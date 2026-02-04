ChatGPT și Copilot pierd teren în fața rivalilor precum Gemini sau Grok

ChatGPT și Copilot au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special Gemini, în SUA, potrivit a două estimări independente.

Cota ChatGPT în Statele Unite a scăzut de la 69,1% în ianuarie 2025, la 45,3% în ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o scădere masivă pentru un interval de doar un an, scrie News.ro.

Copilot, AI-ul Microsoft bazat pe modelele dezvoltate de OpenAI, a pierdut şi el cotă de piaţă, conform Recon, care a urmărit prima opţiune a plătitorilor de abonamente. Acesta a avea 18,8% din piaţă în iulie 2025, pentru ca în ianuarie să mai aibă doar 11,5%.

AI-ul Gemini, dezvoltat de Google, a crescut mult în ultimul an: conform Apptopia, de la 14,7% la 25,1%, iar datele Recon arată o creștere de la 12,8% la 15,7%.

Și Grok, AI-ul lui Elon Musk, a crescut de la 1,6% la 15,2%, potrivit Apptopia.

După succesul inițial, ChatGPT pare să piardă teren în fața noilor competitori, Gemini câștigând popularitate după versiunea a treia, iar Grok devenind viral prin imagini controversate.

În noiembrie 2025, Google lansase modelul Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT.

Google spune că Gemini 3 este conceput pentru a înţelege mai bine intenţia utilizatorului şi pentru a oferi insight autentic, evitând formulările standard şi răspunsurile prea flatante. Modelele AI existente vor fi păstrate pentru sarcini simple.