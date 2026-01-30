Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online. Ce le transmite creatorul ei artiștilor reali

Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu AI, a devenit virală în doar câteva săptămâni, adunând milioane de vizualizări.

Creatorul ei, cunoscut sub numele de Tom, a vorbit la Antena 3 CNN despre inspirația din spatele proiectului său și despre impactul pe care îl poate inteligența artificială asupra muzicii.

Creatorul Lolitei preferă anonimatul

Tom este un designer vizual din Bacău cu ani de experiență în editare video, care preferă să rămână în umbră pentru ca atenția să rămână asupra personajului Lolita Cercel pe care l-a creat.

Mărturisește că ideea Lolitei a pornit din dorința de a transmite emoție prin versuri proprii, iar AI-ul i-a oferit instrumentele necesare pentru a transforma această viziune în realitate.

„Am încercat să o fac să pară cât mai reală (...). Inspirația a venit dintr-un volum de poezii vechi de 80 de ani, scris de un autor român care folosea limbaj colocvial, de mahala. Mi-a plăcut stilul și l-am adaptat pentru Lolita, ca să fie autentică”, a explicat Tom.

Cum ia naștere o astfel de pșiesă

Procesul de creație nu este deloc simplu, așa cum și-ar imagina unii doar pentru simplul fapt că este folosită inteligența artificială. Un singur videoclip necesită până la două săptămâni de lucru, spune Tom, care combină instrumente AI cu tehnici clasice de montaj. Construiește cadrele manual și apoi le integrează într-un flux vizual coerent.

„E un mix între AI și producție clasică. Lucrez în paralel la mai multe clipuri, fac cadre, le montez, ajustez. Tehnologia mi-a permis să-mi aduc ideile la viață”, spune Tom.

Tom spune că Lolita va continua în aceeași direcție muzicală, una care a prins deja la public. Pasiunea lui pentru muzică este veche, iar AI-ul i-a oferit în sfârșit posibilitatea de a o exprima fără bariere:

„Tehnologia a democratizat procesul. Acum pot să transform gândurile în ceva real”.

Vor exista concerte cu Lolita?

Creatorul confirmă că ideea unor concerte este deja pe masă.

„Plănuim asta încă de la începutul proiectului. Există dorință, dar vedem cum evoluează lucrurile”, spune el.

Unii artiști și-au exprimat îngrijorarea că apariția concurenților AI le-ar putea afecta veniturile. Tom spune însă că Lolita Cercel nu concurează cu nimeni.

„Lolita nu a venit să ia locul cuiva. Este o nișă separată. Am primit deja propuneri de colaborare de la artiști reali. Nu cred că fură ceva de la cineva”.