 Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama „Printre uriași”? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama „Printre uriași”?

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de miercuri, 4 noiembrie este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.  

Provocarea zilei de miercuri, 4 noiembrie
Provocarea zilei de miercuri, 4 noiembrie Foto: Adevărul

Dacă ești pasionat de jocurile de cuvinte și de provocările care îți pun mintea la contribuție, integrarea zilei de pe platforma Jocuri Adevărul îți propune o călătorie „Printre uriași”.

Tema integramei îi provoacă pe utilizatori să descopere o serie de răspunsuri inspirate de personaje, noțiuni și expresii asociate ideii de uriași, forță și dimensiuni impresionante. Ca de obicei, definițiile sunt variate, de la termeni uzuali până la cuvinte care pot pune în dificultate chiar și pasionații de integrame.

Printre definițiile care trebuie completate în grilă se numără:

„Niște uriași” (8 litere)

„A prinde cu adeziv” (4 litere)

„Bătrâni” (4 litere)

„A urca” (3 litere)

„Câmpie” (3 litere)

„Uriaș impunător” (8 litere)

„Scâncet” (2 litere)

„Nu-i deloc mic” (4 litere)

„Privește!” (4 litere)

„Uriașii din Insula Paștelui” (4 litere)

„În turn!” (2 litere)

„Vârf de clasament” (3 litere)

„Mare, robust” (5 litere)

„A necăji” (6 litere)

„Secol” (4 litere)

„Rodate!” (2 litere)

Provocarea constă în găsirea tuturor răspunsurilor și completarea corectă a grilei, folosind indiciile verticale și orizontale pentru a descoperi cuvintele potrivite.

Integrama „Printre uriași” poate fi rezolvată direct pe platforma de jocuri a „Adevărul”, unde utilizatorii își pot verifica răspunsurile și își pot testa atenția, vocabularul și cultura generală.

„Jocurile zilei” își oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.      

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