O scriitoare susține că poate genera un roman în 45 de minute cu AI: „Nu trebuie să existe rușine”. Peste 200 de cărți, publicate într-un an

Coral Hart, autoare de romane romantice, folosește inteligența artificială pentru a genera rapid cărți, lansând peste 200 de titluri într-un singur an. Ea susține că poate finaliza un roman complet în doar 45 de minute și încurajează alți autori să adopte aceeași metodă, generând controverse în rândul scriitorilor tradiționali.

Un interviu publicat de The New York Times prezintă cazul Coral Hart, pseudonimul unei scriitoare de romane romantice, care a adoptat masiv inteligența artificială pentru a produce cărți într-un ritm extrem de rapid. Hart dezvăluie că poate genera un roman complet în aproximativ 45 de minute, folosind modele AI.

În timpul unui interviu pe Zoom cu jurnaliștii NYT, ea a demonstrat procesul, finalizând un roman chiar pe durata conversației.

De la începutul anului trecut, Coral Hart a publicat peste 200 de romane romantice sub 21 de pseudonime diferite, toate disponibile pe Amazon. Chiar dacă niciuna dintre cărți nu a devenit un succes individual major, vânzările cumulate au ajuns la aproximativ 50.000 de exemplare, ceea ce i-ar fi adus venituri de ordinul sutelor de mii de dolari.

Hart susține că scriitorii tradiționali nu pot concura cu cei care folosesc AI. „Dacă eu pot produce o carte într-o zi, iar un alt autor are nevoie de șase luni pentru a scrie una, rezultatul competiției este evident”, afirmă ea. Este important de menționat că Hart era deja o scriitoare experimentată în domeniul romanelor erotice înainte de a folosi AI, cunoscând bine cerințele pieței și preferințele cititorilor.

Instruiește alți autori să folosească AI

Coral Hart și-a transformat experiența într-o afacere, lansând programul de instruire Plot Prose, prin care susține că a învățat peste 1.600 de persoane cum să folosească AI pentru a produce romane rapid. Cursurile ei includ tehnici avansate, inclusiv metode de ocolire a restricțiilor impuse de modelele AI, programate să evite conținutul sexual explicit.

„Nu trebuie să existe rușine atunci când sunt formulate instrucțiunile către AI, detaliile sunt esențiale pentru obținerea unui text care să pară «viu»”, explică Hart. Ea recomandă participanților să ofere liste detaliate de cuvinte, expresii și fantezii sexuale, de la cele comune până la unele foarte specifice și neobișnuite, și să facă limbajul AI-ului mai natural și expresiv.

În plus, Plot Prose dezvoltă un software proprietar capabil să genereze un roman pe baza unui plan narativ în mai puțin de o oră, contra unui abonament lunar de 80–250 de dolari. Platforma promite manuscrise aproape gata pentru publicare și pachete de mentorat care elimină complet etapa clasică de redactare, transformând scrisul dintr-un act creativ într-un proces industrial, în care autorul devine coordonator al producției mai degrabă decât creator propriu-zis.

Controverse în lumea literară

Cazul Coral Hart a stârnit indignare printre scriitorii consacrați. Autori de succes, precum Marie Force, și-au exprimat îngrijorarea că romanele lor ar fi fost folosite pentru antrenarea modelelor AI fără consimțământ și că avalanșa de cărți generate automat sufocă piața editorială. Aceștia spun că autorii noi sunt aproape imposibil de descoperit, iar oferta este inundată de cărți de calitate scăzută, afectând veniturile și vizibilitatea scriitorilor care trăiesc exclusiv din scris.

Deși este considerată o „evanghelistă” a inteligenței artificiale, Hart nu folosește numele ei real în public. „Coral Hart” este pseudonimul folosit pentru cursuri și apariții legate de AI, în timp ce cărțile sunt publicate sub alte pseudonime, iar activitatea profesională principală se desfășoară sub numele real. Ea spune că evită să dezvăluie utilizarea AI din cauza stigmatului și a temerii că reputația profesională ar avea de suferit.

NYT sugerează că Hart nu pare motivată exclusiv de câștiguri financiare spectaculoase. Deși veniturile sunt consistente, scopul ei principal pare să fie experimentul: transformarea procesului tradițional de creație într-un mecanism de volum, viteză și optimizare algoritmică, acceptând să „învârtă manivela” unei mașini uriașe de produs texte, zi de zi, pentru un trai confortabil.