Miercuri, 4 Februarie 2026
ChatGPT și Copilot pierd teren în fața rivalilor precum Gemini sau Grok

Publicat:

ChatGPT și Copilot au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special Gemini, în SUA, potrivit a două estimări independente.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Cota ChatGPT în Statele Unite a scăzut de la 69,1% în ianuarie 2025, la 45,3% în ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o scădere masivă pentru un interval de doar un an, scrie News.ro.

Copilot, AI-ul Microsoft bazat pe modelele dezvoltate de OpenAI, a pierdut şi el cotă de piaţă, conform Recon, care a urmărit prima opţiune a plătitorilor de abonamente. Acesta a avea 18,8% din piaţă în iulie 2025, pentru ca în ianuarie să mai aibă doar 11,5%.

AI-ul Gemini, dezvoltat de Google, a crescut mult în ultimul an: conform Apptopia, de la 14,7% la 25,1%, iar datele Recon arată o creștere de la 12,8% la 15,7%.

Și Grok, AI-ul lui Elon Musk, a crescut de la 1,6% la 15,2%, potrivit Apptopia.

După succesul inițial, ChatGPT pare să piardă teren în fața noilor competitori, Gemini câștigând popularitate după versiunea a treia, iar Grok devenind viral prin imagini controversate.

În noiembrie 2025, Google lansase modelul Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT.

Google spune că Gemini 3 este conceput pentru a înţelege mai bine intenţia utilizatorului şi pentru a oferi insight autentic, evitând formulările standard şi răspunsurile prea flatante. Modelele AI existente vor fi păstrate pentru sarcini simple.

