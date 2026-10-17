 Răbdarea unui căutător de comori a dat roade într-un mod la care nu s-a așteptat niciodată. Ce a descoperit după 21 de ani | adevarul.ro
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Răbdarea unui căutător de comori a dat roade într-un mod la care nu s-a așteptat niciodată. Ce a descoperit după 21 de ani

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Un bărbat pasionat de detectarea metalelor a căutat timp de 21 de ani, pe o plajă din Țara Galilor, unde a descoperit aproape 900 de monede din aur și argint provenite dintr-un naufragiu din 1583.

Comoara descoperită decăutător
Comoara descoperită decăutător Foto: Amgueddfa Cymru – Museum Wales

Peter Hughes, în vârstă de 69 de ani, a petrecut 21 de ani căutând monede din nisipul de pe plaja Margam, iar rezultatele sunt acum expuse publicului pentru prima dată. Comoara de aproximativ 870 de monede de aur și argint și alte obiecte provine de pe o navă pierdută într-o furtună în 1583, scrie Dailygalaxy

Comoara a ieșit la iveală după ce furtunile au suflat nisipul care o ascunsese pe plaja din Neath Port Talbot. Prima descoperire a lui Hughes a avut loc în 1996. Când a ridicat moneda din nisip, spune el, „strălucea ca soarele în mâna mea”. La început a luat cifra de pe ea drept un simbol. Apoi a întors-o.

Acel moment l-a trimis înapoi pe plaja veche de peste 1.000 de ori, deși majoritatea detectărilor s-au încheiat fără nimic palpabil. Colecția nu este doar de bani. Alături de monede se află obiecte personale și ustensile de gătit, mâncat și băut, precum și un lacăt cu combinație dintr-unul dintre cuferele de lemn, al cărei cod încă nu a fost descifrat.

Cum s-a pierdut nava, câtă parte din averea sa lipsește încă și ce s-a întâmplat cu comoara este o poveste care începe în 1583.

O marfă, o furtună și o plată lipsă

Povestea începe în 1583, când o încărcătură valoroasă de cereale a fost trimisă în Spania cu vaporul. În călătoria de întoarcere, o furtună violentă a lovit, iar atât nava, cât și plata s-au pierdut. Nava se numea Ann Francis, surprinsă de furtună pe 28 decembrie 1583.

Se estimează că doar un sfert din banii aflați la bord au fost descoperiți până în prezent. Printre descoperirile lui Hughes se numără mai multe monede istorice de aur din timpul domniei lui Ferdinand și Isabella din Spania, plus un fluier de șef de navă și un lacăt cu combinație din alamă dintr-unul dintre cuferele de lemn. Lacătul, probabil fabricat pentru un cufăr care conținea monede sau documente importante ale navei, are un cod care încă nu a fost descifrat.

Douăzeci și unu de ani de căutări

La început, Hughes a crezut că era doar un simbol, dar moneda îl înfățișa pe Sfântul Vincent ținând o corabie. Dar când a întors-o, scutul Portugaliei i-a spus ce avea de fapt. Era un São Vicente portughez din aur, bătut între 1555 și 1557 sub Ioan al III-lea.

Succesul a fost rar, deoarece Hughes spune că a vizitat plaja de peste 1.000 de ori și a petrecut mii de ore căutând, iar majoritatea vizitelor s-au încheiat cu nimic. El atribuie faptului că a continuat o „toleranță ridicată la dezamăgire”, împreună cu fiorul căutării.

Comoara se află acum la Muzeul Național Waterfront din Swansea. Potrivit Amgueddfa Cymru, porțiunea de plajă este acum un sit protejat pentru a conserva orice alte potențiale rămășițe ale navei, așa că căutarea acolo nu mai este legală. Alistair Willis, de la muzeu , a declarat că monedele și artefactele sunt susținute de o multitudine de înregistrări contemporane.

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