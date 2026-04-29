Surpriza dintr-un seif vechi cumpărat cu 15 euro: un bărbat a descoperit întâmplător un lingou de aur

O achiziție banală de pe un site de anunțuri s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă: un bărbat a găsit un lingou de aur de zeci de mii de euro într-un seif cumpărat cu doar 15 euro.

Un bărbat de 57 de ani din Trostberg, Bavaria, a avut parte de o descoperire neașteptată după ce a cumpărat un seif second-hand cu 15 euro: în interior se afla un lingou de aur în valoare de peste 30.000 de euro.

Potrivit relatărilor, lingoul de aur, care cântărește aproximativ 250 de grame, nu era vizibil la prima vedere. Acesta era ascuns într-un compartiment dublu al seifului, probabil realizat ulterior.

Descoperirea a fost făcută întâmplător, în momentul în care noul proprietar a încercat să așeze seiful în locuință și a observat o structură neobișnuită a acestuia, scrie presa internațională.

Surprins de descoperire, bărbatul a anunțat imediat autoritățile și a predat obiectul de valoare poliției din Trostberg.

Ancheta ulterioară a stabilit că seiful aparținea inițial bunicului vânzătorului, care ar fi ascuns lingoul și, ulterior, ar fi uitat de existența acestuia.

Poliția a închis cazul, stabilind că nu este vorba despre o infracțiune, iar aurul nu provine din activități ilegale.

Bărbatul care a făcut descoperirea a declarat că intenționează să returneze lingoul proprietarilor de drept.