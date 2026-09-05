 Și-au planificat excursia cu AI și au rămas blocați pe munte. Traseul celor trei s-a încheiat cu o operațiune de salvare într-un canion din SUA | adevarul.ro
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Și-au planificat excursia cu AI și au rămas blocați pe munte. Traseul celor trei s-a încheiat cu o operațiune de salvare într-un canion din SUA

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Trei tineri din California au avut nevoie de intervenția salvatorilor după ce au coborât de pe Muntele Shasta pe întuneric și s-au rătăcit. Ei au povestit salvatorilor cum şi-au planificat excursia bazându-se pe asistentul AI Gemini.

Tinerii salvaţi de rangeri, după ce şi-au planificat excursia cu ajutorul AI.
Tinerii salvaţi de rangeri, după ce şi-au planificat excursia cu ajutorul AI. Foto: Biroul Şerifului Siskiyou

Trei excursioniști amatori din Roseville, California, au ajuns pe Muntele Shasta și și-au instalat tabăra sâmbătă, 29 august, la aproximativ 2.560 de metri altitudine. A doua zi, au plecat spre vârf la ora 3:00 dimineața, având cu ei doar rucsacuri cu provizii pentru o zi.

Ascensiunea a durat însă mult mai mult decât își planificaseră, astfel că au ajuns pe vârf abia la ora 19:00. Au pornit spre vale după lăsarea întunericului, iar la aproximativ o oră de la începutul coborârii au sunat la dispeceratul Biroului Șerifului din comitatul Siskiyou pentru a cere indicații, pentru că, urmând indicaţiile asistentului AI, nu au reușit să revină pe traseul corect și au ajuns în Mud Creek Canyon.

Traseul Clear Creek nu este considerat unul tehnic de alpinism, însă nu este lipsit de riscuri. Cei care îl aleg trebuie să aibă o condiție fizică bună și să fie pregătiți pentru situații precum o accidentare, schimbarea vremii sau o noapte petrecută pe munte.

Situația a devenit și mai dificilă în timpul nopții, când unul dintre ei a căzut și s-a accidentat la genunchi, astfel că cei trei tineri nu au mai putut continua drumul și au fost nevoiți să rămână peste noapte în zona abruptă a canionului.

În dimineața următoare, rangerii Serviciului Forestier al SUA i-au găsit și le-au acordat primul ajutor, ajutaţi de voluntarii echipei de căutare și salvare din cadrul Biroului Șerifului din comitatul Siskiyou. Toți cei trei excursioniști au ajuns în cele din urmă în siguranță la punctul de plecare, la fel ca echipele implicate în operațiunea de salvare.

Şi-au programat ieşirea cu ajutorul asistentului AI Gemini

După încheierea intervenției, cei trei tineri le-au spus rangerilor că s-au bazat în mare măsură pe Gemini pentru pregătirea excursiei şi că practic au urmat indicaţiile AI, care le-a furnizat informații despre traseu și le-a dat recomandări privind echipamentul și cantitatea de hrană și apă.

Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Siskiyou, recomandările primite de la Gemini i-au făcut să plece cu mult mai puțină mâncare și apă decât ar fi avut nevoie în cazul unei situații neprevăzute. Planul lor era să încheie ascensiunea în aproximativ opt ore, însă faptul că s-au rătăcit a transformat excursia de câteva ore în una care s-a întins pe mai multe zile.

În acest context, autoritățile le recomandă turiştilor ca, înainte de a se aventura pe munte, să contacteze stația locală de rangeri a Serviciului Forestier al SUA. În acest fel, pot obține informații actualizate despre traseu și despre condițiile de pe munte. Inteligența artificială nu trebuie să fie folosită ca singura sursă pentru planificarea unei ascensiuni.

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