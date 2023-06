Specialiștii au demonstrat legătura dintre părul creț și dezvoltarea creierului

Buclele pot fi motivul pentru care oamenii au creiere atât de mari, spun cercetătorii care au realizat un studiu prezentat recent publicului.

Buclele de pe cap ar fi putut servi inițial ca un avantaj evolutiv pentru creșterea creierului uman, potrivit noilor cercetări care au implicat studierea unui manechin într-un tunel de vânt controlat climatic, scrie National Geographic.

"Creierul este un organ mare și foarte sensibil la căldură, care generează, de asemenea, multă căldură", explică Tina Lasisi, în prezent cercetător postdoctoral în antropologie biologică la Universitatea de Stat din Pennsylvania. "Așa ne-am gândit că, din punct de vedere evolutiv, acest lucru ar putea fi important – mai ales într-o perioadă de timp în care vedem dimensiunea creierului speciei noastre în creștere".

Părul strâns ondulat protejează mai bine scalpul de radiațiile solare, arată noile cercetări, și nu se întinde pe piele în timp ce este umed - un avantaj în condiții de temperaturi ridicate care pot face oamenii să transpire, precum cele întâlnite de strămoșii noștri hominizi în Africa cu milioane de ani în urmă.

Studiu pe manechin termic

Cercetarea realizată de Lasisi și colegii ei de la Penn State, publicată luna aceasta în Proceedings of the National Academy of Sciences, descrie măsurătorile despre modul în care părul reglează temperatura scalpului în lumina directă a soarelui, folosind diferite peruci pe un "manechin termic".

Manechinul, încălzit la temperatura medie a corpului, a fost plasat într-o cameră cu climat controlat într-un tunel de vânt care a permis oamenilor de știință să studieze cantitatea de căldură transferată între pielea sa și mediul înconjurător.

Trei peruci au fost făcute din păr uman negru provenit din China - una dreaptă, una moderat ondulată și una strâns ondulată - astfel încât cercetătorii să poată observa modul în care diferite texturi ale părului au afectat câștigul și pierderea căldurii pe scalp. De asemenea, au calculat pierderile de căldură la viteze diferite ale vântului, după umezirea perucilor pentru a simula transpirația.

Cercetătorii au făcut apoi un model de pierdere de căldură în diferite condiții și l-au studiat în condițiile tipice din Africa ecuatorială, unde se crede că hominizii timpurii au evoluat.

Ei au aflat că toate tipurile de păr oferă o anumită protecție împotriva soarelui, dar părul strâns ondulat oferă cea mai bună protecție și minimizează nevoia de transpirație - o constatare semnificativă, spune Lasisi.

"Părul scalpului este... un posibil mecanism pasiv care ne scutește de costul fiziologic al transpirației", spune ea. "Transpirația nu este gratuită – pierzi apă și electroliți. Iar pentru strămoșii noștri hominizi, acest lucru ar fi putut fi important."

Este chiar posibil ca părul creț să fie unul dintre motivele pentru care Homo sapiens a înlocuit speciile de hominizi neandertalieni și denisovani, care au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani.

Lasisi subliniază că, dacă mutațiile genetice pentru părul creț au avut loc înainte ca Homo sapiens să părăsească Africa, dar după ce strămoșii noștri hominizi au făcut-o, ar fi putut oferi oamenilor moderni timpurii un avantaj evolutiv.