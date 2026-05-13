Cât costă serviciile de curățenie în București. Internauții sunt șocați de unele tarife

O româncă a întrebat pe Reddit a transmis că a rămas surprinsă de tarifele practicate pe piață pentru serviciile de curățenie. Postarea ei a devenit virală, iar internauții au purtat dezbateri intense cu privire la subiect.

Femeia povestește că a început recent să caute o persoană pentru curățenie săptămânală într-un apartament din Capitală, deoarece nu mai are timp să se ocupe singură de aceste sarcini. Însă ceea ce a șocat-o au fost prețurile pe care le-a găsit.

„Am început recent să caut o persoană pentru curățenie săptămânală la un apartament în București, pentru că timpul nu îmi mai permite timpul să mă ocup singură. M-am interesat puțin și am rămas destul de șocată de tarife.

M-am lovit inclusiv de prețuri de 3 euro pe metru pătrat. La un apartament de 60-70 mp, asta înseamnă în jur de 200 de euro pe o singură vizită. Sunt eu nerealistă și am rămas în urmă, sau astea au ajuns scorurile acum pe piață la noi în oraș? Cum se justifică sumele astea? Sunt curioasă voi cât mai plătiți și cum v-ați înțeles la bani (la oră, o sumă fixă pe vizită)?

Dincolo de prețuri, chiar aș vrea să aflu ce experiențe ați avut în general. E așa greu să găsești un om de încredere? Ați dat peste oameni serioși din prima sau ați avut parte și de situații neplăcute (curățenie făcută de mântuială, lucruri stricate)?

Vă recunosc că am o oarecare reținere să aduc pe cineva în casă direct de pe internet și aș vrea să știu la ce să mă aștept.

P.S. Dacă știți pe cineva de încredere, care face treabă bună și are prețuri normale, m-ar ajuta mult o recomandare în privat. Menționez că stau în Sectorul 1 – Aviației”, a scris ea pe Reddit.

Postarea a generat rapid reacții din partea altor utilizatori, care au confirmat că prețurile au crescut, dar au și oferit explicații legate de variațiile din piață.

„Cunosc cel puțin 3 persoane care dau cam 300-400 lei pe sesiunea de curățenie, de câteva ore. 3 euro mp e absurd, poate doar la firme de curățenie care vin cu echipă și aparate pro, nu știu.”

Un alt utilizator a explicat că diferențele de preț pot ține și de tipul serviciului ales, dar și de decizia personală de a renunța la astfel de servicii.

