Spălatul hainelor duminica este un subiect intens dezbătut, întrucât unii consideră că această activitate este un păcat, deoarece, în lumea creștină, duminica este dedicată odihnei și rugăciunii. Un preot a decis să lămurească situația, explicând într-un videoclip postat pe TikTok că, într-o anumită măsură, spălatul hainelor și alte activități casnice nu sunt considerate păcat.

Sursă video: TikTok / Părintele Matei Vulcănescu

Părintele Matei Vulcănescu a transmis că spălatul hainelor, al vaselor, măturatul și alte treburi casnice nu sunt păcate în sine, nici măcar duminica.

„Bineînțeles că poți să speli haine, dar poți să speli și farfuriile, poți să dai și cu mătura, să fie curat, nu poate să fie mizerie în casă. Mântuitorul spune: dacă cumva îți cade într-o fântână iedul sau oaia, nu te duci s-o ridici sâmbăta.

Iată, ideea este foarte simplă: dacă tu, în loc să te aduni cu frații tăi împreună la frângerea pâinii, adică la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să mănâncați Trupul și Sângele lui Hristos, vă ocupați de alte lucruri, orice faci altceva decât lucrul acesta este, bineînțeles, o ratare a scopului tău de unire cu Hristos, adică păcat.

De aceea, bineînțeles că ziua de duminică, ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este pentru a-L slăvi pe Hristos și pentru a primi cina Domnului, adică Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, frângerea pâinii și mâncarea pâinii cerești, pâinea care s-a pogorât din cer, Trupul și Sângele lui Hristos. Iar după aceea dă cu mătura, spală, spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic. Toate acestea sunt chestiuni care țin de boala religiozității sau de superstiții”, a spus preotul.

În tradiția creștină, duminica este ziua dedicată lui Dumnezeu, destinată rugăciunii și odihnei, spre deosebire de celelalte zile ale săptămânii, scrie Doxologia.

În Vechiul Testament, Sabatul era ziua de odihnă, iar în creștinism duminica a devenit ziua Domnului, în amintirea Învierii lui Iisus Hristos. Creștinii sunt îndemnați să o respecte prin participarea la rugăciune și la Sfânta Liturghie, ziua având și semnificația eliberării de păcat prin Înviere.