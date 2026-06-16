Video Trucul recomandat de o însoțitoare de bord când intri într-o cameră de hotel. Ce ar trebui să arunci sub pat

Însoțitorii de bord petrec o mare parte din viață călătorind și cazându-se în hoteluri din întreaga lume, motiv pentru care sfaturile lor legate de siguranță și confort în timpul deplasărilor sunt adesea apreciate de turiști.

Un astfel de truc a devenit viral pe TikTok după ce Esther Sturrus, însoțitoare de bord la compania aeriană olandeză KLM, le-a explicat urmăritorilor săi ce face de fiecare dată când intră într-o cameră de hotel.

Potrivit acesteia, este recomandat să rostogolești o sticlă de apă sub pat imediat după ce te cazezi.

De ce ar trebui să faci acest lucru

Esther susține că metoda poate oferi un plus de siguranță, în special celor care călătoresc singuri și vor să se asigure că nu există nimeni ascuns sub pat.

„Poți verifica dacă este cineva sub pat fără să te uiți efectiv acolo”, explică însoțitoarea de bord într-un videoclip publicat pe TikTok.

Ideea este simplă: dacă sticla este împinsă suficient de puternic și iese pe partea cealaltă a patului, spațiul este liber. Dacă se oprește pe traseu, ar putea exista un obstacol care merită verificat.

Nu orice obstacol înseamnă pericol

Însoțitoarea de bord subliniază însă că o sticlă care nu ajunge pe partea opusă nu reprezintă automat un motiv de alarmă.

În multe hoteluri, sub pat pot fi depozitate lenjerii suplimentare, perne, pături sau alte obiecte care pot bloca trecerea sticlei. De asemenea, este posibil ca aceasta să nu fi fost împinsă suficient de tare.

Cu toate acestea, Esther consideră că verificarea suplimentară poate oferi liniște sufletească și poate elimina eventualele îngrijorări înainte de culcare.

Trucul a stârnit numeroase reacții online

Videoclipul a atras rapid atenția utilizatorilor TikTok, iar mulți dintre cei care l-au urmărit au apreciat ideea.

Unii internauți au descris sfatul drept „foarte util”, în timp ce alții au recunoscut că le-a creat o nouă teamă legată de camerele de hotel.

„Super util”, a comentat un utilizator.

„Mi-ai activat o nouă frică”, a scris altcineva.

Alții au catalogat metoda drept „nebunească”, dar interesantă și ușor de pus în practică.

Alte măsuri simple pentru siguranța în hotel

Specialiștii în călătorii recomandă și alte verificări rapide după cazare: controlul sistemului de închidere a ușii, identificarea ieșirilor de urgență, verificarea seifului și a ferestrelor, precum și asigurarea că numărul camerei nu este afișat vizibil pe documentele lăsate la vedere.

Deși situațiile periculoase în hoteluri sunt rare, astfel de măsuri preventive îi pot ajuta pe turiști să se simtă mai în siguranță, mai ales atunci când călătoresc singuri.