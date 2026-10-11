Povestea lui Winnie the Pooh, ursulețul care împlinește 100 de ani. Cum a transformat un tată jucăriile fiului său într-un fenomen mondial

Octombrie 2026. Un ursuleţ galben, uşor bondoc, cu un tricou roşu prea mic şi o fixaţie pentru miere, împlineşte 100 de ani. E pur şi simplu cel mai rezistent personaj literar al secolului XX până în prezent, o poveste-refugiu pentru copii și adulți.

Christopher Robin Milne și jucăria lui care a inspirat un întreg univers. Foto: Getty Images

Bum, bum, bum... ce-o fi oare sunetul acela? A, nu-i nimic. E doar Winnie the Pooh, alunecând pe scară cu partea dolofană a spatelui și lovindu-și ceafa de trepte, aşa cum a făcut-o dintotdeauna – cu toată demnitatea unui ursuleţ care nu se grăbeşte nicăieri, pentru că nicăieri nu e mai bine decât aici.

Se poate face un test simplu, oriunde ai fi. Gândeşte-te la un copil de trei ani din România, unul din Japonia şi unul din Brazilia. Sunt şanse mari ca toţi trei să ştie cine e Winnie the Pooh – şi niciunul dintre ei nu l-a întâlnit la fel. Copilul român l-a găsit în traducerea Zoei Dumitrescu-Buşulenga, la Editura Tineretului în 1967, retipărită la Ion Creangă în 1973: îl chema „Winnie Ursuleţul“, Eeyore era „Aiurel“, iar pe copertă nu apărea niciun tricou roşu – ci un urs brun de pădure, mâncând liniştit miere dintr-un borcan. Acelaşi personaj, altă copilărie. Nu Mickey Mouse, nu Peppa Pig, nu vreun personaj dintr-o franciză cu un buget publicitar de sute de milioane de dolari. Un ursuleţ inventat de un scriitor britanic în anii ’20, inspirat de o jucărie de pluş şi de o ursoaică de la grădina zoologică din Londra – şi care, un secol mai târziu, nu dă niciun semn că ar vrea să plece. Asta e longevitatea reală. Nu supravieţuieşti un secol cu publicitate, ci cu emoție. Ceva care seamănă, dacă stai să te gândeşti, cu mierea: dulce, simplu şi imposibil de refuzat.

Un tată, un băiat şi o pădure imaginară

Povestea începe, ca multe lucruri bune, cu o jucărie de pluş şi un tată care şi-a iubit fiul destul de mult încât să construiască o lume întreagă în jurul lui. Alan Alexander Milne nu şi-a propus niciodată să devină scriitor de cărţi pentru copii. Făcea parte din lumea literară londoneză – colaborator al revistei „Punch“, dramaturg apreciat, autorul unui roman poliţist solid („The Red House Mystery“/„Misterul Casei Roșii“). Un om serios, cu o carieră serioasă. Şi totuşi, ceva în el gravita dintotdeauna spre literatura pentru cei mici – spre convingerea că poveştile pentru copii nu sunt literatură minoră, ci poate cea mai dificilă formă a ei. Cu un an înainte ca „Winnie-the-Pooh“ să vadă lumina tiparului, scrisese prefaţa ediţiei din 1925 a romanului „Vântul prin sălcii“ de Kenneth Grahame – un gest mai mult decât onorific. Era declaraţia unui om care credea că o poveste bună pentru un copil este, de fapt, o poveste bună pentru oricine.

Una dintre primele ilustrații ale lui Winnie. Foto: Wikipedia

Când a anunţat că următoarea sa carte va fi poezie pentru copii, editorii lui au fost sceptici. Când le-a livrat-o şi „When We Were Very Young“ a avut succes, i-au cerut să revină la literatura „serioasă“. El a ales să scrie despre un ursuleţ. A fost cea mai bună decizie din cariera lui – şi, probabil, a ştiut asta.

„Winnie-the-Pooh“ a apărut pentru prima oară în tipar pe 24 decembrie 1925, într-o poveste de Crăciun comandată de ziarul londonez „Evening News“. Cartea propriu-zisă a văzut lumina tiparului pe 14 octombrie 1926, publicată de Methuen & Co. în Anglia şi E. P. Dutton în SUA. Până la sfârşitul anului vânduse 150.000 de exemplare – un număr remarcabil pentru orice carte, cu atât mai mult pentru una despre urşi de pluş care fură miere şi organizează expediţii spre Polul Nord.

Cartea are zece capitole, fiecare o aventură de sine stătătoare. Pooh care încearcă să fure miere de la albine prefăcându-se că e un nor. Expediţia la Polul Nord. Prinderea unui Heffalump imaginar. Nu există un fir narativ care să le lege. Nu există o mare lecţie la final. Există doar o lume în care lucrurile mici contează şi în care prietenia e suficient de serioasă cât să merite o zi întreagă de efort pentru nimic în particular. S-a dovedit că asta este exact ce aveau nevoie şi copiii, şi adulţii – şi că, nici un secol mai târziu, n-au încetat să aibă nevoie.

Traducerile în limba română publicate în anii 1960. Foto: Wikipedia

În 1928 a apărut „The House at Pooh Corner“, al doilea şi ultimul volum cu Pooh scris de Milne. Aceeaşi pădure, acelaşi ritm domestic şi blând, aceleaşi personaje care rezolvă probleme imaginare cu o seriozitate dezarmantă. Diferenţa e Tigger – singurul personaj major care nu venea dintr-o jucărie reală a lui Christopher Robin, ci pur şi simplu din imaginaţia tatălui, gata să sară cu entuziasm pe toată lumea. Şi ultimul capitol, în care Christopher Robin pleacă la şcoală şi îşi ia rămas-bun de la Pooh, este poate cel mai trist final din literatura pentru copii. Nu se întâmplă nimic dramatic. Doar că lucrurile se termină, aşa cum se termină aproape întotdeauna – pe neașteptate.

Un nume împrumutat

Personajul şi-a luat numele din două surse improbabile. Winnipeg – o ursoaică canadiană adusă la Grădina Zoologică din Londra ca mascotă militară în timpul Primului Război Mondial, pe care micul Christopher Robin Milne o vizita des şi o iubea cu toată seriozitatea unui copil care nu face diferenţa între un animal real şi cel mai bun prieten al lui. Şi Pooh – numele unei lebede pe care băieţelul o botezase într-o vacanţă la o pensiune din afara Londrei. Când Edward Bear, jucăria de pluş a lui Christopher, a avut nevoie de un nume mai interesant, băiatul i-a dat ce era mai bun din lumea lui: numele ursoaicei prietene şi al lebedei îndrăgite. E genul de logică pe care doar un copil o poate avea – şi care, în final, se dovedește a fi perfectă.

Pădurea Celor O Sută de Acri a fost inspirată din Ashdown Forest din East Sussex, la marginea căreia familia Milne şi-a cumpărat proprietatea Cotchford Farm în 1925. Milne a urmărit cum fiul său se juca în pădure cu jucăriile sale şi a văzut nu un copil care se joacă, ci o lume care există. Celelalte personaje – Piglet, Eeyore, Kanga, Roo, Owl, Rabbit – veneau fie din jucăriile reale ale lui Christopher Robin, fie din imaginaţia tatălui care nu putea să se oprească.

O improvizaţie care a durat un secol

Ilustraţiile îi aparţin lui E.H. Shepard, coleg de la „Punch“, care a folosit ca model nu ursuleţul lui Christopher Robin, ci pe Growler, jucăria de pluş a propriului său fiu. Shepard a mers în Ashdown Forest ca să schiţeze copacii, potecile, locurile unde se juca Christopher Robin – totuşi lumea pe care a desenat-o este uşor diferită de orice loc real. E pădurea unei copilării, cu proporţiile acelea uşor greşite ale lumii văzute de la înălţimea unui copil mic, unde un deal e o expediţie şi un pârâu e o graniţă.

Imaginile cu care toată lumea asociază Pooh până azi nu redau chiar ursuleţul original, ci o interpretare artistică a altei jucării, desenată după o altă pădure. Unul dintre cele mai iubite personaje vizuale din istoria literaturii este, tehnic vorbind, o improvizaţie – şi tocmai de aceea funcţionează. Nu e prea precis. Lasă loc pentru ursuleţul tău, pentru pădurea ta, pentru copilăria ta.

Universul lui Winnie The Pooh. Foto: Wikipedia

Shepard însuşi a revenit la ilustraţii în 1973, la 87 de ani, pentru o ediţie colorată – şi a adăugat culoarea cu aceeaşi discreţie cu care pusese liniile iniţial. Galbenul lui Pooh nu e un galben ţipător. E mai degrabă o amintire de galben – pastelat, cald, puţin decolorat, ca orice lucru din copilărie văzut de la distanţă. Ca orice lucru pe care l-ai iubit destul de mult cât să nu-l uiţi, dar de destul de multă vreme cât să nu mai ştii exact cum arăta. Probabil că acesta este secretul lui Winnie the Pooh: e destul de imprecis cât să devii şi tu parte din el.

Ursuleţul, vizuina şi problema mierii

Ca să înţelegi de ce Winnie the Pooh a rezistat un secol, trebuie să citeşti cel puţin un capitol. Nu rezumat, nu adaptare – cartea. Şi poate cel mai bun loc să începi e capitolul al doilea, în care Pooh merge în vizită la Rabbit.

Totul porneşte, cum se întâmplă adesea cu Pooh, de la miere. Sau, mai exact, de la absenţa ei. Ursuleţul simte că stomacul lui trimite semnale clare – e vremea unui mic dejun, sau poate a unui prânz, sau poate a ceva între cele două, pe care el îl numeşte „un pic de ceva“. Se îndreaptă spre casa lui Rabbit, convins că prietenul lui va înţelege. Rabbit înţelege, bineînţeles – dar cu o oarecare rezervă pe care Pooh o ignoră cu o graţie desăvârşită.

La masă, Pooh mănâncă – și o face cu atenţie, cu seriozitate, cu dedicarea unui om care ştie că face un lucru important. Rabbit îi oferă miere, iar Pooh acceptă. Îi mai oferă, şi Pooh acceptă din nou. La un moment dat, Rabbit întreabă – cu speranţa abia disimulată a cuiva care s-a uitat la proviziile micșorate – dacă Pooh nu vrea cumva să mai ia puţin. „Nu“, răspunde Pooh politicos. „Nu mai e.“ Şi asta rezumă, în fond, întregul capitol: Pooh nu minte, nu se preface, nu are niciun strat de duplicitate. Tocmai de aceea e imposibil să te superi pe el.

Winnie și o parte dintre prietenii săi. Foto: Wikipedia

Problema apare la plecare. Pooh se îndreaptă spre uşa din faţă a vizuinei lui Rabbit – o deschizătură rotundă, potrivită pentru un iepure – şi începe să iasă. Intră cu capul şi cu umerii. Apoi se opreşte. Şi rămâne. Pur şi simplu nu mai poate înainta, dar nici să se întoarcă. Jumătate din el e afară, jumătate e înăuntru, şi niciuna din jumătăţi nu are de gând să cedeze.

Rabbit cheamă ajutor. Vine Christopher Robin. Vine Pooh din faţă şi Rabbit din spate, şi toată lumea trage sau împinge, în funcţie de poziţia faţă de ursuleţ. Christopher Robin diagnostichează situaţia cu gravitatea unui om de ştiinţă: Pooh a mâncat prea mult şi acum trebuie să slăbească înainte să poată ieşi. Va dura aproximativ o săptămână. O săptămână în care Pooh va rămâne fix cum e, cu posteriorul în vizuina lui Rabbit şi cu capul afară, privind lumea.

Milne descrie această săptămână cu o delicateţe comică desăvârşită. Rabbit foloseşte picioarele posterioare ale lui Pooh ca suport pentru prosoapele pe care le pune la uscat. Pooh suportă acest aranjament cu demnitate. Christopher Robin îi citeşte poveşti în fiecare seară, ca să nu se simtă singur. Iar Pooh, în toată această situaţie obiectiv ridicolă, nu se plânge, nu se victimizează, nu dramatizează. E pur şi simplu acolo, prezent în momentul lui de impas, cu aceeaşi seninătate cu care a fost prezent la masa lui Rabbit.

Când, după o săptămână, Pooh iese în sfârșit – printr-un efort colectiv în care Rabbit împinge, iar Christopher Robin și prietenii săi trag cu toată forța –, ursulețul este propulsat afară ca un dop de șampanie, zburând prin aer într-un moment de eliberare pură. Nu aterizează pe vreo culme a înțelepciunii, ci se prăbușește într-o grămadă veselă, peste cei care l-au salvat. Scuturându-se de praf, cu aceeași modestie neclintită, tot ce are de spus este un simplu și recunoscător „Oh!“. Christopher Robin îl privește cu drag și îi spune, ca de atâtea ori: „Ursuleț prostănac!“, iar în acest verdict blând se ascunde toată esența cărții. Pooh nu are nevoie de aforisme pentru a ne învăța reziliența; el pur și simplu există, acceptând cu aceeași seninătate atât mierea, cât și impasul, amintindu-ne că uneori cea mai mare formă de filosofie este să știi să fii prezent acolo unde aterizezi.

Transformarea lui WINNIE THE POOH

Dacă Milne a creat universul, Disney l-a globalizat – şi în acelaşi timp l-a schimbat fundamental. Walt Disney şi-a exprimat interesul pentru drepturile de ecranizare ale cărţilor „Winnie the Pooh“ încă din 1938, dar negocierile au durat decenii – răbdare corporativă sau, poate, respect involuntar faţă de ceva greu de atins. Abia în 1961, compania a achiziţionat drepturile de ecranizare de la Dorothy, văduva lui Milne, şi drepturile de comercializare de la urmaşii lui Stephen Slesinger – omul care cumpărase iniţial drepturile comerciale de la Milne însuşi în 1930 şi care, la finalul anului 1931, genera deja echivalentul a 50 de milioane de dolari pe an din produse Pooh. O cifră care spune tot ce trebuie despre ce anume vânduse Milne, şi la ce preţ.

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Foto: Wikipedia

Primul scurtmetraj Disney, „Winnie the Pooh and the Honey Tree“, a apărut pe 4 februarie 1966. Diferenţele faţă de versiunea literară originală au fost imediate şi deliberate: tonul a fost simplificat pentru un public de preşcolari, umorul fin şi subtil al lui Milne s-a evaporat în bună parte, iar personajele au primit o rotunjire vizuală mai accesibilă. Ursuleţul lui Shepard era mai ascuţit, mai britanic, mai literar. Cel al lui Disney a devenit mai moale, mai universal, mai... vandabil.

Franciza Disney „Winnie the Pooh“ a generat în timp cifre care provoacă ameţeală: estimările – niciodată verificate oficial, dar consistent citate în presa de specialitate – plasează veniturile totale ale universului Pooh la aproximativ 80 de miliarde de dolari, punând personajul umăr la umăr cu Mickey Mouse ca sursă de venit pentru companie. Comercializarea activă a produselor licenţiate – cărţi, jucării de pluş, îmbrăcăminte, obiecte pentru copii – generează peste 3 miliarde de dolari anual. Puţine personaje au reuşit să fie simultan obiect de studiu în cursurile universitare de literatură şi imprimate pe scutece de unică folosinţă.

Christopher Robin revine pe ecran

În 2018, Disney a adăugat un nou capitol cinematografic universului Pooh cu filmul „Christopher Robin“, regizat de Marc Forster şi avându-l în rol principal pe Ewan McGregor. Povestea urmăreşte un Christopher Robin adult, prins în rutina unui om de afaceri londonez obosit care şi-a uitat complet copilăria, până când Winnie the Pooh apare din senin la uşa lui şi îl readuce cu picioarele – sau labele – pe pământ. Filmul a fost primit bine de critici, lăudat pentru performanţele actoriceşti şi pentru efectele vizuale care redau personajele drept jucării de pluş uzate, cu o textură şi o greutate aproape tangibile – exact cum ar arăta nişte jucării iubite decenii la rând. A încasat 197 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind cel mai de succes film din franciza Pooh a studioului Disney, şi a primit o nominalizare la Oscar pentru Cele mai bune efecte vizuale.

Foto: Wikipedia

Filmul a avut parte, însă, și de reacții mai puțin plăcute: China a refuzat sș-l lanseze în cinematografe, cel mai probabil din cauza cenzurii imaginii lui Pooh în contextul comparaţiilor cu Xi Jinping – un precedent care, involuntar, demonstrează că un ursuleţ de pluş britanic din 1926 poate fi considerat suficient de periculos încât să nu aibă voie pe marile ecrane ale celei mai populate ţări din lume. Nici Walt Disney nu şi-ar fi imaginat o astfel de putere simbolică pentru personajul căruia îi cumpărase drepturile în 1961.

Intrarea în domeniul public şi noul haos creativ

Pe 1 ianuarie 2022 ceva s-a schimbat fundamental în statutul legal al lui „Winnie the Pooh“, cel puţin în SUA. Cartea din 1926 a intrat în domeniul public, după expirarea celor 95 de ani de protecţie prevăzuţi de legislaţia americană a drepturilor de autor. Implicaţiile au fost imediate şi – în funcţie de perspectivă – fie fascinante, fie îngrijorătoare. Oricine poate acum adapta personajele din cartea originală, poate publica propriile poveşti cu Pooh, Piglet, Eeyore, Kanga şi Owl fără să plătească nimic nimănui. Imaginile originale ale lui Shepard sunt şi ele libere.

Se împlinesc 100 de ani de la publicarea cărții. Foto: Getty Images

Rezultatele au variat de la haos creativ productiv la kitsch pur. Cel mai mediatizat exemplu a fost filmul horror „Winnie-the-Pooh: Blood and Honey“ (2023), în care Pooh şi Piglet deveneau ucigaşi în masă – o premisă care ar fi putut fi o satiră inteligentă şi s-a dovedit a fi un film de exploatare ieftin, filmat cu un buget de 100.000 de lire sterline şi care a generat totuşi milioane la casele de bilete din întreaga lume, totul pus pe seama şocului conceptual. În fond, este primul reflex al culturii pop când un personaj intră în domeniul public: nu să-l reinterpreteze, ci să-l pervertească. Iar că acest lucru funcţionează – şi la public, şi la casele de bilete – spune ceva despre noi, nu despre Pooh.

Mult mai interesant este ce se întâmplă în jurul centenarului. Editori independenţi pregătesc ediţii aniversare cu ilustraţii originale. Autori de ficţiune experimentează cu universul Milne. Artişti vizuali reinterpretează personajele fără constrângeri de licenţă. Centenarul nu e doar o aniversare, e primul an în care toată lumea poate, legal, să aducă ceva la petrecere.

Filozofia accidentală a unui urs nătâng

Există o carte publicată în 1982 de un american pe nume Benjamin Hoff, scriitor şi îngrijitor de copaci japonezi în grădina Portland Japanese Garden. Cartea se numeşte „The Tao of Pooh“ şi argumentează, cu o seriozitate amuzantă, că Winnie the Pooh este cel mai bun exemplu occidental de gândire taoistă.

Teza lui Hoff e simplă şi convingătoare: Pooh, un urs care se descrie singur ca un „urs cu creier foarte mic“, întruchipează principiul taoist al lui Wu Wei – acţiunea fără efort, simplitatea genuină. El nu încearcă să fie inteligent. Nu planifică excesiv. Nu se chinuie să impresioneze pe cineva. Pur şi simplu există, urmăreşte mierea şi se bucură de momentul prezent. Rabbit planifică mereu şi planurile îi merg prost. Owl se laudă cu o ştiinţă pe care nu o are. Eeyore se victimizează cronic. Doar Pooh – „ursuleţul cu foarte puţin creier“ – trăieşte cu adevărat.

„The Tao of Pooh“ a stat 49 de săptămâni pe lista „New York Times Bestsellers“. Nu ca ironie, nu ca parodie, ci ca text filozofic luat în serios de sute de mii de cititori. La care se adaugă cartea companion „The Te of Piglet“, care a stat 59 de săptămâni pe aceeaşi listă.

Un urs pentru toate vârstele

În 1958, cineva a tradus „Winnie the Pooh“ în latină – „Winnie ille Pu“, de Alexander Lenard – şi a reuşit performanţa unică de a plasa o carte în limba lui Cicero pe lista „New York Times Bestsellers“. Singurul titlu în latină care a realizat vreodată această performanţă.

La 100 de ani, personajul creat de A.A. Milne pentru fiul lui Christopher nu dă semne de oboseală. E în cărţi şi pe ecrane, în expoziţii şi în imagini virale politice, în filozofie taoistă şi în comedii adulte cu înjurături. E cenzurat în China şi idolatrizat în Japonia – patinatorii artistici de top, inclusiv campionul olimpic Yuzuru Hanyu, îl duc ca talisman la competiţii.

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Rămâne, în ciuda tuturor acestora, ce a fost de la început: un urs care iubeşte mierea, îşi preţuieşte prietenii şi nu se complică prea mult cu existenţa. Care rămâne blocat în vizuini prea înguste pentru că mănâncă prea mult, care caută cozi pierdute pentru că cineva trebuie s-o facă, care urmăreşte urme în zăpadă şi descoperă, la capătul urmăririi, că era el însuşi. Umanitatea, în toată complexitatea şi contradicţia ei, continuă să aibă nevoie de asta. Nu pentru că e naivă, ci pentru că uneori are nevoie să vadă că cineva, undeva, rămâne blocat în vizuina lui Rabbit – şi iese din ea întreg.

Ted, ursul anti-Pooh

Dacă vrei să înţelegi cât de adânc s-a înrădăcinat Winnie the Pooh în psihicul cultural, uită-te la „Ted“. Creat de Seth MacFarlane şi lansat ca film în 2012, Ted e un urs de pluş viu cu o gură spurcată, cu dependenţă de canabis şi o nostalgie profundă pentru cultura pop a anilor ’80.

Foto: Wikipedia

Ted nu există fără Pooh. Nu în sensul că MacFarlane s-a inspirat direct, ci în sensul că Ted funcţionează tocmai pentru că ştim ce e un urs de pluş viu. Ştim ce înseamnă – inocenţă, joacă, prietenie necondiţionată. Şi tocmai de aceea e atât de amuzant să vezi acelaşi arhetip exprimând opinii obscene. E oglinda inversată a lui Pooh: dacă Pooh reprezintă ce e mai bun în copilăria imaginarului – puritate, prezenţă totală, bucurie simplă –, Ted este ce se întâmplă când acel imaginar se loveşte de cinismul adult, fără să devină adult el însuşi. Imaturitate cronică, cu blană şi buton de îmbrăţişare încorporat.

Cei 100 de ani care despart lumea lui A.A. Milne de universul lui MacFarlane spun mai mult despre noi decât despre ursuleții de pluș. Generaţia anilor ’20 britanici voia să creadă că inocenţa e posibilă şi că o pădure de undeva e un refugiu sigur. Generaţia anilor 2010-2020 ştie că inocenţa e o construcţie, că nicio pădure nu e sigură, şi râde de propria ei nostalgie. Ambele reacţii sunt umane. Ambele sunt valide. Şi ambele au nevoie de un urs de pluş pentru a se exprima.

Cum a devenit Winnie the Pooh un simbol politic

Niciun articol despre Winnie the Pooh în 2026 nu ar fi complet fără povestea celei mai improbabile întorsături din cariera ursuleţului: transformarea lui în simbol al rezistenţei politice. Totul a început în 2013, când o fotografie cu Xi Jinping plimbându-se alături de Barack Obama a circulat pe reţelele sociale chineze. Utilizatorii au observat o similitudine vizuală – Xi, mai îndesat, mergând alături de Obama, mai înalt şi mai zvelt – cu imagini din „Winnie the Pooh and Tigger“. Gluma s-a propagat rapid, nu ca atac, ci ca umor viral de internet.

Winnie The Pooh, un manifest politic. Foto: Getty Images

Cenzorii chinezi au intervenit, iar atitudinea lor a produs exact efectul bumerangului: ceea ce ar fi rămas o glumă efemeră a devenit un simbol global al libertăţii de exprimare. În 2019, în Hong Kong, manifestanţii purtau costume de Pooh. Activişti de pe întregul glob au adoptat personajul ca simbol vizual pentru critica la adresa autoritarismului chinez.

Realitatea e mai nuanţată decât titlurile de presă. China nu a interzis „Winnie the Pooh“ în totalitate – cărţile se vând în continuare, iar personajul apare în parcurile Disney din Shanghai şi Hong Kong. Ceea ce a fost cenzurat e folosirea imaginii lui Pooh în contexte politice. Distincţia contează: nu ursuleţul era problema, ci metafora.

Un ursuleţ de pluş britanic din anii ’20 a ajuns să fie, în 2019-2020, unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale luptei pentru libertatea de exprimare la nivel global. Milne s-ar fi amuzat copios.