Provocarea zilei de marți, 20 octombrie. La câte întrebări de cultură generală poți răspunde corect?

Cititorii „Adevărul” își pot testa zilnic atenția, memoria și cunoștințele generale cu ajutorul rubricii „Jocurile zilei”, disponibilă atât pe telefon, cât și pe computer. Platforma reunește provocări interactive care transformă pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Quiz-ul propus marți, 20 octombrie, se numește „3, 2, 1...”. Foto: captură ecran

Sunt jocuri pentru toate preferințele, de la sudoku, integrame și rebusuri, până la quiz-uri de cultură generală și „Caută minele”. Provocările sunt disponibile online și pot fi accesate de pe telefon, tabletă sau laptop, fără costuri.

Quiz-ul zilei: 27 de întrebări de cultură generală

Quiz-ul propus marți, 20 octombrie, se numește „3, 2, 1...” și cuprinde 27 de întrebări de cultură generală. Este o ocazie pentru cititori să își verifice rapid cunoștințele din domenii diverse și să descopere cât de bine se descurcă în fața unor întrebări de cultură generală.

Apasă AICI pentru a începe quiz-ul!

Integrama zilei are tema „Scântei”

O altă provocare pregătită pentru marți este integrama cu tema „Scântei”, concepută pentru cei care vor să își testeze vocabularul, logica și spiritul de observație.

Jocul păstrează formatul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte. Printre indiciile propuse se numără

„Drum marcat”,

„A curge abundent”,

„Mărturisire”,

„Ca fierea la gust”.

Careul combină definiții accesibile cu provocări care necesită mai multă atenție, astfel încât să fie atractiv atât pentru începători, cât și pentru pasionații de integrame.

Rezolvă AICI integrama zilei!

Sudoku, rebus și „Caută minele”, printre celelalte provocări

Rubrica „Jocurile zilei” le oferă cititorilor posibilitatea de a alterna între mai multe tipuri de jocuri, în funcție de preferințe. Sudoku este disponibil la niveluri de dificultate ușor, mediu și dificil, în timp ce rebusurile și integramele pun la încercare vocabularul și capacitatea de asociere.

Cei care preferă provocările de logică pot încerca și jocul „Caută minele”, iar quiz-urile sunt dedicate celor care vor să își testeze cultura generală.

Jocurile sunt optimizate pentru telefon, tabletă și laptop, astfel încât pot fi accesate cu ușurință, indiferent de locul în care se află utilizatorii.