebusuri și quiz-uri de cultură generală.

Quiz-ul zilei de joi, 8 octombrie

Joi, 8 octombrie, pasionații de quiz-uri au la dispoziție mai multe provocări.

Quiz-ul „Poftă bună!” are 27 de întrebări și îi provoacă pe participanți să-și testeze cunoștințele într-o serie de domenii.

Joacă AICI!

Integramă cu 76 de definiții

Pentru cei care preferă jocurile de cuvinte, integrama zilei poartă titlul „Fructe” și conține 76 de definiții.

Grila combină definiții mai ușoare cu unele care necesită mai multă atenție și poate fi o provocare atât pentru cei aflați la început, cât și pentru pasionații de integrame.

Click aici pentru a completa integrama zilei!

Sudoku pentru toate nivelurile

„Jocurile zilei” include și trei variante de Sudoku, pentru niveluri diferite de dificultate: ușor, mediu și dificil.

Grila ușoară pornește de la 40 de indicii, cea medie de la 32, iar varianta dificilă are doar 28 de numere deja completate. Restul trebuie descoperite folosind logica și atenția.

Pe lângă acestea, cititorii pot încerca Caută minele și Rebus sau pot alterna mai multe dintre jocurile disponibile. Progresul poate fi salvat, astfel încât jocurile să poată fi continuate ulterior.

Rubrica poate fi accesată în timpul unei scurte pauze la serviciu sau în momentele de relaxare de acasă. Jocurile sunt disponibile direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără să fie necesară instalarea unei aplicații.