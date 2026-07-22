Cum prepari Gazpacho, una dintre cele mai sănătoase rețete ale verii. Are beneficii dovedite împotriva cancerului

Roșiile, unul dintre cele mai valoroase alimente ale verii, oferă beneficiile nutritive mai eficient atunci când sunt consumate împreună cu ulei de măsline extravirgin, inclusiv în preparate precum gazpacho, celebra supă rece fără gătire.

Studii recente au asociat un aport mai mare de licopen cu un risc mai scăzut de cancer și cu efecte benefice asupra inflamației și sistemului imunitar.

Specialiștii spun că atât alegerea soiului de roșii, cât și modul de preparare influențează cantitatea de licopen pe care organismul o poate valorifica.

O analiză publicată în 2025, care a inclus 119 studii, arată că un aport mai ridicat de licopen este asociat cu un risc general de cancer cu 5% până la 11% mai mic. Specialiștii spun că antioxidantul poate susține sistemul imunitar și reduce inflamația, iar pentru o absorbție optimă recomandă consumul de roșii împreună cu ulei de măsline extravirgin.

Gazpacho, preparatul tradițional spaniol fără gătire, combină roșiile bine coapte cu uleiul de măsline și este considerat una dintre cele mai sănătoase rețete de vară. Supa rece, preparată din legume crude mixate, provine din sudul Peninsulei Iberice și s-a răspândit ulterior în alte regiuni.

Deși există și alte rețete numite gazpacho, precum gazpacho manchego, în mod obișnuit termenul se referă la supa rece.

Institutul American pentru Cercetarea Cancerului recomandă consumul regulat de roșii și produse pe bază de roșii, acestea fiind una dintre cele mai importante surse naturale de licopen din alimentație.

Există numeroase soiuri de roșii verzi, galbene, portocalii și roșii cultivate pe scară largă. Deși roșiile Roma au un conținut ridicat de licopen, roșiile tip ciorchine conțin cantități mai mici. Cercetătorii subliniază însă că efectele benefice ale roșiilor se datorează ansamblului compușilor lor, motiv pentru care este recomandat consumul fructului întreg.

Pentru gazpacho pot fi folosite orice roșii foarte bine coapte. Fie că sunt roșii de grădină, Roma sau alte soiuri, important este să fie bine coapte, suculente, aromate și mai puțin acide.

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