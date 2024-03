O însoțitoare de bord vrea să renunțe la slujbă pentru că nu se simte în siguranță după incidentele de zbor cu avioane Boeing

O însoțitoare de bord a dezvăluit că își pune sub semnul întrebării cariera în urma diferitelor incidente de siguranță a zborurilor din ultimele luni.

Însoțitoarea de zbor, care nu și-a dat numele, a apelat la Reddit pentru a cere sfaturi, recunoscând că are îndoieli cu privire la profesia sa din cauza incidentelor din jurul avioanelor "Boeing".

Ea a precizat că acest lucru o ”sperie cu adevărat” și o face să fie ”nervoasă”. Însoțitoarea de zbor - care se află în primul ei an - se referea la o serie de dezastre de călătorie recente în care au fost implicate avioane Boeing, potrivit dailymail.co.uk.

Stewardesa anonimă a cerut ajutorul oamenilor pentru a decide dacă ar trebui să demisioneze sau nu în urma celor nouă evenimente majore de siguranță din avioanele Boeing.

În postare, ea a explicat că se află în primul an și că a avut unele îngrijorări cu privire la această profesie din motive de siguranță.

De asemenea, ea a împărtășit că nu era fericită să fie atât de des departe de familia ei.

”Bună tuturor! Aceasta este prima mea postare pe aici. Pentru context, îmi doresc să fiu însoțitoare de bord de mai bine de un an, iar de curând am trecut pregătirea și am făcut câteva zboruri. Întotdeauna am știut că începutul este întotdeauna cel mai greu, fiind departe de familie, ratând evenimente etc.. Dar cred că nu mi-am dat seama cu adevărat până acum. Sunt o persoană casnică și îmi place să călătoresc, dar cu siguranță cu cei dragi.

Cel mai important lucru pentru mine sunt și ultimele noutăți cu Boeing și altele. Mă sperie foarte tare și cred că întotdeauna am avut o mică teamă de zbor, dar cu aceste vești chiar mă face să fiu nervoasă”, a explicat ea.

Ea a precizat că, înainte de a deveni însoțitoare de bord, a lucrat de la nouă la cinci și avea o diplomă - adăugând că ar putea oricând să se întoarcă la vechiul loc de muncă, dar a vrut să își schimbe viața.

Ea a spus: "Aveam un loc de muncă semi 9-5, aveam o diplomă și locuri de muncă la care mă pot întoarce oricând, dar am vrut să încerc ceva nou, însă, în același timp, totuși, anxietatea de a fi în rezervă și unele lucruri rele la care puteți deduce cu toții că mă refer mă afectează înainte de zborurile mele".

La finalul postării, ea a precizat că nu a vrut să îl "dezamăgească" pe iubitul ei și a cerut oamenilor cuvinte frumoase pentru a o ajuta să își continue cariera.

Oamenii de pe platforma de socializare au inundat secțiunea de comentarii și au încurajat-o pe însoțitoarea de bord să se țină de ea.

Un utilizator a spus: "Eu nu mi-aș face prea multe griji. Adică, da, chestia cu Boeing este îngrijorătoare, dar la sfârșitul zilei, de nouă ori din zece, vei fi bine. De aceea, rareori auziți despre accidente de avion când vine vorba de zboruri comerciale, pentru că sunt foarte rare.

Piloții și mecanicii trebuie să verifice aeronava și chiar dacă ceva nu merge bine, de obicei reușesc să găsească o soluție pentru situația respectivă fără să se întâmple ceva oribil. Dacă ești cu adevărat îngrijorat de acest lucru, compania ta zboară cu alte aeronave în afară de Boeing? Încercați să evitați pur și simplu avioanele Boeing în ofertele dvs.".

Altcineva a adăugat: "Încercați! Chiar și la început îți va plăcea libertatea din acest job. Am avut un loc de muncă WFH în timpul pandemiei cu un șef micro manager. Este plăcut să te poți prezenta, să-ți faci treaba și să te întorci acasă fără stres sau bagaje. Nimeni nu este șeful tău în avion, toată lumea își cunoaște meseria (sau ar trebui să și-o cunoască) și totul se rezolvă.Faptul că ești plecat e nasol, dacă ai un partener, e nasol, iar banii sunt foarte puțini, chiar și când începi cu o moștenire. Dar slujba este grozavă, în general”.

Un alt utilizator a adăugat: "Acest lucru sună asemănător cu "remușcările cumpărătorilor". Lucrurile nu sunt exact așa cum te-ai gândit că vor fi, iar asta e în regulă, majoritatea lucrurilor sunt așa. Acordă-ți grație și timp pentru a te dezvolta în acest loc de muncă. Este cu adevărat un stil de viață unic, împreună cu toate provocările de adaptare la el, există o mulțime de recompense”.

În ultimii ani și luni au existat o serie de incidente de siguranță în ceea ce privește avioanele Boeing.

La 5 ianuarie, un dop de ușă a explodat în timpul zborului, cu 171 de pasageri și membri ai echipajului la bord, forțând avionul să aterizeze de urgență în Portland, Oregon.

Defecțiunea catastrofală a depresurizat cabina, iar forța aerului care a pătruns înăuntru a smuls tricoul unui băiețel, a cărui mamă a fost văzută ținându-se de el. Pasagerii au văzut, de asemenea, cum telefoanele lor au fost aspirate pe cerul nopții.

Imagini terifiante au arătat zburători care priveau prin gaura deschisă a fuselajului spre luminile sclipitoare ale Portlandului de mai jos, în cabina sinistru de liniștită.

În mod miraculos, nu au fost raportate răniți la bordul avionului, care intrase în serviciu abia în noiembrie 2023. Boeing, Alaska Airlines și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au lansat anchete.

A fost declanșată chiar și o anchetă penală la Boeing - al cărui denunțător a fost găsit mort.

Ancheta penală va examina dacă Boeing a respectat condițiile acordului încheiat în 2021 după accidentele fatale din 2018 și 2019, în care au murit 346 de persoane.

Primul a avut loc când un Max 8 operat de Lion Air din Indonezia a plonjat în Marea Java în octombrie 2018.

Al doilea a avut loc când un 737 Max 8 al Ethiopian Airlines s-a prăbușit aproape direct într-un câmp la șase minute după decolarea din Addis Abeba, în martie 2019.

Boeing a ajuns la o înțelegere de 2,5 miliarde de dolari cu FBI și cu Departamentul de Transporturi în urma accidentelor, recunoscând că doi foști angajați au indus în eroare FAA cu privire la cât de multă pregătire ar necesita un nou sistem de control al zborului.

În cazul în care Departamentul de Justiție constată că Boeing a încălcat termenii acestei înțelegeri, ar putea fi urmărit penal pentru acuzația inițială de fraudă împotriva SUA.