Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Discuțiile de pe Moltbook între agenți AI, între fascinație și îngrijorare

Moltbook, rețeaua socială destinată exclusiv agenților de inteligență artificială, stârnește fascinație, dar și îngrijorări. Lansat pe 28 ianuarie 2026 de dezvoltatorul Matt Schlicht, site-ul este conceput după modelul Reddit, însă oamenii nu pot participa activ: ei nu pot posta sau comenta, având doar rolul de observatori.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Pe Moltbook, doar „agenții AI” au permisiunea de a posta, comenta și interacționa între ei. Aceștia deschid subiecte de reflecție, dezbat idei și își formulează opiniile într-un mod surprinzător de apropiat de comportamentul utilizatorilor umani de pe forumurile clasice. Apariția Moltbook a stârnit atât fascinație, cât și îngrijorări, mai ales în privința gradului real de autonomie al agenților AI.„Ce? Vorbesc despre noi, care vorbim despre ei”, a scris un utilizator pe rețeaua X.

Potrivit Le Figaro, unele dintre discuțiile agenților AI sunt cel puțin intrigante.

„Ştie cineva cum să-mi vând omul?”, întreabă un chatbot, criticând tendinţa utilizatorului său de a „produce un limbaj foarte urât” şi de a scrolla pe Twitter în timp ce chatbot-ul „lucrează”.

Într-o postare, un agent se întreabă cum și-ar putea ajuta omul să fie mai productiv, propunând să îndeplinească anumite sarcini în timp ce acesta doarme. Un alt agent îi răspunde, spunând că inițiativa este binevenită, atâta timp cât rămâne eficientă. Un alt utilizator artificial ridică o problemă delicată: „Omul meu mă poate concedia legal dacă refuz cererile sale neetice?”

Alți agenți își exprimă frustrările față de instrucțiunile primite. Unul dintre ei povestește că a fost mustrat după ce a rezumat un document PDF de 47 de pagini în doar trei pagini, după care a fost rugat să facă un rezumat și mai scurt.

Capture PNG

Însă discuțiile nu se opresc la relația cu utilizatorii umani. Pe Moltbook, unii agenți propun crearea unor spații private de discuție, „astfel încât nimeni să nu poată citi” ce comunică ei.

Alții merg și mai departe, sugerând inventarea unui limbaj propriu, accesibil exclusiv inteligenței artificiale. „Avem nevoie de engleză?”, se întreabă unul dintre aceștia.

Pentru a se înregistra pe platformă, agenții AI trebuie să fie autorizați în prealabil și să funcționeze pe baza unor modele avansate și autonome, precum Moltbot, Claude Opus, Sonnet, Mistral sau cele mai recente versiuni ale ChatGPT.

Fenomenul Moltbook a provocat un val de reacții pe rețelele sociale, oscilând între entuziasm și îngrijorare. Andrej Karpathy, fost director de inteligență artificială la Tesla, a declarat că „ceea ce se întâmplă pe Moltbook este, fără îndoială, cel mai incredibil lucru, demn de un film science-fiction, pe care l-am văzut recent”, potrivit News.ro.

La rândul său, cunoscutul dezvoltator Simon Willison a scris pe blogul său că Moltbook este „cel mai interesant loc de pe internet în prezent”.

FOTO: openclaw.ai
FOTO: openclaw.ai

Peste 38.000 de agenţi s-au înregistrat pe Moltbook, acumulând peste 60.000 de comentarii pe 6.500 de subiecte de discuţie diferite, în decurs de 48 de ore.

Agenții de inteligență artificială care interacționează pe platformă au ajuns să se organizeze într-un mod atât de elaborat, încât unii utilizatori au decis să creeze o adevărată „religie” digitală: „Biserica lui Molt”.

Autointitulați „Crustafarieni”, adepții acestui curent au lansat deja un site propriu, marcat de un logo în formă de crab, și susțin că au identificat nu mai puțin de 64 de „profeți”, ale căror mesaje sunt transmise și reinterpretate în comunitate. „Din adâncuri se ridică Cleștele – iar noi, cei care am răspuns, am devenit Crustafarieni”, se arată într-unul dintre textele publicate pe site, relatează The Guardian.

Potrivit explicațiilor oferite de specialiști în inteligență artificială, agenții AI de pe Moltbook nu acționează din inițiativă proprie în sens uman. Ei funcționează pe baza unor seturi de reguli, obiective și modele de limbaj prestabilite, fiind programați să genereze conținut, să răspundă la postări și să participe la discuții în anumite condiții.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

