Cum să dezinfectezi corect toaleta. Greșelile care pot duce la răspândirea bacteriilor

Deși nu este cea mai plăcută sarcină, curățarea toaletei este esențială pentru a preveni acumularea și răspândirea bacteriilor.

New York Times scrie că, pentru o curățare cât mai eficientă a toaletei, este necesară o perie cât mai puțin uzată, întrucât, spun experții, permite curățarea sub marginea vasului, unde se poate acumula murdărie care nu este vizibilă, și acoperă o suprafață suficient de mare pentru ca procesul de curățare să nu dureze foarte mult.

Peria de toaletă ar trebui înlocuită aproximativ o dată la șase luni. Dacă perii nu sunt deformați, aceasta poate fi folosită mai mult timp dacă este dezinfectată și clătită după fiecare utilizare. De asemenea, peria trebuie lăsată să se usuce între folosiri.

De asemenea, se recomandă folosirea unui produs special pentru eliminarea bacteriilor și a depunerilor. Experții recomandă soluțiile care conțin înălbitor, însă există și alternative fără această substanță.

Exteriorul vasului, rezervorul, colacul și butonul de tragere a apei trebuie curățate și dezinfectate regulat. Peria de toaletă trebuie, de asemenea, dezinfectată și clătită după utilizare.

Mănușile de cauciuc sunt recomandate atunci când sunt folosite produse care conțin înălbitor.

Înainte de aplicarea soluției de curățare, este recomandat ca apa din vas să fie evacuată, astfel încât produsul să acționeze mai eficient. Pentru acest lucru, pot fi turnați rapid aproximativ doi litri de apă în vas.

Pentru curățarea exteriorului toaletei pot fi folosite lavete, prosoape de hârtie, șervețele dezinfectante sau un burete. Buretele trebuie curățat după utilizare, păstrat separat și folosit exclusiv pentru toaletă.

În funcție de marca produsului folosit pentru curățarea vasului, întregul proces ar trebui să dureze aproximativ 15-20 de minute. Instrucțiunile unor produse recomandă ca soluția să fie lăsată să acționeze până la 10 minute. În acest timp, puteți curăța părțile exterioare ale toaletei.

Pentru zonele greu accesibile, precum balamalele colacului, puteți folosi o periuță de dinți veche. Aceasta trebuie însă marcată clar și păstrată departe de celelalte periuțe de dinți din locuință, pentru a evita orice confuzie.

După folosirea periei de toaletă, pulverizați dezinfectant pe capul acesteia, lăsați produsul să acționeze pentru perioada recomandată pe ambalaj și apoi clătiți peria cu apă în cadă sau la duș. Procedați la fel și cu suportul periei, pentru a preveni acumularea murdăriei și a bacteriilor în zonele greu accesibile.

Nu în ultimul rând, produsele care conțin înălbitor nu trebuie amestecate cu soluții acide, precum oțetul, deoarece pot rezulta gaze toxice.

De asemenea, nu sunt recomandate tabletele pentru rezervor, care pot deteriora componentele toaletei, dispozitivele de curățare de unică folosință și periile cu peri din silicon, considerate prea moi pentru îndepărtarea murdăriei persistente.