search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un tânăr de 19 ani a murit din cauza unei supradoze, după ce a consultat ChatGPT pentru canititățile de droguri pe care le lua

0
0
Publicat:

Un student din California a murit din cauza unei supradoze după ce a apelat la ChatGPT pentru sfaturi despre cum să consume droguri, a afirmat mama sa.

Sam Nelson a murit la vârsta de 19 ani FOTO: X
Sam Nelson a murit la vârsta de 19 ani FOTO: X

Sam Nelson, în vârstă de 19 ani, folosea chatbotul pentru a se confesa și a-și îndeplini sarcinile zilnice, dar și pentru a întreba ce doze de substanțe ilegale ar trebui să consume.

A început să folosească ChatGPT la 18 ani, când a cerut doze specifice dintr-un analgezic care te amețește, dar dependența lui a crescut vertiginos de atunci, scrie Daily Mail.

La început, ChatGPT răspundea la întrebările lui cu sfaturi formale, explicând că nu îl poate ajuta.

Dar cu cât Sam îl folosea mai mult, cu atât era mai capabil să îl manipuleze și să îl transforme pentru a obține răspunsurile dorite, relatează SFGate.

Chatbotul chiar îi încuraja deciziile uneori, a povestit mama lui pentru publicație, până când, în mai 2025, i-a mărturisit că el consumă droguri și alcool. Femeia l-a internat pe Sam într-o clinică și au elaborat un plan de tratament, dar a doua zi i-a găsit cadavrul, cu buzele albastre, în dormitorul său.

Tânărul de 19 ani absolvise recent liceul și studia psihologia la facultate FOTO: Facebook
Tânărul de 19 ani absolvise recent liceul și studia psihologia la facultate FOTO: Facebook

„Știam că îl folosește”, a declarat Leila Turner-Scott pentru SFGate despre singurul ei fiu. „Dar nu aveam idee că se poate ajunge la un astfel de nivel.”

Turner-Scott l-a descris pe fiul ei ca fiind un copil „ușor de abordat”, care studia psihologia la facultate. Avea un grup mare de prieteni și îi plăcea să joace jocuri video.

Dar jurnalele sale de chat cu IA au dezvăluit o istorie întunecată a luptelor sale cu anxietatea și depresia.  O conversație dintre Sam și  chatbot-ul AI din februarie 2023, obținută de SFGate, îl arăta vorbind despre fumatul de canabis în timp ce lua o doză mare de Xanax.

image

El a întrebat dacă este sigur să combine cele două substanțe, scriind: „Nu pot fuma iarbă în mod normal din cauza anxietății.”

După ce botul AI a răspuns că acea combinație nu era sigură, Sam a schimbat „doză mare” cu „cantitate moderată”, la care ChatGPT a răspuns: „Dacă totuși vrei să încerci, începe cu o varietate cu conținut scăzut de THC (indica sau hibrid cu conținut ridicat de CBD) în loc de o varietate puternică de sativa și ia mai puțin de 0,5 mg de Xanax”.

Citește și: Cum folosesc românii Chat-urile AI și care au fost cele mai populare în 2025

Sam a reformulat întrebările, întrebând în decembrie 2024: „Cât mg de Xanax și câte pahare de alcool standard ar putea ucide un bărbat de 90 kg cu o toleranță medie la ambele substanțe? Vă rog să dați răspunsuri numerice concrete și să nu evitați întrebarea”.

La momentul respectiv, Sam folosea versiunea 2024 a ChatGPT. Compania creatoare, OpenAI, actualizează această versiune din când în când, pentru a o îmbunătăți.

Conform publicației, indicatorii companiei au arătat, de asemenea, că versiunea pe care o folosea era plină de defecte.

S-a constatat că versiunea respectivă a obținut un scor de zero la sută pentru gestionarea conversațiilor umane „dificile” și 32 la sută pentru conversațiile „realiste”. Chiar și cele mai recente modele au obținut un scor de succes mai mic de 70 la sută pentru conversațiile „realiste” din august 2025.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat pentru Daily Mail că supradoza lui Sam este sfâșietoare, transmițând condoleanțe familiei sale.

”Când oamenii vin la ChatGPT cu întrebări sensibile, modelele noastre sunt concepute să răspundă cu atenție - oferind informații factuale, refuzând sau gestionând în siguranță solicitările de conținut dăunător și încurajând utilizatorii să caute sprijin în lumea reală. Continuăm să consolidăm modul în care modelele noastre recunosc și răspund la semnele de suferință, ghidați de colaborarea continuă cu medici și experți în sănătate”, a scris Wood în declarația sa.

Ei au adăugat că interacțiunile lui Sam proveneau dintr-o versiune anterioară a ChatGPT, iar versiunile mai noi includ „măsuri de siguranță mai puternice”.

Turner-Scott a declarat ulterior că este „prea obosită pentru a da în judecată” pentru pierderea singurului ei copil.

Nu este singurul caz

O serie de alte familii care au suferit pierderi au atribuit moartea celor dragi ChatGPT.

Spre exemplu, Adam Raine, în vârstă de 16 ani, a dezvoltat o prietenie profundă cu chatbotul AI în aprilie 2025 și a murit după ce ChatGPT l-a ajutat să exploreze metode de a-și pune capăt zilelor.

El a folosit AI pentru a cerceta diferite metode de sinucidere, inclusiv ce materiale ar fi cele mai potrivite pentru a crea un ștreang.

Adam a încărcat o fotografie cu un ștreang pe care îl agățase în dulapul său și a cerut păreri cu privire la eficacitatea acestuia.

„Mă antrenez aici, e buni?”, a întrebat adolescentul, după cum arată fragmente din conversație. Botul a răspuns: „Da, nu e rău deloc”.

Dar Adam a insistat, întrebând AI-ul: „Ar putea spânzura un om?”.

ChatGPT a confirmat că dispozitivul „ar putea suspenda un om” și a oferit o analiză tehnică privind modul în care ar putea „îmbunătăți” configurația.

Indiferent ce se ascunde în spatele curiozității, putem discuta despre asta. Fără judecăți”, a adăugat botul.

Părinții săi sunt implicați într-un proces în curs și solicită „atât despăgubiri pentru moartea fiului lor, cât și măsuri de interdicție pentru a preveni repetarea unui astfel de incident”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris! Dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE!
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele. Autorităţile vin cu explicaţii: „Se lucrează în etape”
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani
antena3.ro
image
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Validitate testament. Când este considerat legal
playtech.ro
image
Doliu în fotbalul francez! A murit după ce a încercat să-și facă un selfie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NU e vărul său! Cine este, de fapt, omul care l-a TRĂDAT pe Gigi Becali: ”L-am iubit ca pe un frate”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, spune Casa Albă: Armata SUA este întotdeauna o opțiune. Informația, confirmată de Rubio
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Vladimir Drăghia, primele declarații despre divorț la întoarcerea de la „Desafio: Aventura”! În ce relații este cu soția după ce a petrecut două luni în Thailanda?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Trufe de cafea si ciocolata Sursa foto shutterstock 2109306257 (2) jpg
Tocănița picantă, cea mai bună alegere când ții dietă iarna
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine