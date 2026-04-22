Inspectoratul de Poliție Județean Neamț solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei persoane suspectate de efectuarea unor operațiuni financiare frauduloase, după ce ar fi retras bani de la un bancomat folosind cardul unei femei.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc pe 2 martie, în jurul orei 15:50, într-o bancă din Piatra Neamț. O persoană necunoscută ar fi profitat de faptul că un card bancar a rămas logat în ATM și ar fi retras, fără drept, suma de 1.600 de lei.

„La data de 2 martie a.c., în jurul orei 15.50, o persoană necunoscută, profitând de faptul că, la un ATM situat în incinta unei bănci, din municipiul Piatra Neamț, ar fi fost logat cardul unei femei, de 44 de ani, din aceeași localitate, ar fi efectuat o operațiune de retragere fără drept a sumei de 1.600 de lei”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Anchetatorii precizează că, până în prezent, identitatea persoanei nu a fost stabilită și fac apel la cei care pot oferi informații relevante să contacteze Poliția municipiului Piatra-Neamț – Biroul Investigații Criminale, la numărul 0233.207.009.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.